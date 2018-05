Közösségi tér és adománybolt a bulinegyedben: Narancsliget Adományközpont

A bulinegyedben sétálgatva egy apró boltra lettem figyelmes. A csipkével körbevett ablakon át egy másik világba kukkantok be, mintha a nagymamámnál járnék kisgyermekként. Ahogy belépek, egyből kiderül, hogy egy átlagos bolt helyett a Narancsliget Adományközpont labirintusa vár felfedezésre.

Az itt dolgozók elmondása szerint náluk minden megtalálható. És tényleg! Dobfelszerelés, perzsaszőnyeg, mackósarok, réz- és porcelántárgyak, bizsuk minden mennyiségben és stílusban.

A szekrényekben, a fiókokban, kosarakban, mindenben és minden tetején van valami. Itt kesztyűk, ott fonalak, mégis harmonikus egészet alkotnak. Ez nem csak egy bolt, úgy tűnik, közösségi tér is. Aki bejön, nem távozik hamar, hiszen rengeteg a látnivaló. És aki nézelődik, az beszélget is.

Hamar megtudom, hogyan és mit adományozhatok.

A ruhák között keresgélve jön az információ: vintage részleg is van! Beszédbe elegyedek Borival, aki jelmeztervező, és évek óta jár ide ruhákért, kiegészítőkért, hiszen olyan kincsekre bukkanhat, mint egy bolhapiacon.

De jönnek a turisták is, amíg be nem indul az esti kötelező bulitúra. Ők a magyaros motívumokon kívül olyanra hajtanak, ami otthonról indulva már nem fért be a bőröndjükbe. Itt a fürdőruhától az esőkabátig mindent megtalálnak.

A konyhai részlegből akár egy friss albérletet is fel lehet szerelni, de akad itt szőnyeg és ágynemű is.

Amíg egy anyuka a gyerekruhákat nézegeti, addig csemetéi a könyvespolcot és a játékokat rendezik át. De nem csak a gyerekek találnak itt kincseket, a régi korok játékai is megbújnak a polcokon: antik babák, Merkúr építő, régi jelvények, köztük több, akár gyűjtők számára is érdekes darab.

Az egyik sarokban vadul öltöztetnek és fotóznak egy „próbababát”, melynek nincs feje, és a lábát is egy Thonet-fogastól kölcsönözte. Érdeklődésemre elmondják, hogy ő Timi, a Narancsliget reklámarca, tőle értesülhetünk az aktualitásokról a Facebookon.

A hely zsúfolásig tele van tárgyakkal, ahová nem fért polc, ott kalapok, képek díszítik a falakat. „A plafonon még van hely. Oda mit fogtok feltenni?” Amikor ezt nevetve megjegyzem, jön a válasz, már dolgoznak az ügyön. Mégpedig sokan munkálkodnak rajta, ez látszik is. Amint beérkezik egy adomány, azonnal válogatják, és kihelyezik. Főleg önkéntesek pakolnak, hiszen a Narancsliget szinte teljes bevételét a Jaffe Családsegítő Szolgálaton keresztül gyermekek étkeztetésére, táboroztatására, programjaira fordítják.

Segítő kézre folyamatosan szükség van, egy ilyen helyen mindig akad munka. Az állandó önkéntesek mellett (főleg nyáron) középiskolások is letudhatják itt az 50 órás kötelező közösségi munkát.

A nagyközönséget heti 2 alkalommal a Börzenapokon várják (kedd-szerda 9 és 16 óra között). Adományokat a többi napon is fogadnak, és a rendszerezés, adminisztráció ilyenkor is folyik. A napi teendőkön kívül, ezeken a napokon állítják össze, és adják át nagy mennyiségben a ruhákat, könyveket, és minden egyebet a mély szegénységben élő falvaknak és más szervezeteknek.

A Narancsliget Adományközpont szoros együttműködésben áll a MAZS Alapítvány többi programjával (ilyen például a Jaffe Családsegítő Szolgálat, a Bálint Ház, a Holokauszt Túlélők programja, vagy az Egészség Hídja Összefogás a Mellrák ellen), így valóban egyre többféle módon tudnak segíteni másokon.

Persze velünk közösen, akik betérnek a közösségi térbe.