Motiváció hiánya, hosszú előjegyzési lista és a diagnózistól való félelem. Szakértők szerint ezek a leggyakoribb okai annak, miért vesznek részt még mindig kevesen a szükséges szűrővizsgálatokon.

Június 9-én Salgótarjánba érkezik a Richter Egészségváros. A Fő téren reggel 9:00 délután 17:00-ig egy helyen, egyszerre több fontos szűrésen is ingyenesen részt vehetnek az eseményre kilátogatók. Ráadásul aktivitásukkal a kórházukért is tesznek, hiszen minden egyes szűrésért, tanácsadásért és előadáson való részvételért adománypont jár. Az összegyűlt összegből családbarát szülészet fejlesztését tervezi a Szent Lázár Megyei Kórház.

A Richter Gedeon Nyrt. 2009-ben indította útjára az Egészségváros programot. A kezdeményezés eseményein eddig 64 városban több, mint 150 ezren vettek részt. A program mottója: “Egészség ezreknek, milliók a kórházaknak”. Az egész napos rendezvényre kilátogatók minden egyes aktivitásukért – szűrésen, tanácsadáson, előadáson való részvételért – 300 forintnak megfelelő adománypontot kapnak, az így összegyűlt összeg pedig hozzáadódik a Richter által minden alkalommal felajánlott 2 milliós alap adományhoz.

A rendezvénysorozat népszerűsége évről évre folyamatosan nő. A számos ismert tévés és rádiós műsorvezető – Radványi Dorottya, Abaházi Csaba, Barabás Évi, Jaksity Kata – mellett a program indulása óta a rendezvénysorozatot fővédnökként támogatja Rudolf Péter, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész.

Június 9-én Salgótarjánba látogat el a Richter Egészségváros. Az ingyenes rendezvényen az egészségtudatosságot, prevenciót segítve többek között prosztata- és csontritkulás-szűrésen, koleszterinszint illetve vérnyomás mérésen, érszűkület vizsgálaton és asztmaszűrésen is részt vehetnek az érdeklődők. Emellett számos családi program is várja az eseményre kilátogatókat. Reggel 9:00 órától a TAM TAM DUÓ felvezetésével egy napindító egészségsétára várják az résztvevőket a szervezők. Az esemény nagyszínpadán pedig fellép többek között Olah Gergő, az Ifjú Nógrád Táncegyüttes, a Savaria Alapfokú Művészeti Iskola és a Havanna Táncstúdió Sportegyesület is. A mozgást kedvelők együtt tornázhatnak Katus Attilával. A Richter a Nőkért sátorban pedig Béres Alexandra, Dr. Almási Kitti, Szily Nóra és Jaksity Kata előadását is meghallgathatják. A rendezvény házigazdája Barabás Évi lesz.

A rendezvényről bővebb információk az Egészségváros honlapján és a kezdeményezés Facebook-oldalán!