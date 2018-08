Bor, bulik, és kulturális programok, avagy így töltsd augusztus első hétvégéjét!

Az időjárás néha alaposan megtréfál, ezért előfordul, hogy át kell szervezni a korábban lezsírozott hétvégi programokat. Ha neked sem ártana néhány alternatíva, válogatásunkban minden alkalomra találsz alkalmas lehetőséget. Vesd bele magad velünk a hétvégébe!

Csütörtök – augusztus 2.

A Paloznaki Jazzpikniken a fűben ülős, napsütéses délutáni koncertektől a klubhangulaton át a „nagykoncert” élményig minden megvan, csak éppen közben ki sem kell mozdulnunk az apró, de annál színesebb balatoni faluból. Színpadra lép Jamie Cullum, az energikus Electro Deluxe, és a Kraak & Smaak, de tiszteletét teszi a Grammy-díjas SOUL II SOUL ft Jazzie B & Caron Wheeler csapata is. Erre számíthatsz még: vidéki hangulat, pihentető atmoszféra, a legjobb balatonfüredi és csopaki borok, díszletnek pedig a Balaton közelsége, a szőlősorok, a kis utcácskák és a fehérre meszelt, Balaton-felvidéki házak.

A Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum szervezésében a mára ikonná vált Frida Kahlo műveiből rendeztek kiállítást Museo Dolores Olmedo, valamint egyéb, jelentős mexikói alkotásokból. A fájdalom festőjének nevezett művész egy buszbaleset miatt szinte teljesen járóképtelen volt, emiatt fennmaradt alkotásainak jelentős része portré vagy más, önéletrajzi ihletésű kép. A kiállított több, mint 30 festmény és grafika lehetőséget ad arra, hogy bepillants a tragikus sorsú festőnő életébe, -akinek szövevényes szerelmi életéről már korábban beszámoltunk-, és jobban megismerhesd fordulatokban gazdag történetét.

Belépő: elővételben 3.000 HUF, a helyszínen 3.200 HUF

Nehezen telt a BRC utóbbi pár hete, de a viszontagságon időszak után végre sikerült új helyszínt találnia kedvenc tetőmozinknak. Augusztus 1-től a Corvin Pláza tetején vetítik a filmeket, ami már alapjáraton garancia a páratlan filmélményre. Augusztus 2-án ülj be a Christopher Nolan jegyezte Sötét lovag c. mozira, amelyben Christian Bale ölti magára a “bőregér” jelmezt, és a néhai Heath Ledger játssza Joker szerepét. A különleges környezet adott, érezd jól magad a város felett, mielőtt feljönnek a csillagok! Tipp: a jegyek hirtelen gyorsasággal fogynak, csapj le rájuk minél előbb!

Csütörtök éjszaka visszarepít az időben a Fröccsterasz, és a képzeletbeli időgép meg sem áll a 2000-es évek legnagyobb slágereiig. Az est lemezlovasa Usher és FLO-RIDA számait pörgeti a DJ pult mögött, és hogy teljes legyen a nosztalgikus hangulat, a Guru Josh Projekt hatalmas sikerű dala, az Infinity c. is hangosan dübörög majd a hangszórókból, sok más mellett. A belépő baráti, az italok hűsítően hidegek, az atmoszféra utánozhatatlan. Mi kell még?

Péntek – augusztus 3.

A rockabilly világának minden őrületével csap le a három perzselő tekintetű jampec alkotta Mystery Gang az A38 tetőteraszán, ahol hatalmas parti készül: a zenekar rendesen megadja a módját legújabb EP-je megünneplésének. A lemezbemutatón vendégbandák, pin up lányok, a srácoktól megszokott vidám hangulat és a fékevesztett szabadság érzése dobja fel a péntek estéd, a koncert előtt pedig a Tom Stormy trió gondoskodik a közönség bemelegítéséről.

Belépő: augusztus 2-ig 1.800 HUF, normál jegyár: 2.300 HUF

A hétvége érkezését a hazai bakelit lovas, Rozsomák szettjeire táncolva már délután 6 órakor megkezdheted a Pontoonban, a fő attrakció viszont este 9-kor kezdődik. A jazz és a house műfajok koronázatlan királya, a külföldi klubok népszerű vendége, alias Seb Wildblood tisztel meg bennünket jelenlétével a Duna-partján, és természetesen DJ felszerelését sem hagyja otthon. Izzani fog a tánctér, ha jót akarsz, nem maradsz le! A belépés ingyenes!

Az augusztusi csillaghullásról sem maradsz le, ha szabadtéri szórakozóhelyen töltöd a péntek estét, ráadásul a Budapest Parkot választva még a Szeresd a Trashem Bébi buliját is kipipálhatod a bakancslistádon! A DJ pultban álló ceremóniamesterek sikeresen létrehoztak egy izgalmas bulisorozatot, ami – ahogyan ők fogalmaznak – a Krisztus előtti időkből 2020-ig minden zenei stílust és dalt magában foglal. Teszteld le!

