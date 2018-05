Idén is folytatódik a “Szabihíd- projekt”: négy nyári hétvégére ismét elzárják a forgalom elől a Szabadság hidat, hogy a gyalogosok vehessék birtokukba.

A július 14-e és augusztus 5-e közé eső négy hétvégén foglalhatják ismét el a kedvenc budapesti hidunkat a fővárosiak, hogy spontán jógaórákat, koncerteket és piknikeket tartsanak, ahogy arra már tavaly és tavalyelőtt is volt példa.

A Szabadság hidat legelőször 2016 nyarán zárták le hosszabb időre, ekkor a hídon áthaladó 47-es 49-es villamosok pályájának felújítása miatt. A fővárosiak akkor is és tavaly is nagyon örültek, birtokba vehetik a hidat, több spontán megmozdulást is terveztek, sőt, még a Margaret Island is tartott egy spontán fellépést itt.

Az eddigi tapasztalatokból kiindulva valószínű, hogy a fent említett négy hétvégén is izgalmas, alulról szervezett programokkal találkozhatunk a hídon.