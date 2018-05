A “Michael Bublé-stílustól” Elvis Presleyig – interjú Gájer Bálinttal

A leginkább magyar Michael Bubléként emlegetett Gájer Bálint neve a 2013-as Voice óta, ahol a második helyig jutott, aligha csenghet bárkinek is ismeretlenül. A tehetséges énekes karakteres hangjával és egyedi stílusával különleges helyet foglal el a magyar zene világában. Bálintot zenei múltjáról és „bublés” stílusáról is kérdeztük.

Ma a swing műfaj egyik legtehetségesebb magyar előadójaként ismerhetünk, azonban meglehetősen kanyargós út vezetett idáig. Hogyan kezdődött a történeted?

1990-ben iratkoztam be a szülővárosomban a Marcali Állami Zeneiskolába, ahol egy remek pedagógus, Sárkány Zsolt tanított, aki egyben az Amadinda ütőegyüttes alapítója is volt. A zeneiskola ütőtanszakának növendékeiből alakult meg Marcato ütőegyüttes, melynek én is tagja lettem. A repertoárban voltak ismert ragtime-slágerek is, tehát mondhatjuk, hogy itt találkoztam először a jazz műfajával. Az együttzenélés öröme annyira átjárt, hogy egyértelművé vált számomra, ezzel szeretnék majd komolyabban is foglalkozni.

Ma mégsem egy ütőegyüttes frontembereként ismerhetünk téged. Hogyan lettél végül mégis énekes?

Az United volt egy egyik kedvenc magyar zenekarom, sokat énekeltem a slágereiket otthon, ahogy Demjén Ferenc, Máté Péter vagy Lionel Richie dalait is. Akkor még nem volt internet sem, ezért a kazettát hallgatva írtam le a dalok szövegét. Először csak a családom és az ismerősök előtt énekeltem, majd miután már sokan megjegyezték, hogy milyen jól énekelek, elindultam a 2000-es évek elején Kaposváron egy karaokeversenyen, ahol különdíjat nyertem. A következő évben beiratkoztam a székesfehérvári Dr. Lauschmann Gyula Zeneművészeti Jazz Szakközépiskolába, ahol Pély Barna, a nagy ikonom növendéke voltam. 2006-tól pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzének előadóművész, -tanár szakára jártam, ahol 2010-ben diplomáztam.

Innentől kezdve már mindent az éneklésre tettél fel?

A szakközépiskolai évek alatt énekeltem először, a Six on the Beach bandával, ahol funkydisco-slágereket játszottunk, majd a HelloKids partyzenekarban játszottam 4-5 évig. 2009-ben jött a Group’N’Swing, ahol már saját dalokat is játszottunk, nem csak feldolgozásokat. 2014-ben jelent meg az első nagylemezem Egyszerű az élet címmel, mellyel az Év hazai szórakoztató zenei albuma kategóriában Fonogram-díjat kaptam.

Majd következett a 2013-as Voice, ahol a második helyig jutottál és még több ember ismerhette meg a neved. Sokan úgy, mint a magyar Michael Bublé. Örülsz, hogy hozzá hasonlítanak?

Már a Voice előtt felfedeztem magamnak az énekest. Kimondottan tetszett, hogy a swing mellett, latin és popzenét is énekelt. Van is egy Michael Bublé Tribute Band formációnk, amivel néha azért még fellépünk. A tehetségkutatóban hangzott el először „a magyar Michael Bublé” elnevezés. A magyarok szeretik a külföldi sztárokhoz hasonlítani a hazai énekeseket, ráadásul így könnyebben be is tudják azonosítani azt a zenei stílust, amit képviselek.

Vagyis kifejezetten örülsz, hogy sokak fejében így élsz?

Igen, szerintem ez kimondottan megtisztelő. Emberileg és zenészileg is követendő példának tartom. Bebizonyította, úgy is lehet valaki világsztár, hogy nem kábítószerezik, nem válik alkoholistává, és mintaapaként neveli a két gyermekét a feleségével. Az éneklést úgy közelítem meg, mint egy átlagos szakmát. Az énekesek is ugyanúgy élnek, mint bárki más. Csak olyat teszek, amit fel tudok vállalni mások előtt is. Szeretném, ha az én példám is követendővé válna, hogy egy vidéki srác is lehet sikeres, ha tehetséges valamiben, és mindent megtesz az álmaiért.

Hogyan jellemeznéd ezt a „Michael Bublé-stílust”? Milyen zenéket játszol?

Klasszikus swinget, latin zenét és igényes popdalokat énekelek. Ennek a háromnak a kombinációja eléggé izgalmas, sosem lehet megunni, tágak a keretek, sok minden belefér. A magyar nyelvű saját számok mellett, világslágerek egyedi feldolgozásai, ismert magyar slágerek áthangszerelt verzióit játsszuk.

Kik körében a legnépszerűbb Magyarországon az általad is játszott swing?

Bár a swingzenét elsősorban a harminc év felettiek kedvelik, átörökítik ennek a zenének a szeretetét a gyerekeikre is. Nem egyszer fordult elő, hogy a szülők a koncert után a gyereküknek kértek autogramot, akik a fellépés esti időpontja miatt nem tudtak eljönni, bár nagyon szerettek volna.

Elvis Presley számai sem állnak tőled távol, mivel a Zsidó Művészeti Napok keretében megrendezett Csillag született – Elvis Aaron Presley élete és dalai című koncerten is fellépsz, több énekessel együtt, a MOMkult Színháztermében, június 5-én. Mely dalokat adod elő?

A Hound Dog, a Return To sender, az Are You Lonesome Tonight és a Blues Suede Shoes lesz a négy szóló dalom. A Love Me Tendert Bíró Eszterrel fogom előadni, a műsor végén pedig az összes előadó együtt énekli majd el a Viva Las Vegast. Ha az ember meghallja Elvis Presley nevét, egyből elkezdi dúdolni magában a számait. Nagyon nehéz elvonatkoztatni Elvis egyedi stílusától, pedig az este egyik célja az lenne, hogy egy kicsit másképp, egy kicsit „Gájer Bálint-osabban” adjam elő őket.

Tavaly év végén jelent meg egy magyar nyelvű karácsonyi CD-d. Mikorra várhatjuk a következő albumodat?

2019 őszére lesz kész, és az imént említett Elvis-számokból is rákerül majd egy. Ezt a dalt leszámítva az egész album magyar nyelvű lesz, olyan klasszikusok magyar változatai kerülnek majd rá, mint a korábban Korda György által is énekelt Buona Sera Signorina, a Komár László-féle Mambo Italiano, vagy a Cserháti Zsuzsától is hallott New York, New York magyar változata. A feldolgozások mellett természetesen új saját dalok is felkerülnek majd a negyedik nagylemezemre.