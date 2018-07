Rövidhír: Megtalálta új otthonát a Budapest Rooftop Cinema

Nemrég még arról számoltunk be, hogy a hatóságok váratlan hirtelenséggel bezáratták a BRC-nek helyet biztosító kedvelt lokációját (ennek okáról itt olvashattok), most viszont jó hírt hozunk: megtalálta új otthonát a fővárosi “tetőmozi”!

Filmvetítések nélkül szinte el sem tudjuk képzelni a nyarakat, és szerencsére nem is kell! A Budapest Rooftop Cinema augusztus 1-től – a Corvin Club szünetelése miatt – a Corvin Plaza tetőteraszán tartja filmvetítéseit “Special Edition” elnevezéssel, és természetesen a korábban megváltott jegyeket is elfogadják az új, impozáns Futó utcai helyszínen. Az események részleteit megtudhatjátok, ha figyelemmel követitek a Budapest Rooftop Cinema közösségi oldalát! A programban szerepel például A viszkis, a Liza, a rókatündér, és a Grease, de más, kedvelt filmeket is láthat aki jegyet vált.

Legyél te is az elsők között, akik letesztelik az új helyszínt!