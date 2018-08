Ételallergiád, esetleg érzékenységed van? Válogatásunkkal neked próbálunk kedvezni, hogy ne érezd úgy, bármilyen finomságról lemaradsz. A lenti felsorolásban olyan étkezőket találsz, ahol bátran válogathatsz a kínálatból!

A Manioka pékségben glutén-, laktóz-, tejfehérje-, és szójamentes termékek széles választéka tárul eléd, de tartanak tojás-, és cukormentes péksüteményeket is. Legyen szó cipóról, kenyérről, bagettről vagy perecről, a Manioka mottója akár az is lehetne: különleges hozzávalók, felejthetetlen ízharmónia. A pékségben sütött friss pékárut egy csésze finom kávé mellett élvezheted, hétfőtől péntekig reggel 7-től egészen délután 6 óráig. Szombaton sem maradsz reggeli nélkül: a hétvége méltó megkezdéseként reggel 7-től délig várnak, akár valódi gurmé vagy, akár gasztrokalandor.

1092 Budapest, Ráday utca 15.

A belvárosi vegánbarát étterem az egészségtudatos emberek Mekkája; változó ebédmenüvel és bőséges reggeli ajánlatokkal várja a betérőket. Melegételei mellett házi hamburger, glutén- és cukormentes desszertek, szendvicsek, frissen facsart gyümölcslevek és különleges, banánnal és datolyával édesített tortaszeletek közül választhatsz, hétköznaponként 9.00-19.00 óráig. Ha nem csak a készételek érdekelnek, és szívesen tüsténkedsz a konyhában, nézz be a Bio ABC és a Vitamin ABC nevű üzletekbe is, ahol az egészséges hozzávalókat is be tudod szerezni.

1053 Budapest, Múzeum körút 23-25.

A Zoska afféle belvárosi rejtekhely, amelynek tulajdonosai azt vallják, a reggeli a nap legfontosabb étkezése. Ha úgy kívánod, a Zoska reggeliző kávézóban ínycsiklandó rántotta, palacsinta vagy bundáskenyér kerül a tányérodra, attól függetlenül, hogy melyik napszakban tör rád az éhség. A kiváló ételekhez remek kávé és üdítőitalok közül választhatsz, ugyanakkor sör, bor és pezsgő is szerepel az itallapon, ha ezekkel oltanád szomjad. Próbáld ki mindenmentes süteményeiket is, akár egy klassz könyv olvasgatása közben, vagy invitáld meg barátaidat, kollégáidat.

1053 Budapest, Ferenczy István utca 28.

KicsiZso és kistestvére, a MiniZso Bagel a street food fanatikusait, vegánokat és vegetáriánusokat egyaránt jóllakat bőséges kínálatával. Gurmé bageljeiket minden földi jóval megtömik, bármit választasz, nem fogod megbánni. A MiniZso vegan bagel alternatívája padlizsánnal készül, a vegetáriánus verzió pedig sajttal és uborkával, tojáskrémmel megbolondítva. A KicsiZso mediterrán omlettje maga a mennyország, de a grillezett sajtos saláta, a melegszendvicsek és a napi ajánlatok mindegyike megér egy kóstolást. A paleo csokitorta és a tápióka puding mindkét egységben fellelhető, nézz be még ma!

1015 Budapest, Hattyú utca 7.

1027 Budapest, Frankel Leó út 11.

A Rózsák terétől kőhajításnyira elhelyezkedő István utcai étterem ínycsiklandozó reggeli ajánlataival, folyamatosan változó ebédmenüvel (helyi és nemzetközi ételekkel), finom szendvicsekkel és levesekkel, desszertekkel, kávé (Carraro Super Bar) és teakülönlegességekkel, valamint más, alternatív koffeinforrásokkal (Club Mate, Vigo Kombucha és matcha tea) áll rendelkezésedre. A hab a tortán, hogy minden laktózmentes, mindemellett a kínálatban vegán, vegetáriánus, tejfehérje- és gluténmentes ételek is helyet kaptak. A bájos, gyermekbarát étterembe a négylábúakat is magaddal hozhatod, hogy aztán házi smoothie-val vagy könnyed alma ciderrel frissítsd fel magad.

1078 Budapest, István utca 5.

Olyan cukrászdáról álmodozol, ahol minden egészséges, cukormentes és diétabarát? A FitCandy megvalósította, azt, ami túl szépnek tűnt, hogy igaz legyen. Az alacsony kalóriatartalmú, cukor-, glutén- és tejfehérjementes sütemények, kekszek és torták a Viza utcában várakoznak minden édesszájúra. Az álomszerű, prémium minőségű desszertek között kollagén és protein tartalmú finomságokra lelhetsz, átlagosan 500-1500 forintért cserébe. A FitCandy nemcsak a cukorbetegeket szeretné megcélozni; az egészségtudatos vásárlók, a profi sportolók és a kulináris kalandorok egyaránt szívesen látott vendégek itt. Ez az a hely, ahol mindenki büntetlenül hódolhat az édességek iránti szenvedélyének, ha úgy tetszik, akár háziállata társaságában. Teszteld le!

1138 Budapest, Viza utca 9.

Budapest első vegán és vegetáriánus étterme a Kálvin térhez közel, az Atma Centerben üzemelteti második egységét. A heti ajánlatok között csakis frissen készített ételek szerepelnek, amelyek nem tartalmaznak tartósítószereket, ízfokozókat és hozzáadott cukrot. Az étlapon ínycsiklandozó ételek sora kacsingat az éhes vendégre, és előre szólunk, nem lesz könnyű választani. Az egészséges fogások között magyar specialitások is helyet kaptak, amelyeket fehérliszt és cukor nélkül készítenek. Ha nyers vegán ételt keresel, itt azt is megtalálod. Mi a helyzet desszertfronton? Isteni alakbarát (és nem mellesleg cukormentes) süteményeiket bátran villádra tűzheted!

1066 Budapest, Jókai út 7.

1085 Budapest, Üllői út 6., Atma Center