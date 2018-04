Hevesi Kriszta: “A világon minden a szexről szól, kivéve a szex, mert az minden másról!” – Videós beszámoló az áprilisi Funzine TALKS-ról

Április 19-én tartottuk a hetedik Funzine TALKS eseményünket, “Szex párkapcsolat nélkül, párkapcsolat szex nélkül” címmel. Izgalmas és könnyed témának tűnhet elsőre, de valójában nagyon komoly gondolatokat hallhattunk az este folyamán, amik közül mindenképp érdemes felhasználnunk jópárat, ha hasonló cipőben járunk. Most visszanézhetitek a beszélgetést, ha esetleg nem tudtatok részt venni az eseményen személyesen.

Ez alkalommal Hevesi Kriszta (szexuálpszichológus), Fenyő Iván (színész) és Pechál Péter (blogger, a SHE szerkesztője) volt a beszélgetőpartnerünk. Ahogy pedig az már megszokott, a beszélgetést főszerkesztőnk, Krajnyik Cinti moderálta.

Fenyő Ivánnak nem egy olyan tapasztalata van, hogy párkapcsolati elköteleződés nélkül szexuális kapcsolatot létesített nőkkel. Ezt az életszakaszát úgy jellemezte, hogy szükséges volt a jellemfejlődéséhez, a testének lenyugatásához, érettségéhez és nem utolsó sorban a tapasztalatszerzéshez. Kiemelte, hogy már nem esik olyan jól neki a nagy mennyiségű szexuális kapcsolat. Egy evéssel kapcsolatos analógiát használva azt mondta, hogy olyan ez, mint aki dugig eszi magát és a végén hányingere lesz.

Miután ezt felismerte, – akkoriban volt egy komoly autóbalesete is – változtatott az életmódján. Jógamestere, Páger István mondta neki, hogy a lényeg az, hogy ne okozzon senki senkinek sérülést. Játsszon mindenki nyílt lapokkal, tisztázza a két ember, hogy mire számíthat az ember a másiktól.

Fontos, hogy legyél ember, legyél nyitott, spontán és őszinte!

Hevesi Kriszta említette, hogy több ma a szűz huszonéves fiatal, mint a 60-as években. Az is baj, ha túl korán beleugrasz, mert az érzelmi érettség nincs meg, de az is nagy probléma, ha valaki túl sokáig tartogatja magát, mert kimarad a skillek fiatalkori fejlesztése. Kriszta mesélte, hogy találkozott az évek során néhány olyan idősebb, 28-30 éves lánnyal, akiknek még nem volt szexuális kapcsolatuk, legyen az oka például a versenyszerű sportolás, vagy más, de ők érettségi szinten leragadtak a kb. 18 éves szinten. A biológiai fejlettséghez hozzátartozik a szexuális tapasztalatszerzés. Iván azt is kiemelte továbbá, hogy a fájdalmas csalódások, a lelki törések hozzájárulnak a felnőtté váláshoz, az érettséghez, hiszen tanulunk a hibáinkból.

Ne öljük meg a szexet a sok agyalással!

Két randi volt csak, pedig a Szex és New York szerint háromszor kell? Ugyan… adjunk helyet a spontaneitásnak, ha a hangulat, a körülmény csodásan klappol, akkor kár lenne kihagyni. Iván szerint is túl van ez misztifikálva, pont a kreativitás és a varázslat veszik el, mert a nő túlagyalja, és nem azért, mert fizikailag rossz érzés a hiány, hanem mert elrontja az egész kapcsolat hangulatát.

Az viszont tény, amit Kriszta is említett, hogy más a férfi és más a női szexualitás, a nő ha megnyílik, – nem véletlenül van az kifejezés, hogy odaadja magát, tehát a férfi az offenzív és a nő a befogadó –legtöbbször közelebb érzi magát lelkileg a férfihez aktus közben is. Azért Iván hozzátette a későbbiekben, hogy már a lányokat se kell nagyon félteni, tény, hogy a nők többsége azért párkapcsolatot szeretne, de már ezerrel vadásznak ők is. A férfiaknak, aki persze ezt igényli, el kell jutnia arra a szintre, meg kell tapasztalnia, hogy a mennyiségi falás már nem okoz neki örömet.

