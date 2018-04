A kultúráé a főszerep a hétvégén – Mutatjuk a legjobb programokat

Ezen a hétvégén is rengeteg programra bukkanhatunk a városban, melyek között most leginkább kulturális eseményeket találunk, hála többek között a Könyvfesztiválnak és a Budapest Art Weeknek. A színház- és mozirajongók is örülhetnek, mivel több program is nekik szól a lenti listáról. Következzen hétvégi programajánlónk.

Csütörtök – április 19.

Dánia, Finnország és Norvégia irodalma a Könyvfesztiválon – Millenáris – vasárnapig

Látogassatok el Dánia, Finnország és Norvégia standjára a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon: B épület, 2. stand (Nordic literature – Dánia, Finnország és Norvégia irodalma). Hogy mivel várnak benneteket? Megvásárolhatjátok kedvenc északi szerzőitek könyveit, sőt, néhányukkal találkozhattok is. A programokra a belépés ingyenes.

Európa Könyvfesztivál – Millenáris – vasárnapig

Az Európa Könyvkiadóval a A B18-as standon találkozhatsz a Könyvfesztiválon, ahol 20% kedvezménnyel vásárolhatod meg a könyveiket. Rengeteg programmal is készülnek a négy nap alatt: A budapesti úrinő magánélete és a A zen és a motorkerékpár-ápolás művészete című könyvük is a terítékre kerül egy kerekasztal-beszélgetés keretében. Több szerzőjük, köztük Szöllősi Mátyás és Szécsi Noémi dedikálni is fogja műveit.

Arcélek, útszélek premier előtt – Toldi Mozi – 19:00

Mi a közös a filmművészetet megújító francia új hullám egyetlen női tagja, a 89 éves Agnès Varda és a 33 éves francia fotós és street artist, JR világlátásában? Több, mint gondolnánk: hasonló filozófia és életre szóló szenvedély a képek megalkotása, kiállítási módja, közzététele iránt. A két alkotó együtt indul útnak JR fotóautomatává átalakított lakókocsijával Franciaország eldugott falvaiba, ahol a helyiekkel beszélgetnek és gigantikus méretű portrékat készítenek róluk. A képek házak, pajták, gyárépületek faláról, vonatok oldaláról köszönnek vissza. Az Arcélek, útszélek ezeket a szívmelengető találkozásokat dokumentálja, és a nem mindennapi barátságot, mely az út során szövődik a furcsa páros között.

Nápolyi pizza hétvége, főszeperben a “nem-halas” – vegazzi – szombatig

A nápolyi stílusú tészta olasz lisztből, tengeri sóval és minimális élesztővel, legalább 48 órás kelesztési idővel kel életre. A kézzel nyújtott tészta fatüzelésű kemencében sül meg, közel 500°C-on, 90-120 másodperc alatt, ami egy egyedi és más pizzára nem jellemző könnyű, ropogós tésztát eredményez. Ez az alapja és lelke valamennyi pizzának a vegazziban.

Péntek – április 20.

Jungle Boogie – Startup Safary After Party – Loffice – 17:00

A Startup Safary Budapest 2018 hivatalos after party-ja előtt koccintsunk a dzsungellázra a Loffice Budapest rooftopján. Az itallappal nemzetközi vizekre evezhetsz. Absolut Vodka –az abszolút kedvencünk Svédországból, Asahi Super Dry – a japánok szuperfegyvere már nálunk is bevetve, Kristinus Borbirtok – a magyar borok királya, királyok bora.

Baw 18 – Kulisszák mögött – Ludwig Múzeum – 16:30

David Hockney a pop art kiemelkedő még élő alakja. Nyolcvanadik születésnapja alkalmából egy hatalmas Európában és a tengeren túlon is látható utazó válogatás készült, amelyhez a Ludwig Múzeum a gyűjteményben található Ellenfény francia stílusban című festménnyel csatlakozott. Életművének egyik leghíresebb darabján a Louvre egyik erkélyén keresztül látunk annak franciakertjére. A londoni Tate Britian a párizsi Centre Pompidou és a New York-i The Metropolitan Museum of Art kiállításait követően a festmény másfél év után nemrég érkezett vissza Budapestre.

Divatbemutatók a környezettudatosság jegyében! – Allee – 18:00

Április 13-15. és 20-22. között megnézheted az Allee üzleteinektavaszi-nyári kollekcióit különleges látványelemekkel, artistákkal és táncosokkal színesített divatbemutatóinkon, mely során a divat és a környezettudatosság együtt jelenik meg a színpadon. A Wonderland Show Company által bemutatott divatshowkat Lakatos Márkkal és Lukács Gabival közösen álmodták színpadra!

