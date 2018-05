Készülj, kezdődik! Bemutatjuk a Nagy-Szín-Pad! ma esti versenyzőit!

Bizony, a népszerű „tehetségmutató” első elődöntőjére már május 2-án sor kerül. Este irány az Akvárium, hiszen a nyitónapon is szuper koncertek várnak! Szavaznál, de nem tudod, kire? Olvass tovább, segítünk megkönnyíteni a döntésed!



Apey & The Pea – Május 2.

A 2008 végén alakult, Fonogram-díjas budapesti zenekar a sludge, a metal és a stoner-grunge izgalmas fúziójában találta meg zenei stílusát. Olyan zenészek alkotják, akik korábban más projektekben csillogtatták meg tudásukat. Előadásmódjukra egyaránt mondható hogy agresszív, intenzív és látványos, persze minden a helyén, a klasszikus metál szellemében. Aki nem veti meg a zúzós metál zenét, na meg a nehézfém súlyú gitár riffeket, az a zenekar személyében biztosan új kedvencre talál. Legutóbbi, sorban 3. albumuk 2017 őszén jelent meg HEX címmel, amit egy telt házas lemezbemutatóval (A38), és országos turnéval ünnepeltek meg.

NB – Május 2.

Egyszemélyes hadseregként indult, öttagú zenekar lett belőle: röviden így írhatnánk leg az NB történetét. A tagok a 90-es évek ’golden era’ néven emlegetett időszakából merítenek ihletet, de régi táncdalokból és electro-swingből is táplálkoznak. Balladák, zúzás, rap; az NB közel sem skatulyázható be a hip-hop zenekar kategóriába. Aktuális slágerük a LOL, amihez zenei videó is készült, és közel egymilliós nézettséget produkált eddig a YouTube-on. A Fish zenekarból ismert Kovács Krisztiánnal elkészített Megállíthatatlan, valamint az Annyi Minden és a 220 BPM Felett szintén gyorsan a közönség kedvence lett.

Most már mindent tudsz, este indulhatsz is az Akvárium Klubba, ahol az Apey and the Pea/ NB fellépésének lehetsz szem- és fültanúja! Ne feledd, hogy a versenyzőkre először a koncertjük napján, este 8-tól szavazhatsz akár SMS-ben, akár Instagram posztban vagy a nagyszinpad.com weboldalon, ahol a koncertek pontos idejéről is tájékozódhatsz! Győzzön a legjobb!