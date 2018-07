Magyar éttermet is beválogattak a világ legjobb olasz éttermei közé

Tegnap este Rómában, a Cavaliere Waldorf Astoria 3 Michelin-csillagos La Pergola éttermében adták át azokat a rangos elismeréseket, amelyek a világ legjobb pizzát is készítő éttermeit díjazták.

Ezek olyan éttermek, amelyek teljes kínálatában az eredeti olasz pizza meghatározó helyet képvisel. A Ristorazione Italiana Magazine – Italyan Style által felkért olasz szakmai zsűri 2 éves tesztelő munkával választotta ki a világ legjobb 70 helyét. Nagy megtiszteltetés érte Gianni Annonit és Rosario Simeoli séfet, hiszen a Pomo D’oro is a legjobbak közé került!

„Egy pizzakemencével rendelkező trattoria számára ez olyasmi, mint egy fine dining étteremnek bekerülnie a Michelin Guide kiadványba” – mondta boldogan Gianni. „Az egyes országokban az Olasz Kereskedelmi Kamarák ajánlásával került sor a tesztelésre, úgyhogy én azt gondolom, hogy az elmúlt 16 év töretlen lelkesedése, kitartó munkája kellett ahhoz, hogy bekerüljünk a nominált éttermek közé. Nem tudjuk egyébként, mikor és kik voltak a tesztelők, akik nálunk jártak, de a Pomo D’oroban mi amúgy is minden nap és minden vendégnél a maximális odafigyelést adjuk, tehát bármikor bárki lehetett a titkos vendég.”

A tesztelésnél meghatározó pontok voltak, hogy jó minőségű olasz alapanyagokat használjon a konyha, fatüzelésű kemencében süljenek a pizzák, az étterem autentikusan képviselje az olasz konyhát. És persze fontos szempont volt az étterem lokális népszerűsége és megítélése is.

„2002-ben még az autómat is eladtam, hogy megvalósíthassam az álmomat. Az árából vettünk egy kisteherautót és úgy hoztam be az olasz alapanyagokat. Mai napig azt gondolom, hogy a Pomo D’oro egyik nagy titka, hogy mindig minden, amit adunk, igazából olasz. Így fontosak a beszállítóink, és nem bízzuk a véletlenre, hogy mi kerül a tányérba. Elcsépelt közhely, de a természet csodáihoz mi olaszok nem szeretünk sok mindent hozzátenni, inkább megőrizzük azokat. Tehát a jó minőségű, friss alapanyag a legfontosabb dolog, és a gazdag kínálat folyamatosan inspiráló minden jó szakember számára. Örömmel kísérletezünk, keressük az új dolgokat, fejlődünk. És leginkább imádjuk, amit csinálunk” – foglalja össze Gianni.

A sikeres étterem hozzávalói között persze az is szerepel, hogy legyen egy tökéletes csapat, ahogy Gianni fogalmaz, szinte egy kis család, hiszen sokan már lassan 15 éve dolgoznak együtt, és remekül összehangolódtak. Rosario Simeoli séf kvalitásaira szintén szükség volt. “Számtalan nevet fel tudnék sorolni, akiknek az életük részévé vált a Pomo D’Oro, és így egy nagy család lettünk: Geppo, a testvérem, Jáhner Attila üzletvezető, Rosario Simeoli séf, Stelczer Zoli és Bajnok Norbi, a konyhafőnök helyettesek – mondja Gianni. – Töretlenül keressük az új dolgokat, fejlődünk és szeretjük, amit csinálunk. Szeretünk adni, ami a vendéglátás alapja!”

Természetesen kell egy szép belső tér is, amely otthonosságával vonzza és marasztalja is a vendéget, az érezhető szenvedély, amely az étterem üzemeltetése mögött áll, s amely mágnesként vonzza a hazai és külföldi vendégeket egyaránt. 2010-ben került sor az első bővítésre, majd pár évvel később tovább gazdagodott az utca, amely ma már Budapest kis olasz csücske, a Via Italia, ahol a teraszokon szinte egy olasz kisvárosban érezhetjük magunkat.