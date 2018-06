10 könyv, amit el kell olvasnod a nyáron

A nyár legnagyobb könyves fesztiváljának, az Ünnepi Könyvhét több száz újdonságából szedtünk össze egy csokorra valót. Regényt, verset, mesét, rég ismert és elsőkötetes szerzőktől egyaránt. 11 fantasztikus könyvet, amit mindenképp olvasson el a nyáron!

Térey János: Káli holtak

A szerző korábbi műveiben, az Átkelés Budapesten egyik novellájában és a Legkisebb jégkorszakban már elő-előkerült színész, Csáky Alex élettörténetének egy különös fejezete tárul a szemünk elé a Káli holtakban. Csáky szerepet vállal egy zombiapokalipszist megelevenítő filmben, amit Magyarország egyik legkülönlegesebb hangulatú vidékén forgatnak. A helyszín egyedülálló miliője, kiegészülve Csáky szerethető elbeszélői stílusával olyan olvasmányélményt tartogat számunkra, amit nem felejtünk egyhamar. A leginkább költőként ismert Térey bizonyítja, hogy regényíróként is tökéletesen megállja a helyét az erős hazai mezőnyben.

Bár szerkesztőként és regényíróként is ismert, Babiczky Tibor elsősorban költő. 1999-ben jelentek meg először versei az akkor még csak 19 éves szerzőnek, a Félbehagyott költemények a hatodik kötete. A hosszabb-rövidebb etűdök közös pontja a befejezetlenség motívuma, természetesen nem csak formailag, hanem tartalmukban is. Hiányérzetet keltenek bennünk, de egyben táncba is hívnak minket. Vajon mi be tudjuk fejezni a sorokat? Ki tudjuk találni vagy pótolni a félbemaradt gondolatokat? Meg akarjuk egyáltalán próbálni?

Darvasi László alteregója ismét egyedülálló kultúrtörténeti kirándulásra invitálja olvasóit, akiket az Élet és Irodalom hasábjain már megannyiszor elkápráztatott sajátos kalandjaival. Korszakos költők és írók nőügyeibe nyerhetünk bepillantást, anélkül, hogy egy afféle bulvár-időutazássá válna a kiruccanás. Ehelyett Szív Ernő a nők iránt táplált végtelen rajongása hatja át a könyvet, amely irodalomtörténeti csemegének és a vakáció esős napjaira tartogatott menekülési útvonalnak is kiváló.

Budapest megszállásának különleges krónikája, amely egyedi hangjával plasztikussá tudja tenni a történelemkönyvek lapjain szárazon csengő tényeket. Áron Rokeáh, a zsidó világ egyik szellemi vezetője Pesten bujkál, miközben a háború árnyéka és a hitsorsosait bekebelező államgépezet állandó jelenléte egyre fenyegetőbbé válik számára. Ugyanebben a házban rejtőzik Magda és Kriszta is, két lány, aki összezártságukon kívül kevés köt össze egymással, legalábbis eleinte. Máshonnan jönnek, de egyfelé tartanak. Árulás, szerelem és a háború sötétsége elevenedik meg a könyv lapjain.

A Napok romjai, a Ne engedj el… és Az eltemetett óriás tavaly Nobel-díjjal is kitüntetett szerzőjét szerencsére egyre kevesebb magyar olvasónak kell bemutatni. A japánban született, de hatéves kora óta Angliában élő Ishiguro elsősorban regényeiről ismert, a Noktürnök az első novelláskötete. A kötetben szereplő öt történet közös, központi eleme a zene, amely a szerzőre jellemző visszafogott nyelvezet kérge alatt vadul háborgó búvópatakként kapcsolja össze az elbeszéléseket. Ebben az értelemben a könyv rokona Dragomán György 2015-ös novellagyűjteményének, az Oroszlánkórusnak.

Az ezredforduló környékének nagy amerikai szerzői között számontartott Paul Auster könyveit letisztult, jól fordítható, elegáns stílusuknak köszönhetően egyre inkább fedezi fel a magyar közönség is. Műveiben általában az egyén és a társadalom viszonyrendszereit, az ember saját sorsa felett gyakorolt hatalmát, a véletlen szerepét vizsgálja, és magabiztosan önti szavakba az Egyesült Államok nagyvárosainak és ikonikus tájainak idioszinkratikus vonásait. Ebben a könyvében szakít a műveire jellemző, ridegnek is nevezhető tárgyilagossággal, és egy valóban szívmelengető, reménnyel és derűvel beoltott történetet tár elénk.

A közelmúltban, 85 éves korában elhunyt író életművének mérföldköveit, a három regényt és egy kisregényt felvonultató Zuckerman-ciklust azoknak is érdemes kézbe venni, akik régóta rajongói a szerző szuggesztív stílusának, és azoknak is, akik csak most ismerkednek a több mint fél évszázadot átölelő életművel. Az írói alteregók általában egy-egy élethelyzetre adott művészi reflexiók termékei, ritkán érnek meg igazán idős kort. Nathan Zuckerman azonban Philip Roth egész munkásságát végigkísérte, 1974 és 2007 között a szerző kilenc regényében szerepelt.

Fodor Marcsi – Neset Adrienne: 50 elszánt magyar nő

A történelemkönyvek lapjait még mindig a férfiak uralják, a legújabb Bookline-könyvnek köszönhetően azonban most mégis megismerhetünk olyan nőket, lányokat, asszonyokat, akik eddig méltatlanul a háttérbe szorultak, annak ellenére, hogy valamiben az elsők voltak a világon. Tudósok, írók, filmesek, sportolók, akiknek számtalanszor vágták a fejükhöz életük során, hogy amire készülnek, az nem nőknek való foglalatosság. Ők pedig kitartottak vágyaik mellett, és felsorakoztak ennek a hiánypótló könyvnek a lapjain, hogy példát mutassanak a lányok következő generációjának.

Kufli-sorozatával Dániel András valószínűleg örökre beírta magát a magyar mesék nagykönyvébe. A formabontás virtuóza most még egy fokkal emelte a lécet rendhagyó, új könyvével, A nyúl formájú kutyával. A történet hőse kénytelen szembesülni vele, hogy nemcsak az őt körülvevő világ tekint rá furcsán, hanem még a saját testében is idegenként kell élnie. A szerzőt a tőle megszokott, a gyermeki és a felnőtt lélekhez ugyanolyan könnyedén simuló humorérzékkel mutatja be egy olyan teremtmény történetét, amivel még saját teremtője is folyton kitolni látszik.

Mindannyiunk színeződobozában voltak olyan árnyalatok, amelyeket minden alkotásunkhoz nagy kedvvel használtunk, és voltak olyanok, akiket méltatlanul elhanyagoltunk. Az ég mindig kék volt, a fű mindig zöld. De vajon a bézs szín mihez kellett valaha? Itt az ideje, hogy az eddig elhanyagolt színek is kézbe vegyék a sorsukat, és kicsikarják gazdájuktól az elismerést, amire mindig is vágytak. A színes-szagos mesét Szabó T. Anna és fia, Dragomán Pali csodálatos fordításában olvashatja a magyar közönség.