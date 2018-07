Zenei időutazás: Egykor felkapott előadók, és élet a banda feloszlása után

A csapból is a legmenőbb dalok szólnak, ráadásul a nyári fesztiváloknak hála élőben is zúdulnak ránk a jobbnál jobb melódiák. Éppen ezért néha kimondottan jól esik kicsit elmerengni a múlton, főleg, ha egykor imádott zenekarainkról és kedvenc slágereinkről van szó. Most titeket is időutazásra hívunk, és 3 olyan bandáról írunk, amelyeknek néhány évvel ezelőtt még nagyon jól ment a szekér, manapság viszont szinte semmit nem tudunk róluk.



t.A.T.u

A popegyüttes 2000-ben robbant be a köztudatba, és olyan sikeres dalokkal ostromolták a slágerlistákat, mint az All the Things She Said vagy a Friend or Foe. Az egykori tagok, Lena Katina és Julia Volkova állítólag legjobb barátnők voltak, sőt, különféle pletykák keringtek a kapcsolatukról, amelyeket később a PR kampány részeként értelmezett a sajtó. 2011-ben a Billboard és MTV díjait halomra nyerő duó feloszlott, ám Lena és Julia egyedül is megpróbáltak érvényesülni a zeneiparban. Julia 2011-ben leszerződött a Gala Records-hoz, de szólóénekesnőként meg sem közelítette korábbi sikereit, és az utóbbi években inkább plasztikai műtéteivel hívta fel magára az emberek figyelmét. Lena első önálló lemeze, a This is Who I Am 2014-ben jelent meg, és jelenleg második albumán dolgozik.

Crazy Town

A Crazy Town esete kicsit más, mint a fent említett t.A.T-u helyzete, mivel a banda napjainkban is létezik, ám kicsit (?) megváltozott. A Billboard összegzése szerint a Los Angeles-i rapcore zenekar mégis egyike azoknak a bandáknak, amelyeket a “one hit wonder” kifejezéssel lehet megbélyegezni, mivel a 2001 márciusában piacra dobott Butterfly óta nem sikerült megkörnyékezniük a toplisták élét. A 2002-ben feloszló Crazy Town egy tagcserét követően visszatért, három évvel ezelőtt pedig Born to Raise Hell c. legújabb lemezük népszerűsítésekor Budapesten (a Dürer Kertben) is felléptek. Az utóbbi évben, valamint idén július közepéig Európában turnéztak, közösségi oldalukon meglehetősen aktívak, de a Butterfly sikerét is felülmúló siker még várat magára.

Gnarls Barkley

CeeLo Green és Danger Mouse Grammy-díjas (és többszörös platinalemezes) soul duója 2006-ban sikert sikerre halmozott, ám – olyan dalok, mint a Crazy és a Forget You után – 2012 óta halogatják a soron következő, harmadik albumuk megjelenését. A közösségi oldalukon utoljára 2011-ben posztoltak, így sok jóra nem számítunk, CeeLo azonban szerencsére rendületlenül alkot és koncertezik, mindannyiunk örömére. (Reméljük, hogy hamarosan meg tudja ismételni a Bright Lights Bigger City sikerét!) Danger Mouse sem unatkozik: az utóbbi években olyan zenekarok és előadók mellett teljesített produceri feladatokat, mint ASAP Rocky, a Gorillaz vagy a Red Hot Chili Peppers.

Ti kivel egészítenétek ki a listánkat?