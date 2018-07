Sziget ajánló: Bulizz a Bacardí Arénában!

Augusztus 8-15 között ismét színes tömeg veszi birtokba a Hajógyári szigetet. Mi már számoljuk a napokat! Hangolódásként a Sziget legnagyobb partihelyszíne, a Bacardí Aréna kínálatából válogattunk, ami több mint 30 bulival várja az látogatókat.

Joshua Steele, azaz Flux Pavilion tökéletes választás a szervezők részéről az első napi alapozáshoz, hiszen a brit producer-dj-dalszerző az EDM-világ egyik legismertebb figurája, aki ugyanúgy fellép Glastonburyben, mint a Readingen vagy a Coachellán is.

Flux Pavilion – Symphony (feat. Layna)

A Yellow Claw, azaz az amszterdami páros, Jim Taihuttu (Jim Aasgier) és Nils Rondhuis (Nizzle) a basszuszenék kedvelőinek fog extázisszerű örömet okozni, mint ahogy ez a 2010-es évek eleje óta rendre ismétlődik a trap, a moombahton dubstep Bermuda háromszögében. Pár hete ezzel

a szettel őrjítették meg a Tomorrowland közönségét:

Yellow Claw – Tomorrowland

A The Him egy holland producer-DJ-duó, melyet Jeroen Kerstens és Steven Berghuijs alkot, 2013 óta dolgozik együtt, melyhez egy Tiesto remixverseny adta az apropót. Azóta számos dalt készítettek együtt, melyek közül talán az egyik legismertebb a Feels Like Home.

The Him – Feels Like Home (feat. Son Mieux)

A Billboard szerint Sam Feldt a modern house szupersztárja: hát igen, az 1993-as születésű, deep house-ban utazó holland producer 2015-ös első nagy sikere, a Give Me Love óta nem tud mellényúlni.

Sam Feldt – Just To Feel Alive (feat. JRM)

Sam Feldt mindössze hét éves volt, mikor megalakult az Above & Beyond brit trance csapat, ami az elektronikus zenei szcénában kifejezetten veteránnak

számít. Jonathan „Jono” Grant, Tony McGuinness és Paavo Siljamäki alkotta team egy intézmény, melynek zenéit Tiësto, Armin van Buuren, Ferry Corsten, ATB,

Paul van Dyk is rendszeresen játssza.

Above & Beyond Live At Ultra Music Festival Miami 2018

A kaliforniai Jeff Montalvo, azaz Seven Lions kifejezetten ügyesen keveri a trance, a melodikus dubstep, a drum and bass, a glitch hop és az electro house

elemeit és ennek szellemében írja újabb és újabb slágereit. Nem véletlen, hogy a legjobb amerikai dj-díjára is jelölték. Legfrissebb felvétele most július közepén jelent meg, melyet egyik állandó partnerével, az éteri hangú ausztrál énekesnővel, Fiorával rögzített.

Seven Lions Feat. Fiora – Dreamin’

Az idén 28 éves párizsi dj-producert, Michael Calfan-t Bob Sinclair fedezte fel még tíz évvel ezelőtt, azóta csak írja azokat a house slágereket, amelyeket mindenki ismer, csak nem feltétlenül tudod, hogy Calfan írta. Ilyen például a Prelude, a Nobody Does It Better vagy a mindent vivő Treasured Soul.

Michael Calfan – Treasured Soul

Az indiai felmenőkkel rendelkező kaliforniai Niles Hollowell-Dhar már egyáltalán nem volt ismeretlen az elektronikus zenei világban, amikor 2014-ben elindította electro house szóló projektjét KSHMR néven, és rögtön a csúcson nyitott, hiszen egyrészt Tiësto konferálta fel debütáló szettjét a miami Ultra

Music Festival közönségének, másrészt vele és Vassyllal közös munkájának gyümölcse, a Secrets azonnal meghódította az EDM-listákat. A siker azóta is

töretlen, amit mi sem bizonyít, mint ez az idei nagyszínpados Ultra Festival-felvétel.

KSHMR | Ultra Miami 2018

Mi is azonnal felvettünk volna egy művésznevet Don Pepijn Schipper helyében; a Don Diablo jól csengő márkanév lett Hollandiából, amely garancia arra, hogy a dallamos house rajongói végigtáncolják az éjszakát. Számos karitatív tevékenységben is részt vesz, Dance4llife első számú nagykövete, mely a HIV megelőzésében nyújt segítséget a harmadik világban élőknek, de egy rákkutatással, megelőzéssel foglalkozó szervezet munkáját is segíti.

Don Diablo – On My Mind

A nemzetközi e-világban egyik legismertebb hazai csapat, a StadiumX elsősorban progresszív house-felvételeiről ismert: először Taylr Renee

énekesnővel közös számukkal a Howl at the Moonnal kerültek be a köztudatba. Ez a szám elérte a Beatport toplista első helyét, és a legtöbbet játszott track

volt a 2014-es Ultra Music Festivalon. Dolgoztak már Nicky Romeróval, Tom Swoonnal, a Rico and Miella duóval.

Stadiumx & Taylr Renee – Howl At The Moon

Az Aréna záró bulijának egyik fellépője az ElRow-ban rezidens kanadai páros, az Art Department, amely boiler roomokról a Burnin Manig bármilyen méretű

helyen végigtáncoltatja az éjszaka csapatóit.

Art Department Boiler Room

Az Elrow másik kiemelkedő figurája, a madridi születésű DJ-producer fiatalember, De La Swing, aki leginkább technóban és tech-house-ban utazik,

mint ahogy az alábbi szett is bizonyítja. De La Swing – Boiler Room Ibiza x

Elrow