Kreativitás korlátok nélkül – Ismét vár a HATÁRTALAN DESIGN kiállítás

Június 15-től augusztus végéig látható a régió egyik legdinamikusabban fejlődő, dizájntematikájú rendezvénysorozata. A hazai alkotók mellett cseh, lengyel, német, magyar, osztrák, román, svájci, szlovák és szlovén bútor-, textil- és tárgytervezők mutatkoznak be. Az idei kiállításhoz egy progresszív ékszerválogatás és tárgyfotótárlat is kapcsolódik.

A 13. madeinhungary + 6. MeeD válogatásban 9 ország több mint 150 dizájnerének tárgyai kapnak helyet több, mint egy évtizede Szigeti Szilvia textildizájner és Radnóti Tamás belsőépítész szervezésében. A régiós – cseh, lengyel és szlovák – tervezők munkái mellett első ízben lesznek láthatók német, osztrák, román, svájci és szlovén alkotók által jegyzett bútorok, lakástextilek, dizájntárgyak.

A kiállításon sorozatgyártott termékek, kisszériás darabok és műfajok határmezsgyéjén egyensúlyozó egyedi alkotások is szerepelnek. A kurátorok kifejezett szándéka, hogy megmutassák a dizájn sokszínűségét, üdítő frissességét, ezért az aktuális trendek figyelembevételével megalkotott tárgyak mellett egyéni látásmódot tükröző alkotói darabok is helyet kapnak. A fiatal és középgenerációs kreatívok munkái között számos hazai és nemzetközi díjjal – mint például az A’ Design Award and Competition, a Blick Fang, az IF Design Award, a Magyar Formatervezési Díj, a Red Dot Design Award, Swiss a Design Award – elismert munka is látható lesz.

A Határtalan Design kiállításon – a korábbi évek gyakorlatához igazodva – idén is bemutatkoznak a tárgy- és formakultúrához szorosan kötődő más műfajok képviselői is. A hatalmas anyaghoz kapcsolódva tárgyfotósok és ékszertervezők kapnak lehetőséget, akiknek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a látogatók minél teljesebb képet alkothassanak a két műfaj legprogresszívebb eredményeiről. A tárgyfotósok között magyar és nemzetközi dizájnmagazinoknak dolgozó, valamint külföldi pályázatokon komoly eredményeket elért fotósok szerepelnek. Az ékszertervezők kiválasztásában neves kurátorok vettek részt: Cornelie Holzach, a pfrozheimi Schmuckmuseum igazgatója, Spengler Katalin művészeti író, gyűjtő, Lipóczki Ákos, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Tárgyalkotó Tanszékének vezetője, a H6 ékszertervező csapat, az Ékszerek Éjszakája Budapest szervezői , valamint a Határtalan Design kiállítás kurátorai, szervezői.

A válogatott ékszertervezők mustráján kívül külön egységként lesz látható a müncheni Pinakothek der Moderne után először Budapesten az Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Studio S+M+L_XL – Metal and Jewel által rendezett izgalmas Új Konstelláció / New Constellation című kiállítás is.