Harapj bele Finnországba – Taste Finland pop up étterem

Idén immár hetedik alkalommal alakul át hangulatos kerthelyiséggé a Finn Nagykövetség udvara, hogy helyet adjon a már hagyományosnak mondható Étteremnapnak. Az Étteremnap koncepciója Finnországból indult hódító útjára, és hamar népszerűvé vált az egész világon.

Idén megújult kínálattal és a és a legújabb finn street food trendekkel várják az érdeklődőket. Az új koncepcióhoz új név is jár: a TASTE Finland pop up étterem. Örömhír a vegán vendégeknek, hogy vegán főétel és desszert is lesz az étlapon!

A kínálatban szerepel a Härkisszel, azaz zúzott vegán babbal készült taco, ami az egyik legnépszerűbb étel Finnországban. Ezen kívül lesz többek között szöcskéből készült édesség és vegán meglepetés-finomság is. Az ételek mellé ajánlják Niko Tähti nagykövetségi séf északi bogyós gyümölcsökből készült limonádéját, a város legjobb kávéját a Feketétől, illetve a Varros & Co üdítő pezsgőjét.

DJ Suefo (Mana Mana records) a legjobb finn kortárs zenéből fog válogatni, a dzsessztől a folkon át az elektronikus zenéig. Látogatóink kipróbálhatják a jellegzetes finn kuglit, a mölkkyt, készíthetnek krétarajzot az aszfaltra, és vásárolhatnak a finn turiban is.

Részvételükkel a Team Finland jótékonysági céljait támogatják. A befolyt összeget a Napsugát Tagóvodának adományozzák, ahol hátrányos helyzetű gyermekeket nevelnek.

Szervezők: FinnAgora és a Finn Nagykövetség, együttműködésben a Tamperei Főiskolával, a Budapesti Finn Iskolával, a Feketével és a Varros Co-val.

A TASTE Finland pop up étterem része a Bartók Béla Boulevard szervezésében megvalósuló Eleven Tavasz fesztiválnak.

További információkat itt találsz.