Beethovennel a szabadban – Idén már 60 éve

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar idén lesz 60 éve, hogy Beethoven-sorozatával megörvendezteti a közönséget Martonvásáron, a Brunszvik-kastély parkjában. Mint minden évben, július utolsó három hétvégéjén hallgathatjuk meg Beethoven életművének legszebb darabjait.

Az idei martonvásári koncertsorozat nem csak a koncertprogramok miatt különleges. Éppen 60 éve annak, hogy a Nemzeti Filharmonikusok közreműködésével először csendültek fel Beethoven darabjai a Brunszvik-kastély parkjában.

„Az évad lezárásaként, a zárt termek után a csodálatos szabadtéri környezetben játszani eleve különleges érzéssel tölt el bennünket. Ezt fokozza a tudat, hogy a martonvásári parkban maga Beethoven is többször megfordult, ezért itt mindig az ő műveiből rendezünk koncerteket.”

– nyilatkozta az évforduló kapcsán Herboly Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója.

Az úgynevezett népszerű Beethoven-művek mellett ritkábban elhangzókat is igyekszünk műsorra tűznek. Idén ilyen lesz az Ah, perfido! – koncertária, a Hármasverseny, vagy a Kismartoni mise, melyet kórusunkkal közösen adunk elő.

Külön öröm, hogy a zenekarban nagyon sok művész van, aki többszörösen is jubilál. Vannak, akik már 35 éve is játszottak Ferencsik János vezényletével Martonvásáron: „1983-ban vezényelt egykori főzeneigazgatónk utoljára ezen az általa is kedvelt helyszínen.” – idézi fel a korábbi időket Mali István, majd fokozza: „Sőt! Herbály Ágnes, Reményi Ágnes, Rudolf András, Kovács Imre kollégáink 40 évvel ezelőtt is játszottak már koncertet, és idén is fellépnek zenekarunk tagjaként Martonvásáron!”

A Nemzeti Filharmonikusok hagyományos, martonvásári Beethoven sorozata július 14-én veszi kezdetét. Az első hangversenyen Beethoven úgynevezett középső alkotói periódusának emblematikus műveit hallhatjuk. A koncertsorozat nyitóelőadásán a Nemzeti Filharmonikusokat Bogányi Tibor vezényli, aki hét éve a Pannon Filharmonikusok vezető karmestere, és aki Finnországban is komoly karriert futott be. Közreműködőként pedig a mindössze húszéves Devich Gergelyt hallhatjuk majd, aki az utóbbi években vált csodagyerekből fényes jövő előtt álló gordonkaművésszé.

A martonvásári koncertsorozat 60. évfordulóját július 28-án ünnepli. Már délután kezdődnek a koncertek és a gyerekprogramok. A Szent Anna Templomban a Nemzeti Énekkar, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban a Grazioso Kamarazenekar, a Kastély Előadótermében Kolonits Klára ária-délutánja, a platánfa alatt pedig rézfúvós zene várja a közönséget. Ezek a programok vezetik fel az esti hangversenyt, ahol Hamar Zsolt dirigálásával Beethoven C-dúr zongoraversenye és C-dúr miséje hallható majd. Beethoven huszonnyolc évesen, ifjú titánként sebtében írta ezt a zongoraversenyét, egészen egyszerűen azért, hogy sikeres bécsi hangversenye után minél előbb egy másik koncerttel is közönség elé tudjon állni. A Nemzeti Filharmonikusok hangversenyén közreműködik Balázs János zongoraművész, az est énekművészei Váradi Zita szoprán, Vörös Szilvia alt, Horváth István tenor és Blazsó Domonkos basszus.

Az először megrendezett martonvásári nyári Beethoven-est hatvanadik évfordulójának nyarán tehát három estén át, a Brunszvik-kastély parkjában, színes műsorokkal, családias hangulatban, gyönyörű környezetben, kiváló művészekkel várnak idén is a Nemzeti Filharmonikusok.

