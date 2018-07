17 program, amiről nem szabad lemaradnod, ha júliusban a Balatonnál jársz

A Balatont egyszerűen nem lehet megunni, egész nyáron izgalmas programokkal várnak. Júliusban is megannyi izgalmas eseményen vehetsz részt a Balaton északi és déli partján is. Összegyűjtöttük a legjobb programokat, hogy lásd, milyen sok opció közül választhatsz, ha a hónapban a Balatonra kirándulnál.

Izgalmas városi séta alkalmával fedezheted fel Balatonvilágos történelmi pártüdülőjét, ahol egykor a szocializmus vezető elvtársai nyaraltak. A túra állomásai között szerepelnek a dolláros bolt és az ismerkedős estek helyszínei, de a szocialista gasztronómia fogásaival is megismerkedhetsz.

Minden pénteken és szombaton felpezsdül a tihanyi kulturális élet, amikor a Tihanyi Szabadtéri Játékok keretében válogatott színházi produkciók, koncertek, táncházi előadások és szórakoztató gyerekprogramok költöznek a Belső-tó fölött magasodó dombok és az Apátsági templom tornyai környékére.

A Balaton-parti szabadtéri színház három különböző helyszínen (Balatonföldváron, Balatonbogláron és Balatonfenyvesen) várja a kultúra szerelmeseit június 22. és augusztus 26. között. A repertoár jobbnál jobb színházi darabokat, felolvasóesteket, élő zenei koncerteket és gyerekprogramokat vonultat fel. A Blahalouisiana zenekar például egyedülálló szimfonikus esttel készül június 23-ára, a kecskeméti Katona József Színház pedig augusztus 17-én Balatonföldvárra viszi nagysikerű táncos rockballadáját, a Kőműves Kelement. Jegyek a kultkikoto.jegy.hu oldalon vásárolhatók.

Naponta kétszer, 11 és 16 órakor kezdődnek a közel egyórás kosztümös előadások, amelyek Kinizsi Pál történetét mutatják be sajátos módon. Válts Kinizsi Bankót, és vegyél részt a Kinizsi ötpróba megmérettetésein (íjászat, patkódobás, kardvégre kapás, hordólovaglás, csillagdobás), amiért névre szóló oklevél jár!

Július 7-től, szombatonként, Budapest legnépszerűbb szórakoztató színháza, a Játékszín produkciói várják a déli part legnagyobb szabadtéri színpadának közönségét. A siófoki Színpart nyári programjában olyan kiváló hazai sztárok várják az érdeklődőket, mint Hernádi Judit, Udvaros Dorottya vagy Lengyel Tamás.

Érdi Tamás zongoraművész és barátai kellemes hangulatot varázsolnak az idei nyáron a Balaton partjára. Több balatoni településen, köztük Balatonfüreden, Keszthelyen vagy éppen Tihanyban is fellépnek, hogy a klasszikus zene kedvelői se maradjanak program nélkül. Bartók és Kodály remekművei is felcsendülnek majd a különleges koncerteken.

Július utolsó két hetében igazi borászati mennyországgá alakul Badacsony. A Bor7-en nemcsak Badacsony, de az egész balatoni régió borait megkóstolhatod, ráadásul folklór és népművészeti előadásokat, koncerteket is élvezhetsz, és természetesen a kézműves bemutatók sem maradhattak ki a programból. A bor kedvelőinek kihagyhatatlan program!

A július 14-e és augusztus 11-e közötti szombatokon üde pezsgés költözik Szigligetre. Hangulatos környezetben, a Szigligeti várban felejthetetlen koncertekkel szórakoztatják az érdeklődőket. Fellép a Magna Cum Laude, a Hooligans, a Bagossy Brothers Company és a Margaret Island is. Ne késs le a koncertekről, vedd meg online a jegyed már most!

A messze földön híres balatonfüredi Anna-bál az ország egyik legrégebbi nívós ünnepe, amelyet idén 193. alkalommal rendeznek meg július 21-én. A köré épülő fesztivál különleges színházi és zenés programokat nyújt, ám a fő attrakció továbbra is a bálkirálynő és udvarhölgyeinek megválasztása.

A július 19. és 22. között megrendezett Balatongyöröki Borfesztivál idén még kellemesebb program lesz, hiszen a felújított Balaton-parti sétány ad majd helyszínt az eseménynek, ahol elsősorban a környék borai mutatkoznak be. Késő délutántól kézműves vásár, gyerekprogramok, koncertek és utcabál várja az érdeklődőket.

Júliusban tehetséges magyar és külföldi utcazenészek lepik el Veszprém belvárosát, és 11 helyszínen mutatják meg magukat az évről évre egyre gyarapodó közönségnek. A fesztivál végén győzteseket hirdetnek, akiket a látogatók szavazatai alapján választanak ki. A belépés ingyenes, a jó hangulat garantált!

Ebben az évben is izgatottan várjuk az ország legnagyobb összművészeti fesztiválját, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálja a hozzáillő programot. A Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend között megrendezett eseményre rengeteg fellépő érkezik, egyedi kézműves termékeket vásárolhatsz, és persze jól is lakhatsz, a falatokat pedig finom borokkal öblítheted le.

Egy év kihagyás után visszatér Fonyódra a Balatoni Retro Fesztivál! A zenés rendezvény visszarepít az ikonikus kilencvenes évekbe: a legnagyobb magyar és külföldi retró slágerek hallatán egész biztos, hogy mindenki táncra perdül! A felhőtlen hangulat garantált, irány Fonyód július 20-21-én!

Július utolsó napjain Vonyarcvashegy egy óriási borfaluvá változik. A legzamatosabb balatoni borok mellett a térség gasztronómiai finomságai is szerepet kapnak, de a gyerekek számára is készülnek a szervezők programokkal. Több koncertet is végigbulizhatunk, fellép többek között Péterfy Bori & Love Band is.

A Kékszalag a Balaton egyik legfontosabb eseménye, s egyben a vitorlázás ünnepe, amelyet először 1934-ben rendeztek meg. A Magyar Vitorlás Szövetség idén jubiláló rendezvénye azóta Európa legnagyobb tókerülő vitorlásversenyévé nőtte ki magát, tízezres tömeget vonzva a hajóállomásra és a partra.

A XIX. Keszthelyi Nyári Játékok alatt (július 27- augusztus 10) meseszép környezetben, a Festetics-kastély kertjében élvezhetjük például a Centrál Színház Delila című előadását Balsai Móni, Trokán Nóra és Stohl András főszereplésével. A darabot összesen tizenkétszer állítják majd színpadra a Nyári Játékok alatt.

A balatonszárszói mesefesztivál immár 8. alkalommal varázsolja el a gyerekeket és meserajongó szüleiket. A Csukás Színház zenés mesejátékokkal, családi programokkal, színházi előadásokkal és koncertekkel készül az egyhetes fesztiválra, de úgy hallottuk, a világ legkedvesebb sárkánya, Süsü is tiszteletét teszi!