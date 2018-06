Meglepetéssel érkezik a Westworld 2. évadának fináléja!

Végéhez közeledik az HBO nagyszabású sorozata, a sci-fi/western/szamuráj elemeket is tartalmazó Westworld. A június 25-én érkező 90 perces fináléjában megtudhatjuk, mi történik Williammel (Ed Harris), Doloresszel (Evan Rachel Wood), Maeve-vel (Thandie Newton), Bernarddal (Jeffrey Wright) és a többiekkel.

A finálé kapcsán fontos megemlíteni, hogy lesz egy post credit jelenet (ahogyan a Marvel filmeknél is), amelyet mindenképpen érdemes megvárni! Abban az esetben, ha valaki az évad befejezése előtt szívesen felidézné a történet kezdetét, érdemes ellátogatnia június 24-én (vasárnap) a Corvin tetőre, ahol a Budapest Rooftop Cinema keretein belül levetítésre kerül a Westworld első évadának 1. és 2. része. Az esemény részleteit ide kattintva megtalálod! (Az HBO GO-n egyébként bármikor visszanézhetőek a korábbi epizódok.)

Jó, ha tudod:

A vetítés ingyenes, azonban a belépéshez érvényes HBO GO regisztrációval kell rendelkezned. Egy érvényes HBO GO regisztrációval 1 fő jogosult részt venni a vetítésen. Belépésnél mobil eszközödön regisztrált HBO GO felhasználó fiókodat kell felmutatnod.

Hangolódásként íme, a fináléhoz készült kedvcsináló videó.