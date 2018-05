Idén is remek előadók koncerteznek a kedvenc Balaton-parti fesztiválunkon

Fűben fekvés, napsütés, bor a kézben, jazz a fülben, a háttérben pedig hullámzik a Balaton. A paloznaki szőlőhegyen igazi piknikhangulatra, színvonalas gasztronómiai kínálatra és első osztályú előadókra lehet számítani – idén is! Paloznaki Jazzpiknik augusztus 2-4-ig, Balatonfüredtől 10 percre.

A Jazzpiknik 7. évét a nulladik napon a kétszeres Golden Globe-díjas Jamie Cullum nyitja nagykoncertjével az augusztusi csillagos ég alatt. Tavaly többek között Ed Sheeran nagysikerű Shape of You számát is feldolgozta, alább hallhatjátok az elképesztő végeredményt. Az igazán sokoldalú és lüktető energiájú zenész remélhetőleg Paloznakon is felugrik majd zongorája tetejére, ahogy az már védjegyévé vált.

A pénteket a Grammy-díjas SOUL II SOUL ft Jazzie B & Caron Wheeler és a báránybőrbe bújt funkos groove-os farkasfalka, az Electro Deluxe erősíti.

A Jazzpiknik szombati napjának sztárjai a Geszti+Jazz+Az+Lányok. Paloznakon Geszti Péter legjobb dalai egyedi felállással, fúvósokkal szólalnak majd meg.

Szintén szombaton zenél majd a csillagos ég alatt a Kraak & Smaak Live Band, melynek neve a „ropogós és finom” kifejezést rejti, ami zenei újításukra utal: fellépéseiken keverik az élőzenét és a DJ-szetteket.

A nemzetközi sztárvendégek mellett válogatott hazai fellépőket hívtak a piknik házigazdái: itt lesz a Soul Surge, Kollányi Zsuzsi és Dr. Echo duója, és Muck Éva, a 2015-ös év női basszusgitárosa az USA-ban.

További fellépők hamarosan a jazzpiknik.hu-n.