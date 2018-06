Kellemes meglepetés Veszprém közepén – Oliva Hotel és Étterem

Hangulatos árkádok, zegzugok, kis terek – minden ízében mediterrán hangulatot áraszt a veszprémi Oliva Hotel és Étterem.

Az Oliva országosan is ismert étterme mellett egy 20 szobás kis szálloda is, relaxáló résszel, egy kisebb rendezvényteremmel, a városra oly jellemző zegzugos, belső udvaros, fent is lent is jelleggel kialakítva.

„Annak ellenére, hogy a belváros legnagyobb, 20 szobás szállodáját igazgatom, még így is egy kis, családias hotel vagyunk. Ez a családiasság és közvetlenség átragad a személyzetre is, és reméljük, a vendégeinkre is” – véli Vágfalvi Krisztián szállodaigazgató.

„Azt gondolom, az egy nagyon fontos eleme a háznak, hogy a nyitottságunkkal, természetességünkkel, feszélyezetlen figyelmünk terében vendégeink is hátradőlhetnek, leülhetnek egy jó pohár bor mellé, és elengedhetik a gondjaikat, igazán pihenhetnek” – teszi hozzá az igazgató.

“A kezdeti sokk, melyet a hosszú lépcsősor okoz, ha valaki a Thököly utca felől közelít, után az új vendégeinken látom, hogy a kalandos bejutás után megnyugodnak, elkezdik észrevenni a hely báját, hangulatát, különleges egyediségét, és egy kicsit feloldódnak. Innen kezdődik a személyzet munkája.

Vendégeinkkel sokszor viccelünk, hogy ide bejutni nehéz, de kijutni még nehezebb, a sok apró tér, udvar, csigalépcső, folyosó tényleg útvesztőnek tűnhet annak, aki először jár nálunk, de a vendégek szívesen fedezik fel a házat.”

– mesélt arról a hotelról Vágfalvi Krisztián szállodaigazgató, ahol Jancsó Miklós filmrendező is vendégeskedett, és amelyről Andy Scott, a Sweet együttes gitárosa belépésekor csak annyit mondott: „Olyan, mint egy festmény.”

Nálunk mindez tudatos, teszi hozzá Mészáros Zoltán tulajdonos.

“Hiszünk benne, hogy vendégeink számára legfontosabb az otthon érzésének megteremtése és a kedves, figyelmes kiszolgálás. Az étterem konyhája nem fine dining, hanem, “nice-dining”. Természetesen nálunk is az a legfontosabb, hogy finom ételek, gusztusosan tálalva kerüljenek az asztalra, melyeket nyugodt, békés milliőben fogyaszthatnak el a vendégeink.”

Tornyos Balázs, az Oliva séfje, több mint tíz éve vezeti a konyhát.

A séf így fogalmazta meg a konyha profilját: „Egyszerre szeretnénk a magyaros, hagyományos ízek és ételek szerelmeseinek, és a mindig újdonságra vágyóaknak is az étterme lenni. Ez persze ez nem könnyű, de izgalmas feladat, és azt hiszem, így majdnem két évtizednyi szakmai tapasztalttal a hátam mögött, hogy ez működik: egyszerre vannak huszonéves, és nyugdíjas vendégeink is, és mindenki megtalálja a kedvére való ételeket.”