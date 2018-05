Hivatalosan is elrajtol a strandszezon! Május 11-én nyit a Lupa-tó!

Május 11-től végérvényesen beindul a nyári strandszezon: nyit Budapest tengerpartja, Magyarország legnagyobb és legmenőbb strandja, a Lupa-tó, ami a tavaly óta elvégzett számos bővítéssel, újítással, szépítéssel immár Európa legvonzóbb tengerparti strandjaival is simán versenyre kelhet.

A Lupa-tavon találhatunk olcsóbb árfekvésű, de minőségi strandot, az Öböl Strandot valamint a Prémium Beachet, különböző látogatói csoportokat megcélzó szolgáltatásokkal, családi stranddal, sport beach-csel, a bulizósabb strandolókat a Long Island elnevezésű félsziget vízparti klubjai várják, de lesz VIP rész is bérelhető privát beach-ekkel és Costes Beach Clubbal… és ez még csak egy kis ízelítő.

Pár éve még egy lázálomnak tűnt, hogy Budapestet a tengerparti városok sorában emlegessék, 2017-ben azonban már láthattuk, hogy e fura elképzelésből igencsak formálódik valami. És aki tavaly megdöbbenve nézte, hogy egy kimerült bányatóból egy tengerparti beach-eket idéző kényelmes, biztonságos és szolgáltatásokban gazdag strandot lehet varázsolni, az idén még jobban meg fog döbbenni, ugyanis hamarosan megnyitja kapuit a Lupa-tó, a korábbaikhoz képest is látványos fejlesztésekkel.

Budapest északi határában egy 100 hektáros területen található a kristálytiszta vizű Lupa-tó, ami ma már Magyarország legnagyobb egybefüggő strandja. A Lupa-tó – mint már tavaly is – két strandból áll, azonban időközben ezek területe megnőtt és már összesen 10.000 fő befogadására képes. A kisebb, az ún. Öböl Strand, ami 2.500 strandolót tud egyszerre befogadni, árfekvésében olcsóbb, mint a nagyobb területen lévő Prémium Beach, ahol akár 7.500 vendég is elfér. Összesen 2,5 km-nyi strandolható partszakasz, 500 napernyő és 800 napágy várja Budapest határától 2 kilométerre a felhőtlenül pihenni vágyókat.

A Lupa-tó egy komplex élményt kínál a nyári napokon, legyen az csak egy sima, csobbanással összekötött napfürdőzés, közös családi strandolás, de bő választékot találnak a vízi, – és strandportok szerelmesei vagy akár egy csillagfényes vízparti vacsorát is elkölthetünk a Lupa-tó mellett. Ráadásul május 31-ig előszezon áron. Ráadásul az indulástól egy hétig (május 11-18 között) a belépőjegy árát le is fogyaszthatjuk a Lupán.

Öböl Strand

Az Öböl Strand a tavalyihoz képest nagyot fejlődött, ma már a legjobb fővárosi strandok kínálatával vetekedő szolgáltatásokkal, de természetes vízzel, homokos parttal és sokkal kedvezőbb áron várja a vendégeket. A kiépített lankás parton, wc-k, zuhanyzók, öltözők, több napozóágy, több vendéglátó egység, sportolási lehetőségek és gyermekeknek kialakított játékok biztosítják a pihenést, miközben vízimentők vigyáznak a strandolókra. A nyári főszezonban erre a részre hétköznap 1.000, míg péntektől vasárnapig 1.500 forintért lehet teljes árú jeggyel bejutni.

Prémium Beach – a Kid’s Beach-től a Costes Beach Klubig

A Lupa Prémium Beach fehérhomokos, karibi feelinget idéző strandja viszont már nemzetközi mércével mérve is kimagasló szolgáltatásokat nyújt, és az is biztos, hogy széles e hazában nincs hozzá fogható. Árban viszont ez a rész is elérhető, hiszen a teljes árú felnőtt napijegy a hétköznapokon 2.500 Ft, míg péntektől vasárnapig 3.500 Ft lesz a főszezonban. Amiből számos kedvezmény kapható, gyereknek, családnak, sportolóknak stb. Délután 17 órától pedig már féláron is be lehet jutni „sunset” jeggyel.

A Lupa-tó az idei programjai közül kettőt már be is jelentett:

Május 19-én máris megszervezik a Lupa-Kupát, június 3-án szezonnyitó SUP-fesztivál lesz, melynek részleteiről itt olvashatsz.

Ha még többet szeretnél tudni a Lupa-tónál lévő szórakozási lehetőségekről, kattints ide.