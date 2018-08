Daniel Radcliffe új filmjében még távolabb kerül a varázsló szereptől

Világszerte rajongók millióit csábították moziba a Harry Potter-filmek, elindítva több tehetséges fiatal színészi karrierét, így az ifjú varázslót megformáló Daniel Radcliffét is. A most 29 éves sztár az sorozat utolsó része (Harry Potter és a Halál Ereklyéi 2.) után mindent megtett, hogy kitörhessen a gyermekkorát meghatározó szerep árnyékából, és tudatosan csak olyan felkéréseknek tett eleget, amelyek távolabb nem is lehettek volna Harry Potter karakterétől. Íme a legújabb kísérlet!



Legújabb filmje, a Guns Akimbo munkálatai jelenleg is folyamatban vannak, annyit viszont már tudhatunk, hogy Radcliffe a Miles nevű karaktert alakítja majd. Az iMDb által akció-vígjátékként kategorizált film sztorija szerint Miles egy olyan világban találja magát, ahol az embereket vérre menő harcra kényszerítik egymás ellen, akár a gladiátorokat. A túlélésért folytatott küzdelem élő közvetítéseit világszerte fanatikus rajongók követik.

A versenyzőket egy Schism néven ismert banda választja ki, akik a gyengébb versenyzőt megnyomorítva tesznek róla, hogy még véresebb legyen az összecsapás végkimenetele. Miles, aki egyébként is mindig ügyesen kibújik a felelősség alól, szerencsésen elkerül pár veszélyes helyzetet, azonban szerelme, Nova elrablásakor arra kényszerül, hogy szembenézzem legnagyobb félelmeivel és megküzdjön a nőért. Varázslat híján csak újonnan elsajátított harcművészeti ismereteire támaszkodhat.

Egyelőre nem lehet tudni, mikor kerül mozikba a film, és sok még a kérdéses részlet. Kíváncsian várjuk a fejleményeket, addig is, nézzétek meg a Daniel Radcliffe-fel készült interjút, amelyben a forgatásról mesél.

Szerinted testhezálló a szerep?