A Bikini zenekar frontembere az egykor legendás szórakozóhely hírében álló Ifipark fénykorának időszakát idézi meg az Öntőház udvarban. Az Ifipark 1961-1984 között a Várkert Bazár elődjében üzemelt, és a korszak egyik szimbólumaként sokak fejében felejthetetlen élmények helyszíneként él. Kapunyitás 18.30-tól, jegyeket 3.500 HUF áron lehet váltani.

Szombat – augusztus 4.

Nem sok olyan szereplője van a hazai könnyűzenei életnek, mint amilyen a 2002-ben alakult Supernem. A srácok egykori féktelensége ma már csak a dalaikból köszön vissza, hiszen időközben komolyabb szerepet öltöttek magukra, családot alapítottak. Zenéjük azonban szinte alig változott, továbbra is ösztönösen árad belőlük a szabadság. Papp Szabiék most a KOBUCI közönségét veszik célba, de aggodalomra semmi ok, ebből a buliból csak jó sülhet ki!

Jegyár: 1.990 HUF

Hallottál már a nu disco, a chillwave, a synthwave és a filter disco zenéről? Akár igen, akár nem, a szokatlan repertoárnak hála -amelybe japán és francia különlegességek is bekerültek- ízelítőt kaphatsz ezekből a zenei stílusokból az Akvárium teraszán. A Brandon és Tonyo alkotta Valé Vu duó egyik tagja egyébként ezen az alkalmon ünnepli a születésnapját, így garantált, hogy a hangulat a tetőfokára hág majd. A belépés ingyenes!

Korábban már említettük, hogy különleges kiállításon ismerheted meg a magyar származású Sam Havadtoy munkásságát, aki az 1970-es 80-as években élt New Yorkban, és a város, illetve a korszak legjelentősebb művészeivel (Andy Warhol, Yoko Ono, és sokan mások) dolgozott együtt. Most ismét tárlatvezetéssel várnak a Ludwig Múzeumban; a részvétel az 1.600 HUF árú jegy megváltásával biztosított.

A két DJ 2003 óta rakosgat együtt vegyesen és tematikusan is, augusztus 4-én éppen a budapesti romkocsma-szcéna egyik legnépszerűbb helyszínén. Nincsenek határok, korok, stílusok, illetve persze vannak, de a lényeg a közös gyökerek keresése, a vicc és a tánc. Precízen mixelve és frappánsan ugrálnak a különböző stílusok közt, a hatvanas évektől egészen napjainkig. Nincs beugró!

Vasárnap – augusztus 5.

Augusztus első hétvégéjén ismét miénk a terep, mert autók helyett különféle programok foglalják el a hidat. Vasárnap délelőtt edzéssel várják a látogatókat, 14.00 órától az ország első szárazúszó EB-jét szervezik meg, amelyre bárki nevezhet, aki ismeri az úszásnemeket. A családi programok között 17.00 órától Szabihíd Cirkusz Jam várja a gyermekkel érkezőket, kora délutántól pedig szívószálmentes koccintásra invitálnak mindenkit. (A szombati programokat is megéri lecsekkolni!)

A népszerű amerikai r&b sztár korábban már koncertezett hazánkban, de Budapesten első alkalommal lép színpadra augusztus 5-én. A Budapest Park közönsége olyan toplistás dalokat hallgathat meg élőben, mint a Cheyenne, a Want You Want Me, az If I’m Lucky vagy az idei foci VB hivatalos dala, a Colors, de várhatóan az énekes első lemezéről is elhangzik majd egy-két ismert szerzemény. A koncert előtt (19.00 órától) Király Viktor izzítja a közönséget a nagyszínpadon, és ha nem akarsz lemaradni, itt még lecsaphatsz a limitált elővételes jegyekre. A fesztivál hangulat garantált, a hétvége remek megkoronázása lesz!

Minecraft rajongó vagy? Hetedik alkalommal, 2018 nyarán kerül megrendezésre az ország legnagyobb Minecraft-rajongói rendezvénye, a Mineshow! A hatalmas érdeklődésre való tekintettel új helyszínre, az ország legnagyobb rendezvényközpontjába költözik a rendezvény, a Hungexpo-ra! Kétszer akkora területen, rengeteg új programhelyszínnel és látványos színpadi műsorokkal, valamint a legnépszerűbb Minecraft videósokkal várják az érdeklődőket.

Az Árkád bevásárlóközpont autósmozija egészen szeptember 2-ig várja a különleges moziélményre vágyó vendégeit, akik autónként 5.100 forintért váltott karszalagjukért cserébe 2 db 1 literes popcornt és 2 db 0,5 l-es üdítőt, továbbá 1 db. 5000 HUF értékű vásárlási utalványt is kapnak. Ugye, hogy kihagyhatatlan ajánlat? (Fontos: kapunyitás 19.30-tól!)