Új kalandra hív az újpesti Tarzan Park!

Kánaán a gyerekek számára az újpesti Tarzan Park, ahol 13 különböző játékszigeten, kreatív és mozgásfejlesztő játékok biztosítják az önfeledt szórakozást.

Tarzan Park

A szabadtéri családi játszóparkban nagy figyelmet fordítanak arra, hogy ne csak a szokványos, mindenhol megtalálható eszközök álljanak a kicsik rendelkezésére, hanem olyanok is, amelyek fejlődési lehetőséget nyújthatnak számukra. Pihenni a hatalmas platánfák által árnyékolt padokon és pikniktereken lehet, amit a Tarzan Parkban bérelt plédekre fekve is élvezhet a látogató. A biztonságot szolgálja, hogy a terület zárt és őrzött, ráadásul baba-mama szoba is van, így a legkisebbek is gond nélkül csatlakozhatnak a családi programokhoz. Aki pedig megéhezne, a büfé terasz kínálatából válogathat.

Játékok

Csúszdák, mászókák, térben elforgatott kötélhálók és kötélhidak is a gyerekek rendelkezésére állnak, emellett a legbátrabbak egy 8 méter magasba törő toronyegyüttest is kipróbálhatnak. A Placcs Placc nevű vízi élményparkot sem szabad kihagynia annak, aki a Tarzan Parkban jár. Ezt az attrakciót az országban egyedülálló módon azzal a céllal hozták létre, hogy játékos módon, változatos alakú és színű játékokkal szerettessék meg a vizet a gyerekekkel.

Kiket várnak?

A parkban 3 éves kortól egészen 10-12 éves korig várják a gyerekeket, akik koruknak megfelelő játék elemeket próbálhatnak ki. A Tarzan Park óriási homokozója például kifejezetten az óvodásokat célozza meg, de a harangjáték és a várkombinációk, valamint az egyensúlyozó elemek is az ő szórakozásukat szolgálja.

Különleges élmény még az óriás Tarzan társasjáték, amelyben a gyerekek a játék élő bábuivá válhatnak. Az óriási puzzle és az ugyancsak hatalmas memóriajáték szintén nagyon szórakoztató, viszont a pihentetőbb elfoglaltságra vágyók sem fognak unatkozni, hiszen őket klassz színezőkkel várják.

A parkban sok más izgalmas programmal kedveskednek a látogatóknak, amelyekről bővebben itt olvashatsz. Nincs más hátra, irány Újpest, irány a Tarzan Park!