A konditermek Mekkája – Luxuskörülmények között sportoltunk az Oxygen Wellness Naphegyben

Valahogy még a súlyok sem tűnnek annyira nehéznek, ha mindezt egy jól felszerelt edzőteremben tesszük, miközben csodálatos panorámában gyönyörködhetünk. A budai domboldalt ékesítő Oxygen Wellnes Naphegynél mindez adott, így mi is kipróbáltuk és körbejártuk a helyet.

A város egyik legfényűzőbb konditermében Hogya Regina, az Oxygen Wellness Naphegy egyik személyi edzője vezetett körbe. Regina az edzőiskola elvégzése után már edzőként és aqua fitness trainerként fogadja a vendégeket.

Az Oxygen Wellnes Naphegyben több mint 30 személyi edző dolgozik, tudtam meg Reginától, mivel, itt a legtöbb vendégnek külön trénere van. Az ilyen típusú edzések itt sokkal népszerűbb a csoportos óráknál. Az oktatók nevét és végzettségét a falon láthatjuk, így könnyen ki tudjuk választani a nekünk legrokonszenvesebb edzőt.

Reginával a körsétánkat a vizuális spinningteremben kezdjük, ahol fizikális értelemben vett oktató nincs. A tekerők kiválaszthatják a nekik tetsző szimulációt, így tulajdonképpen a Föld különböző pontjain bringázhatnak.

Az emeleten, az erősítő részleggel egy szinten található az a terem, ahol a jóga, az aerobik, a pilates és a hot iron órákat is tartják. A terem régebben kétszer ekkora volt, de a felét leválasztották és funkcionális résszé alakították, ahol TRX-hevedert és bokszzsákot is találunk.

A funkcionális szekció legizgalmasabb eszköze a skillmill, vagyis egy „homorú futópad”, ami sokkal jobban kíméli a lábunkat a hagyományos futópadnál, mivel lépés közben a talpunk teljes felületén gördülhetünk előre. A különleges szerkezeten nemcsak futhatunk vagy sétálhatunk, de előredőlve, a szalag szélén lépegetve a hegymászást is gyakorolhatjuk.

Szintén a funkcionális részlegen tartják a stability workout-foglalkozásokat, ahol csakis egyensúlygyakorlatokkal találkozhatunk. Ezek a feladatok nemcsak az egyensúlyérzékünket javítják, de minden izomcsoportunkat is megdolgoztatják, és az állóképességünket is fejlesztik. A gyakorlatok többségéhez egy másik érdekes, más edzőtermekben nem gyakran látott eszközt használnak, mely egy hengerből és egy deszkalemezből áll, melyen szintén egyensúlyozni kell.

Továbbhaladva az erősítő részleghez jutunk, melynek oldalán egy Kinesis-fal húzódik, melynek kábelrendszere segítségével minden irányba kiléphetünk a térben és megdolgoztathatjuk a felső- és alsó végtagjainkat is.

A panorámaablakok előtt helyezkednek a futógépek, mögöttük az ellipszistrénerek és a biciklik, a bordásfalak előtt pedig egy másik nem szokványos edzőtermi eszközt láthatunk, a denevérpadot. Miután ráfekszünk a padra és becsatoljuk magunkat, az eszközt meg kell pörgetni a tengelye körül, úgy, hogy a fejünk a padló irányába, lábunk pedig a plafon felé álljon. A fejenálláshoz hasonlító pózban a fejünkbe száll a vér, ezáltal kicsit felfrissülhetünk, ráadásul az eszköz biztonságosan képes regenerálni a gerincet és a gerincsérv, csigolyaelcsúszás, gerincferdülés megelőzésére is szolgál.

Az edzőterem legizgalmasabb részéhez azonban még el sem érkeztünk, az ugyanis a tetőn van.

A naphegyi Oxygen Wellnes tetejéről csodálatos kilátás nyílik a Budai Várra, a Tabánra és Pestre, ám ennél jóval több rejlik ebben a részben. Ott jártunkkor még javában tartottak a munkálatok, de Regina elárulta, ha minden elkészül, nem csak a lenti étterem fenti részlege készül el, koktélbárral és kültéri sütögetős résszel, de a kültéri funkcionális edzések számára is kialakítanak egy helyet, az ehhez használatos keretet már mi is láttuk. Sőt, még díszmedence is lesz.

Az Oxygen Wellness szomszédságában jelenleg egy teniszpálya van, de ezt telente jégkorcsolyapályává alakítják át, melyet nemcsak az Oxygen Wellnes vendégei használhatnak: csütörtöktől vasárnapig közösségi pályává válik, és bárki csúszkálhat rajta.

Végighaladva az Oxygen Wellness fitnessrészlegén, a wellnesst is körbejártuk. Fontos megemlíteni, hogy érvényes bérlettel (a napijegy ára 10.000, az I. kerületiek számára 6.000 forint) mindkét szekció használható.

A wellnessben különböző masszázsokat vehetünk igénybe (a masszőzök neve és végzettségéről szintén képes táblák árulkodnak a falon), de itt még természetesen nem ér véget a szolgáltatások sora. 17 különböző szauna is van, kezdve a panorámaszaunától az infra- és szárazszaunáig, de textilmentes részt is találunk, ahogy sókabint is van.

Az Oxygen Wellness 25 méter hosszú medencéjében nemcsak úszni lehet, de az aqua fitness csoportos óráin is részt vehetünk, ha pedig inkább csak pihenni szeretnénk, a 20 férőhelyes jakuzziban a helyünk.

A séta legnagyobb tanulsága talán az volt, hogy igenis létezik egy hely, ami még a legmotiválatlanabbaknak is meghozza a kedvét, hogy megizzasszák magukat. Ha pedig ezzel megvolnánk, szerencsére az Oxygen Wellness Naphegy arról is gondoskodik, hogy utána kipihenhessük a fáradalmakat, és kicsit kényeztessük magunkat. Kinek kellhetne ennél több?

Képek: Németh Krisztina