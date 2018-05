Sneaker-rajongók figyelem! Megnyílt a bolt, amit tuti imádni fogsz!

Április végén nyitotta meg első budapesti üzletét a Footshop, amely egyedi, limitált kiadású, kisszériás cipőválasztékával és széleskörű streetwear ruházati kínálatával lopta be magát a fiatalok szívébe. A Footshop művészeti és kreatív szempontból is állandó inspirációval építi a kelet-közép-európai városi kultúrát. A Kristóf téri üzletben, olyan tervezők egyedi kollekciói is helyet kapnak, mint Kanye West, Pharrell Williams vagy Sean Witherspoon.

A Footshop ötlete 2011-ben a fiatal szlovák vállalkozó és sneaker-rajongó Peter Hajducek egyetemi szakdolgozatának gyakorlati részeként született meg. Mindössze egy alkalmazottal és 50 pár cipővel indult el az egykori startup, mára viszont az egyik legnagyobb érdeklődésnek örvendő vállalat Csehországban és Szlovákiában.

A magyar főváros különleges helyet foglal el a márka történetében. Peter, a tulajdonos, a kezdetekben utazás céljából érkezett Budapestre, majd később azért utazott otthonától többszáz kilométerre, hogy bővítse különleges cipőgyűjteményét és beszerezzen egy-egy unikumnak számító sportos lábbelit. A budapesti boltnyitás álma 2018. április 26-án – Prága és Pozsony után – pedig végre valósággá vált és a mára már hazájában ismert vállalkozónak számító Peter a magyar piacon is megnyitotta üzletét, a belvárosi Kristóf téren.

A márka számára az igazi áttörést az jelentette, amikor 2015-ben csatlakozhatott az Adidas Consortium-hoz és egyike lett annak a néhány tucat boltnak a világon, amely a limitált és egyedi Adidas darabokból is forgalmazhatnak. Ezzel az igazi gyűjtők is felfigyeltek rájuk. A Kanye West népszerű Yeezy darabjai mellett Pharrell Williams Human Race kollekciójának bizonyos darabjai is elérhetők a boltban. A felkapott tervezők mellett olyan feltörekvő és másod virágzásukat élő márkák is helyet kapnak a budapesti üzletben, mint a Kangaroos vagy a Vans, de a streetwear ruházatot kedvelők is változatos kínálattal találkozhatnak a boltban.

A Footshop kiemelt figyelmet fordít a régió művészeinek, feltörekvő designereinek támogatására, az inspiráció állandó fenntartására. Tavaly már olyan közép-európai márkákkal dolgoztak együtt, mint a UKNOW vagy a Lousy Auber. 2017-ben bemutatták első önálló kapszulakollekciójukat, a POINT OF VIEW-t is, az idei Budapest Central European Fashion Week kifutóján pedig a cseh LAFORMELA-val közösen alkotott kollekciót ismerhetik meg a hazai divatrajongók. 2018-ban a márka egy saját sneaker-vonal piacra dobását is tervezi.

A Footshop prémium üzletként a helyi sneaker- és streertwear kultúra mellett a szubkultúra művészeti fejlődéséhez is hozzá szeretne járulni, így a bolt területén egy állandó kiállítási tér működik. A megnyitóra rögtön két egyedi kiállítással is készültek: a Footshop és a Dent Kicks Custom kollaborációja kifejezetten a nyitóeseményre készült, illetve találkozhatunk Rok saját Kicks on Canvas válogatásával is.