Kempingezésre fel! 5 hasznos tipp, amiről valószínűleg most hallasz először

Költséghatékonyan nyaralni bizony a főszezonban is lehet! Ennek egyik legegyszerűbb módja, ha drága szálloda helyett a természet lágy ölén, sátorban töltöd az éjszakát. Olvasd el nem szokványos tippjeinket, és éld át a kempingezés adta élményt!

#1 Tűzgyújtáshoz

Nem megy a tűzgyújtás? Sebaj, ha van nálad egy zacskó tortilla chips, talán könnyebben sikerül. Állítólag kisebb, száraz gallyakkal vegyítve tökéletes gyújtós-alapanyag, mivel a sós finomság több ideig ég, mint például a száraz falevelek.

#2 Vízálló gyufa készítése

Csöpögtess gyertyaviaszt a gyufaszálak fejére, így akkor sem válnak használhatatlanná, ha párás, nedves közegben tárolod őket.

#3 Hálózsák-trükk

Ketten osztoztok egy sátron? Hűvösebb éjszakákon zipzárazzátok össze kettőtök hálózsákját, így kényelmesebben elfértek, mintha szinte mozdulatlanul kellene aludnotok. Arról nem is beszélve, hogy az összeadódott hőmérséklet miatt kevésbé fogtok fázni.

#4 Természetes szúnyogriasztó

Azok a fránya vérszívók képesek megkeseríteni a legkellemesebb pillanatokat is, és mivel a konnektorba dugható riasztó kempingezésnél nem opció, kell egy „B” terv. Fogj csokorba zsályát, rozmaringot vagy levendulát, és égesd el a tábortűznél! Az illat elriasztja a bogarakat is.

#5 Gyorsan száradó törölköző

Mikroszálas törölközőt csomagolj, mert egyrészt könnyű, és nagyon kis helyen elfér, másrészt rendkívüli a nedvszívó képessége, ennek ellenére hihetetlenül gyorsan szárad.

Tudtad?

Legalább 12 fajta sátor létezik: igényeid alapján vásárolhatsz önfelállító és felfújható sátrat, vagy választhatsz viharálló és hegyi sátor között, de van olyan is, ami csak a nap sugarai ellen nyújt védelmet. Fontos: nem minden sátor csapadékálló!

Kempingeznél, de nem tudod, hol?

Nem lősz mellé, ha a Balaton csodás környékénél döntesz, legyen szó akár családi, akár barátokkal töltött nyaralásról. A Balatontourist weboldalán lehetőségek hosszú sorából lehet választani: gyermekbarát és mozgássérültek számára is alkalmas kempingjeikben minden feltétel adott a tökéletes, biztonságos kempingezéshez, ráadásul olyan opciókat is ajánlanak, amelyek esetében háziállatod is magaddal viheted. Ide kattintva szétnézhetsz a lehetőségek között!