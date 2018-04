Önmaguktól törlődnek az üzenetek a Gmail új verziójában

A Google végre elérhetővé tette a Gmail nem gyengén megspékelt változatát, ami a legtöbb felhasználó számára már használható. A funkciók között olyan, eddig nem aktivált újdonságok szerepelnek, mint az öntörlő kéretlen üzenetek, az e-mail és beszélgetés emlékeztető, valamint az okos válasz funkció.

A felület minimális változása mellett az extra funkciók beépítése 2013 óta a legnagyobb változás a Gmail életében, és bevezetésén állítólag 2 éven keresztül dolgoztak a Google szakemberei. A levelezőrendszer világszerte több, mint egymilliárd felhasználóval rendelkezik, nagy részük már ki is próbálhatja az újításokat. Mindazok számára, akiknél még nem történt meg az átállás állítólag hamarosan megjelenik a ’Próbálja ki a megújult Gmailt’ (Try the new Gmail) lehetőség a beállítások fülön, ahol letesztelhető a felület. Ha nem tetszik, egyszerűen visszatérhetünk a régi verzióra.