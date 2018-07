A piacozás az új kedvenc programunk a Fény utcában

Nemcsak az idősek körében válik egyre nagyobb divattá a piacozás. Egyrészt, a legegészségesebb alapanyagokat itt szerezhetjük be, de a vásárlás valódi élménnyé is válhat, ha már jól ismerjük a kofákat, ráadásul baráti kávézásokkal és lángosozásokkal is összeköthetjük a bevásárlást.

Aki rutinos piacozó, nem kell bemutatni ezt az életérzést. Ahogy az ember megérkezik a vásári forgatagba, mindenki mindenki ismerősévé, szinte családtagjává válik. A Fény utca kofái híresen barátságosak, akik nem csak portékájukkal, de saját receptjeikkel, tippjeikkel is hozzájárulnak a legfinomabb családi ebédekhez. Praktikákat adnak ahhoz, hogy mi alapján válasszunk, kóstoltatnak, de tárolási és elkészítési tanácsokkal is ellátják vásárlóikat, valódi köteléket, bizalmi viszonyt kialakítva. Itt minden vásárlás egy élmény.

Az ember minél többször látogat ki, és minél több standnál vásárol, annál könnyebben alakítja ki a saját vásárlási szokásait, preferenciáit, hogy mit, kinél érdemes beszereznie. Nekünk már biztos befutóink vannak, így mindig ugyanott vesszük a húst, a felvágottat, a tengeri herkenytűket, a sajtot, a gyümölcsöt, a zöldséget, vagy a kedvenc magvainkat. A Fény utcában olyan különlegesséket is beszerezhetünk, mint a fűszerek, a nemzeti parkokból származó termékek, vagy ritka, különleges gyümölcsök és zöldségek.

A piacozás élménye azonban a Fény utcában nem korlátózodik kizárólag az élelmiszerekre, ruhákat, antik tárgyakat, virágokat, állatfelszereléseket is találunk a vásári forgatagban, ami több szinten, összesen 148 üzlethelyiséggel, 97 őstermelői asztallal várja azokat, akik szeretnek kincsekre vadászni. A kereskedelmi szinteken nemcsak vásárolhatunk, de ügyeket is intézhetünk, vagy olyan szolgáltatásokat is igénybe vehetünk, mint az ingatlaniroda, a fodrászat, a cipőjavítás vagy a kulcsmásolás, de a Szerencsejáték Zrt. üzlete, a könyvkereskedés és a táncruhakellékbolt is a rendelkezésünkre áll. A szívünknek külön kedves, hogy a piac lehetővé teszi a mozgássérültek akadálytalan közlekedését is.

Az épület a mélygarázzsal együtt 5 szintes. Az építési telek lejtési viszonyai biztosítják azt a különleges adottságot, hogy gyakorlatilag az épület három szintjének földszinti bejárata van. Földszintről közelíthető meg a Fény Utcai Piac a Lövőház utcából, a Fény utcából és a Retek utcából. Személygépkocsival érkezők a Fény Utcai Piac -I. szintjén található mélygarázsban vagy az épület mellett elhelyezkedő parkolóházban találnak parkolási lehetőséget.

A Fény Utcai Piac I. szintjén (Lövőház utcai bejárattal) gazdasági funkciókat ellátó területek, valamint földszinti bejárattal 15 db üzlethelyiség található.

Az épület II. szintje – Fény utca felől földszinti bejárattal – ad helyet az élelmiszer-áruháznak, a bankfióknak, a lottózónak és számos további üzletnek.

A III. szinten – Retek utcai földszinti bejárattal – klasszikus piaci funkciók találhatók.

A IV. szint megközelítése az épület valamennyi szintjéről lifttel, mozgólépcsővel valamint lépcsőházon és gyalogos rámpán keresztül (melyet a mozgáskorlátozottak kerekesszékkel is használhatnak) történik.

A széles kínálaton túl tehát a Fény utcai piac sajátossága az a vidám hangulat és pörgés, ami miatt nem csak egyszerű helyszíne lett a napi bevásárlásoknak és elintéznivalóknak, sokkal inkább egy hely, ahova szinte hazatér az ember. A környékbeli családok és a fiatal baráti társaságok körében pedig bevett programmá vált, hogy itt találkozzanak, kávézzanak, lángosozzanak, osszák meg egymással a hét vagy éppen az előző esti buli élményeit, beszéljék meg az élet nagy dolgait, vagy cseréljék ki a legjobb húsleves receptjét.