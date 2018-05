Kezdődik a nyár a Balatonon! – A hétvégén Siófokon koncertezik a Wellhello

Idei első balatoni koncertjét a siófoki Pünkösdi Szezonnyitón, május 19-én adja a Wellhello. Az ingyenes koncerten biztosan elhangzik majd Fluor és Diaz legújabb slágere, a nagy port kavart Nem olyan lány is.

Siófokon indítja a nyarat a Wellhello, és mint kiderült, nemcsak a közönség, hanem Fluor és Diaz is nagyon várja már a koncertet, hiszen többször is zenéltek már az idei szezonnyitónak otthont adó PLÁZS-on, és mindig nagyon élvezték ezeket a fellépéseket. Ennek egyik oka a közönség, de a helyszínről is csak jókat tudnak mondani a Wellhello tagjai. A tóparti színpad különleges hangulatot varázsol a koncertekre, a PLÁZS-on pedig igazán elnöki kiszolgálásban van része az együttesnek, amit több száz fellépéssel a hátuk mögött kifejezetten nagyra értékelnek. Siófokon mindig kiemelt kedvességgel fogadnak minket, ezért jó szívvel megyünk oda minden évben – mondják.

Eddig siófoki koncertjeik is nagyon erősre sikeredtek, és erre lehet számítani május 19-én is. A Rakpart és az Apuveddmeg mellett a Wellhello legújabb slágere, a Nem olyan lány is biztosan elhangzik majd. Kiderült, hogy a zenekar kicsit izgult azon, hogy hogyan fogadja majd a rajongótábor a számot, amely a magukat nem olyannak képzelő olyan lányokról szól. Arra persze előzetesen is számítottak, hogy vitákat fog generálni Fluor Tomi szókimondó dalszövege, hiszen igazából ez is volt a célja a számnak. A negatív reakciókat viszont felülmúlják a pozitívak: azt tapasztalták, hogy a dal sok lánynak a kedvence lett, legyenek akár ilyenek, akár olyanok, és már most majdnem másfél milliós nézettséget generált a szám a YouTube-on, pedig csak márciusban került fel. Szóval abszolút jól jött ki a zenekar abból, hogy megosztó témához nyúlt, és korántsem vesztette el a nagyobb részt lányokból álló rajongótáborát, amit úgy kommentált a Wellhello, hogy jófej közönségük van.

Fluor és Diaz zenekara előtt Dallos Bogi áll majd a PLÁZS színpadára. Az énekesnővel egyébként jó kapcsolatot ápolnak a Wellhello tagjai, de évekkel ezelőtt volt utoljára olyan, hogy egymás után zenéltek volna, ezért ennek a lehetőségnek is örült az együttes.

A Wellhello és Dallos Bogi május 19-én, szombaton lép fel a négynapos pünkösdi szezonnyitón, de péntekre is jutott egy különleges párosítás: a Mystery Gang és utána Fenyő Miklós koncertje a PLÁZS-on. A rockabillyt játszó zenekar frontembere, Egri Péter és a hazai rock and roll legismertebb alakja jól ismerik egymást, és voltak már közös koncertjeik is, de nem sűrűn állnak egymás után színpadra, ezért érdemes lesz kilátogatni a Pünkösdi Szezonnyitó első napjára is.

Siófok a hosszú hétvégék városa, a pünkösdi hétvégén is minden napra jut izgalmas program. Vasárnap az Irigy Hónaljmirigy adja az esti koncertet. Hétfőnpedig jön a várva várt Csík Ünnep, amelyen a Csík zenekar olyan vendégekkel lép színpadra, mint Ferenczi György, Karácsony János, Lovasi András és Kiss Tibi. Ez a különleges koncert triplán ünnepi alkalomból jött létre, hiszen nemcsak Siófok ünnepel, hanem az együttes prímása, gitárosa és feldolgozásainak szerzője, Szabó Attila is 50 éves lett, magát a zenekart pedig 30 éve alapították. Szabó Attila elmondta, hogy olyan vendégeket hívtak meg a teljesen egyedi, csak Siófokon hallható koncertre, akiknek munkássága fontos szerepet játszott a zenekar történetében. Az említett zenészek, illetve együttesek több híres dalából emlékezetes feldolgozást készített Szabó Attila és a Csík, amelyeket most közösen adnak elő. Az ünnepnapot, és egyben a négy napos rendezvényt tűzijáték zárja majd este 10 órakor.

A Pünkösdi Szezonnyitó összes programja ingyenes, a helyszínen pedig Food Truck Show is lesz. A teljes pünkösdi hétvége alatt sűrített menetrend szerint, naponta ötször indulnak sétahajók a siófoki kikötőből. Szombaton a Zenepavilonban átadják a Kálmán Imre emlékpakettet is, ami az évforduló miatt egy különleges elismeréssel párosul.

Siófok éppen 50 éve lett város és ilyen ünnepi programokkal bizonyítja, hogy Itt kezdődik a Balaton!

További infókért katt ide.