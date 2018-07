Szép bőrre vágysz? Eláruljuk a titkát

Bár tombol a kánikula, ilyenkor is gondoskodnunk kell a vitaminpótlásról, leginkább a megfelelő C-vitaminadagolásról, amely nemcsak immunrendszerünk normál működéséhez járul hozzá, de szervezetünk számos anyagcsere-folyamatában is nélkülözhetetlen. Ki gondolná, de bőrünk kevésbé veszíti el rugalmasságát napozáskor, ha utána C-vitamint veszünk be.

A C-vitamin hozzájárul a normál kollagén képződéshez és ezen keresztül az erek normál állapotának, működésének fenntartásához.

Alig várjuk a nyári vakációt, hogy kidobhassuk magunkat a partra és napfürdőt vehessünk. De a napfény a bőrre nézve nagyon káros hatásokkal is tud bírni. Azon túl, hogy a mértéktelen napozás a bőrsejteket roncsolhatja, még a kollagénvesztés mértékét is felgyorsítja, ami duplán ráncosít. Hölgyeim! A lelkünket kényeztető napfürdőzésről mégsem kell lemondani, csupán két apró szabályt célszerű betartani.

Mértékletesség Napozás után C-vitamin

A C-vitamin a legismertebb és világszerte a leggyakrabban szedett vitamin. Nem is csoda, hiszen élettani hatása rendkívül kedvező, a szervezet számára nélkülözhetetlen. A legnagyobb tévhit, hogy testünknek csak télen, a meghűléses időszakban van szüksége támogatásra, pedig a C-vitamin elengedhetetlen a mindennapjaink során, rengeteget köszönhetünk neki nyáron is!

A C-vitamin jótékony hatásai

A C-vitamin amellett, hogy hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez, nélkülözhetetlen a szervezet számos anyagcsere-folyamatában. Fontos szerepet játszik például a kollagéntermelésben, aminek bőrünk a feszességét köszönheti, de hozzájárul az inak és a csontok fejlődéséhez, gyorsítja a sebgyógyulást is. A C-vitamin segít a fogíny, a fogak és a porcok normál állapotának fenntartásában, megóvhatjuk magunkat általa a fertőzésektől, de támogatja az idegrendszert, így véd a stresszel szemben is.

A mínuszok mellett a nyári melegben is jól jön egy kis C-vitamin, hiszen enyhíti a napégés kellemetlen tüneteit, a bőrpír és a leégés is kezelhető vele. Nem árt, ha tudjuk, hogy a kemény fizikai munka, a rendszeres sportolás, az alkoholfogyasztás, a dohányzás és a fogamzásgátlók szedése fokozza szervezetünk C-vitamin szükségletét, és mivel az emberi szervezet nem képes ezt az anyagot kellő mértékben előállítani, így azt kívülről kell pótolnunk.

Szent-Györgyi receptje

Marcia Szent-Györgyi már régen tudja a titkot, a C-vitamin világhírű felfedezőjének özvegye ugyanis évtizedek óta követi azokat a tanácsokat, amelyekkel néhai férje látta el. Marcia a mai napig szedi a C-vitamint, méghozzá nem is kis mennyiségben, naponta 4000 mg-ot fogyaszt el belőle egészségének megőrzése érdekében. A kutató özvegye emellett napi szinten sportol és odafigyel a táplálkozására, ahogyan azt Szent-Györgyi Albert is tette, aki 93 éves koráig napi rendszerességgel, vagyis télen-nyáron 1000 mg C-vitamint fogyasztott, betegség idején pedig 8-9000 milligrammra növelte az adagot. Szent-Györgyi azt vallotta, hogy a C-vitaminra alapvető élelmiszerként kellene tekinteni. Talán ez lehet a hosszú élet titka, amit a magyar tudós egész életében megszállottként kutatott.