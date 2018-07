Petőfi Zenei Díj – Indul a közönségszavazás

Idén új helyszínen, Zamárdiban, a STRAND Fesztivál nyitónapján, augusztus 21-én rendezik meg a III. Petőfi Zenei Díj átadóját, ahol nagyszabású, 120 perces élő show keretében, 8 kategóriában díjazzák a hazai könnyűzenei élet legnépszerűbb előadóit.

A látványos gálát az M2-Petőfi TV, a Petőfi Rádió és a petofilive.hu is élőben közvetíti. A Petőfi Zenei Díj jelöltjeire június 30-tól július 26-ig szavazhat a közönség és az Akadémia tagjai.

A show

A 120 perces élő showra kizárólag itt látható műsorszámokkal készülnek a fellépők. Extra produkcióval érkezik többek között Ákos, együtt lép színpadra Tátrai Tibor és az Ivan & the Parazol, a Random Trip ezúttal négy fantasztikus énekesnővel, Lábas Vikivel, Senával, Jónás Verával és Tóth Verával egészül ki, különleges színfoltja lesz a programnak a Kelemen Kabátban és a Nagy-Szín-Pad! 2018-as győztese, az Apey & the Pea, valamint A Dal akusztik versenyt megnyerő Leander Kills is.

Itt hangzik majd el először élőben a Cloud 9+ és Járai Márk előadásában a Petőfi Zenei Díj dala.

A győztesek kihirdetése után a nap nemzetközi sztárvendége, Sigala prezentál 90 perces show-t, és a helyszínre érkező közönség az ország legnagyobb születésnapi buliján vehet részt az idén 15 éves Punnany Massiffal.

Indul a szavazás!

A Petőfi Zenei Díj nominálásának alapját a Petőfi Rádió 2017. március 1. és 2018. március 1. között legtöbbet játszott 150 magyar dala képezte. “Idén is a 200 fős, elismert zenészekből, producerekből, zenei szerkesztőkből, újságírókból, koncert- és fesztiválszervezőkből álló Akadémia tagjai választották ki a kategóriák 5-5 jelöltjét. Egyáltalán nem volt könnyű dolguk, hiszen rengeteg megvétózhatatlan sláger és azok előadói közül kellett kiválasztaniuk a legjobbakat. Akadtak holtversenyek, volt, ahol mindössze néhány szavazat döntött a top 5-be jutásnál!” – tudtuk meg Filutás Annától, a STRAND Fesztivál és a Petőfi Zenei Díj projektvezetőjétől.

A jelöltekre június 30. és július 26. között a www.petofilive.hu oldalon szavazhat a közönség, és az Akadémia tagjai is újra voksolnak. A végeredményt e két kör szavazatainak összessége adja majd. Nyolc kategóriában vehetik át a Petőfi Zenei Díj szobrát az első helyezettek: az év dala, az év zenekara, az év férfi- és női előadója, az év videoklipje, az év koncertje, az év DJ-je és az év felfedezettje részesül a rangos elismerésben.

A Petőfi Zenei Díj 2018 jelöltjei:

AZ ÉV DALA

Blahalouisiana – Ha élni felejtek

Pápai Joci – Origo

Fábián Juli & Zoohacker – Jazz & Wine

Lóci játszik – Nem táncolsz jobban

30Y – Révbe ér

AZ ÉV ZENEKARA

Bagossy Brothers Company

Blahalouisiana

Halott Pénz

Hiperkarma

Margaret Island

AZ ÉV NŐI ELŐADÓJA

Schoblocher Barbara – Blahalouisiana

Lábas Viki – Margaret Island

Rúzsa Magdi

Sena

Fábián Juli

AZ ÉV FÉRFI ELŐADÓJA

Bagossy Norbert – Bagossy Brothers Company

Marsalkó Dávid – Halott Pénz

Ákos

Lukács Laci – Tankcsapda

Pápai Joci

AZ ÉV VIDEOKLIPJE

Blahalouisiana – Ha élni felejtek

Rúzsa Magdi – Mosd fehérre

NB – LOL

Cloud 9+ – Hide the Pain

Random Trip – Hajolj közel

AZ ÉV FELFEDEZETTJE

Lóci játszik

Follow the Flow

Jetlag

NB

Zavodi + Berkes Olviér

AZ ÉV KONCERTJE

Halott Pénz (2017.09.01. Budapest Park)

Margaret Island (2017.05.04. Budapest Park)

Lóci játszik (2017.12.15. A38 hajó)

Wellhello (2017.06.10. Budapest Park)

Brains (2017.11.27. Müpa)

AZ ÉV DJ-JE

DJ Q-Cee

Jumodaddy

Lotfi Begi

Peter Sharp

Pixa