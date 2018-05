Június 7-e és 11-e között rendezik meg a 89. Ünnepi Könyvhetet, a könyvrajongók Mekkáját. A könyvhétre rengeteg újdonsággal készülnek a kiadók, ezek közül válogattunk ki azt az ötöt, melyek előbb vagy utóbb a mi könyvespolcukon is ott lesznek.

Bill Clinton – James Patterson: Az elnök eltűnt

Mi történne, ha egy napon arra ébredne a világ, hogy eltűnt az amerikai elnök?

Egyszerűen nyoma veszett a Fehér Házban, a világ legjobban őrzött épületében.

És mi történne, ha ezt a képtelen történetet a világ legsikeresebb élő krimiszerzője írná meg és társszerzőként a volt amerikai elnököt, Bill Clintont jegyezhetnénk?

Nos, alighanem az történne, ami a valóságban is történik: a rajongók izgatottan számolják a napokat a könyv júniusi megjelenéséig. 2018 egyik legjobban várt újdonsága az amerikai könyvpremierrel egyidőben érkezik meg a magyar boltokba is!

Jordan B. Peterson: 12 szabály az élethez

Dr. Peterson a torontói egyetem megbecsült tanára, klinikai pszichológus és hivatásos provokátor. Könyvével az egész világot zavarba hozta.

A 12 szabály az élethez hónapok óta listavezető az Amazonon, tarol a világ sikerlistáin, többek közt a USA Today, a Wall Street Journal, a The Washington Post és a The New York Times toplistájának első helyezettje. Közel 40 ország megvásárolta a kiadás jogait.

A professzor szerint az ember és a társadalom legfontosabb tennivalója, hogy elkerülje a káoszt és ugyanakkor a diktatúrát, hogy rend legyen az életben és a fejekben. Ehhez az ősi hagyomány igazságait ötvözi az élvonalbeli tudományos kutatások legújabb felfedezéseivel.

Megtudhatjuk, miért érdemes békén hagynunk a gördeszkázó fiúkat, milyen borzalmas sors vár azokra, akik mindenkiben a hibát keresik, és miért kellene minden macskát megsimogatnunk az utcán.

Tasmina Perry: Ház medencével

Jem Chapman számára ez élete lehetősége. Ki tudna nemet mondani egy meghívásra, hogy szálljon be egy nyaraló bérlésébe Hamptonsban?

De amikor megtudja, mi történt az előző nyáron, Jemet akaratlanul is kirázza a hideg.

Egy fiatal nőt holtan találtak a ház kerti úszómedencéjében, belefulladt. A nyaralótársak azt mondják, Alice zavart volt. Sokat ivott. Nem tudott úszni…

Ahogy Jem egyre jobban megismeri elbűvölő új nyaralótársait, rájön, hogy mindegyiküknek van valami rejtegetnivalója. Mi történt valójában tavaly nyáron? És ki az, aki hajlandó volna bármeddig elmenni, hogy elhallgattasson valakit?

Tóth Gábor Ákos: Végtelen nyár

Az Édesvízi mediterrán sorozat újabb kötetében ahelyett, hogy kisimulnának a dolgok, megint bezavar a külvilág a kis Balaton-felvidéki falu életébe. A betelepülő kanadai magyar házaspár egy napon arra ébred, hogy a szomszédos szőlőbirtokon megkezdődött a tőkék módszeres kiirtása. Ezt végignézni sem kellemes, ráadásul egy távoli viselkedéskultúra képviselőiként nem is hagyhatják szó nélkül. De vajon az Öreghegyi Kúria és Borbirtok tulajdonosai számíthatnak-e a helyiek segítségére, illetve Balatonszépe lakói elfogadják-e azt a nyaralósok kezdeményezte összefogást, amivel megpróbálják felvenni a harcot a falu mediterrán báját veszélyeztető befektetői csoporttal?

Paul Auster: Brooklyni balgaságok

Az elvált, nyugdíjas Nathan Glass már nem vágyik másra, csak magányra és névtelenségre, ezért visszavonul gyerekkora helyszínére, Brooklynba.

Csakhogy találkozik rég nem látott unokaöccsével, Tommal, aki valaha akadémiai ambíciókat dédelgetett, ám most taxisofőr, majd annak barátjával, a kétes múltú antikvárius Harryvel, és hamarosan azt veszi észre, hogy egy összeesküvés részese, amelynek tárgya egy hamisított kézirat, célja pedig a bosszú.

Paul Auster ebben a regényében a tőle megszokottnál melegebb, derűsebb hangon mesél kallódó emberekről, akiknek élete nem úgy alakult, ahogy remélték, akik már lemondtak a jövőről, de a jövő még korántsem mondott le róluk.

Auster, hosszú évek óta a Nobel-díj várományosa, számtalan irodalmi díj birtokosa, könyveit harminc nyelvre fordították le.