Iván jógamestere egyszer azt kérdezte tőle, hogy:

“Iván maga ennyire becsüli saját magát, hogy így hajtja a nőket?” Erre Iván: “Miért mi van? Hát mindenkit megkapok!” A válasz viszont elgondolkodtató volt: “Nem, mindenki megkapja Önt! Ennyire becsüli a saját lelkét és testét?”

Miért is nem köteleződünk el?

Kriszta emelte ki, hogy a mai ingergazdag világban a potenciális kapcsolatok száma végtelen. Minden elköteleződés, egy adott személy mellett való döntés, az összes többiről való lemondást is jelenti. A közösségi oldalak nagyon megnehezítik ezt a mennyiség és a minőség illuziójával. A felépített identitásunk, amit ott prezentálunk: a csodálatos képek, retusált, válogatott fotók illiúziója egy hamis képet fest mindenkiről. A közösségi hálókon mindenki gyönyörű és boldog, és ezekhez az ingergazdag lehetőségekhez képest a partner szürkének tűnik, őt látom rossz passzban is, a hétköznapi külsejével találkozom. Nem tud csücsörítve, pucsítva rohangálni a lakásban nyuszifülekkel. Nagyon a külsőségek alapján választunk, a vizualitás került előtérbe, pedig nem egy testrészbe szeretünk bele. A személyiség az, ami felülír mindent, csak most nem azt keressük…

Párkapcsolat szex nélkül (53:36)

Iván szerint, ha megvolt egy párkapcsolatban a kémia csak kihűlt az évek alatt, akkor megoldás lehet a tiszta és őszinte kommunikáció. Fontos a sérelmeink és sebezhetőségünk megosztása a partnerünkkel, és az, hogy ne cipeljük őket. Muszáj a másik felé nyitottnak lenni és együtt akarjuk megoldani a problémáinkat, hogy együtt fejlődjünk. Valaki viszont sajnos feladja magát, hogy megfeleljen valakinek és elnyomja a saját érdekeit és vágyait.

Pechál Péter szerint az összeköltözés kezdeti izgalma után beköszönt a “végtelen idő illúziója”, hogy úgyis minden nap vele van a másik, akkor végülis belefér egy sorozat vagy egy kis Facebookozás. Csomó kapcsolat úgy szürkül el, hogy nem veszik észre a problémákat, hiszen nincsen nagy tányérdobálós veszekedés, nincs konkrét komoly baj, csak élnek egymás mellett lakótársi szinten, de talán néha még szexelnek is, csak nem figyelnek oda a másikra igazán, nincs romantika, se tűz.

Kriszta pedig úgy látja, hogy a nőknek fontosabb az intimitás, a beszélgetés, a gyengédség, és ha ezt nem kapja meg, akkor a nő nem fekszik le a férfival, hiszen semmilyen érzelmet nem fejez ki a férfi iránta. A férfi pedig azt mondja, hogy már egy hónapja nem volt szex, dehogy fogok neked udvarolni. Na ilyenkor ki kezdje, ki hagyja magát? A válasz az, hogy teljesen mindegy. Csak az egyik indítsa el a folyamatot időben!

Iván erre kapcsolódva mondta, hogy fontos beleképzelni a másikba önmagunkat és úgy meg lehet oldani a problémákat. Csak a saját térfelemen nagyon nehéz. Fejlesztenünk kell az érzelmi intelligenciánkat!

Iván Csernus Imrétől is idézett az este folyamán: olyan nincs, hogy nem tud elköteleződni, olyan van, hogy nem akar vagy nem mer.

De ezeket az elköteleződési problémákat is meg kell beszélni, mernünk kell magunkat adni és őszintén kommunikálni a szexualitásról is.

A videóban még nagyon sok hasznos gondolat hangzik el a párkapcsolati problémákról, szeretőkről, szerelemről, de többek között az is kiderül, hogy mi a különbség a “friends with benefits”, a “fuckbuddy” és az egyéjszakás kapcsolatok között és melyikből alakulhat ki párkapcsolat. Érdemes végignézni!