Továbbra is tombol a nyár, töltődj fel Igalon!

2016-ban az elbűvölő somogyi település, a Kaposvártól 25 kilométerre található Igal is csatlakozott az ország minősített gyógyturisztikai célpontjaihoz. Somogy megye elsőszámú gyógyfürdőjének hála nem kell választani a kulturális élmények és a pihentető fürdőzés között, hiszen lényegében mindkét lehetőség elérhető ugyanazon a helyen. Mutatjuk, milyen programokon lazulhatsz augusztusban!

A nyár talán legmelegebb hónapja még csak most vette kezdetét, nem csoda, hogy a kikapcsolódásra vágyókat mágnesként vonzza a vízpart. Az Igali-Gyógyfürdőben három legyet üthetsz egy csapásra: pihenhetsz a kellemes vizű medencékben (13 külső és belső medence, közte gyermek medencék, termálvizes medencék élményelemekkel felszerelve, úszómedence), szaunázhatsz vagy koncerteken vehetsz részt, miközben az egészségedért is teszel. Az alkáli-kloridos és hidrogén-karbonátos vizű fürdőben többek között reumás mozgásszervi panaszok és sérülések, ízületi és nőgyógyászati bántalmak, valamint hörghurut kezelésében lehetnek segítségedre, sőt, az álmatlanság okozta problémára is megoldást találhatsz.

Programok

A pihenéshez elengedhetetlen körülmények mellett a szórakoztató faktor is adott, és még nem késtél el, ha a pár nap múlva esedékes programokon szeretnél részt venni. Augusztus 05-én 15.30-tól 19.00 óráig a Live Acoustic Trio csap hatalmas bulit a fürdőben, míg augusztus 18-20 között az igali Strand Fesztivál programsorozata kavarja fel az „állóvizet”. Az első napon Aqua-Fitness órán aktivizálhatják magukat a látogatók, hogy aztán Szabó Ádám harmónikaművész koncertjén lógathassák a lábukat a termálmedencékben. Este éjszakai fürdőzésre várják a vendégeket, de lesz Retro Disco és tűzijáték is.

Másnap a gyerekeknek kedveznek: ingyenes játszóház, ugrálóvár, népi játékok és kézműves foglalkozások gondoskodnak róla, hogy egy percig se unatkozzanak. Az egész délutánon át tartó zenés fürdőzés közben szinkronúszás-bemutató gazdagítja a programot, de sztárvendég nélkül ez a nap sem telhet el: 16.00 órakor Bereczki Zoltán lép a mikrofon elé.

Októberi kedvenc: sváb medencebál és sramli zene

Ugyan néhány hónapot még várni kell, ráadásul javában tombol majd az ősz, az Igali-Gyógyfürdő szervezte OktóberFest miatt megéri majd visszatérni Somogy megyébe. Október 7-én egész nap sörkülönlegességek és bajor ételek veszik át a főszerepet a büfé kínálatában, és természetesen hangulathoz illő zenében, valamint színes népviseletbe öltözött fellépőkben sem lesz hiány. Immár harmadik alkalommal rendezik meg a német sörünnep ihlette eseményt, ami a korábbi években hatalmas sikert aratott. Biztosak vagyunk benne, hogy idén sem lesz másként.

Csábító, nem igaz? A rendezvényekről, valamint a fürdőről bővebben itt olvashatsz. Irány Igal!

Fotók: igal.hu