Balta a fejbe – Pesti Magyar Színház – 19:00

A tehetetlenség érzése az egyik legfeszítőbb; mikor nem tudunk hatással lenni az események alakulására, a másik emberre. Nem tudjuk elérni, hogy reménytelen szerelmünk szeressen, gyerekünk jó útra térjen, szüleink úgy legyenek ránk büszkék, amilyenek vagyunk és ahogy vágyunk rá. Végül a legnehezebb és legfájóbb, mikor önmagunkkal szemben is tehetetlenekké válunk; felismerjük bűneinket, hogy rossz úton járunk, mégsincs erőnk megállítani a lavinát és fordítani sorsunkon, mielőtt késő lenne.

A Facebook-eseményért kattints ide, a főszereplő Vilmányi Benett-tel készített interjúnkat pedig itt olvashatod.

Kistehén – EP bemutató / Vendég: Meg Egy Cukorka – Akvárium – 20:00

Hosszú hónapok után a Kistehén ismét beveszi Budapestet – visszatérnek az Akvárium színpadára, és számítanak a segítségünkre! Hogy miért lesz különleges ez a buli? Amellett, hogy eljátsszuk az összes Kistehén-slágert, bemutatjuk a legfrissebb anyagunkat. Ezt kihagynád? Persze, hogy nem!

Szombat – április 21.

Animus Kiadó a Könyvfesztiválon – Millenáris – vasárnapig

A rendezvényre igazi sikerkönyvekkel készül az Animus Kiadó: a hazai olvasók is megismerhetik a hírhedt fogolytetoválások művészének, az auschwitzi tetoválónak történetét, érkezik a skandináv krimi egyik mesterének, Lars Keplernek legújabb kötete, és a Harry Potter-rajongók is találnak kedvükre való olvasnivalót – a kiadó főként a ballagóknak kedveskedik egy J.K. Rowling harvardi beszédét tartalmazó ajándékkönyvvel.

Az ifjú könyvmolyokra is gondolt a Central Könyvek: Szabó T. Anna és Dragomán Pali fordításában jön az amerikai gyerekek egyik kedvence, A nap, amikor a zsírkréták fellázadtak. Az Aki szépen butáskodik pedig Varró Dani hét évnyi humoros és szeretettel teli apanaplójának feljegyzéseiből készült válogatáskötet.

Bevezetés a kriminálpszichológiába – Hattyúház – 9:00

Utazz végig az emberi lélek sötét oldalán a pszichológia és kriminológia tudományának segítségével! A kurzus oktatói szakpszichológusok és kriminológusok, akik napi munkájuk során élőben is találkoznak a kurzuson felmerülő kérdésekkel. A képzési program célja, hogy a résztvevők megismerjék a kriminálpszichológia elméleteit, kutatásait. Ismerjék meg azokat a magyarázatokat, amelyek meghúzódnak ez egyes elkövetett cselekmények mögött.

Second life, avagy kétéletem – Hatszín Teátrum – 19:00

Nincs olyan ember, aki ne játszana el a gondolattal, mi lett volna belőle, ha valami vagy ha minden másképp alakul az életében. Az előadás alkotói ezúttal ezt a játékot veszik komolyan és ezen keresztül vallanak magukról, tévedéseikről és vágyaikról. Öt fiktív élettörténet jelenik meg, és ezekben találkoznak egymással az alkotók valós vagy elképzelt alteregói.

Premier: Terike&Irén – Mozsár Műhely – 19:30

A darabot megtörtént eset ihlette: 2016 augusztusában két idősödő hölgy magát NAV ellenőrnek kiadva próbált póthajhoz jutni egy belvárosi fodrászszalonban. A történet egyszerre szövevényes, szürreálisan mulatságos és rendkívül drámai; azt mutatja be, mi vitt rá két tisztességes, javakorabeli nőt 2016-ban, Magyarországon egy látszólag értelmetlen, törvénybe ütköző cselekedetre.

10. Corvin moziéjszaka – Corvin Mozi – 18:00

A Corvin mozi a szokásokhoz hívén idén tavasszal is moziéjszakát tart. Április 21-én este hattól másnap hajnalig lehet filmeket nézni mind a hat teremben egyetlen belépővel. A szervezők ezúttal is az elmúlt hetek-hónapok legsikeresebb filmjeiből válogatnak, amiket egészen friss bemutatók egészítenek ki.

Óriás / Akvárium / vendég: The Devil’s Trade, ék – Akvárium – 19:00

Az Óriás a 2000-es évek egyik legerősebb debüt-lemezével, a Jön.-nel robbant be a köztudatba és egyből új alternatívát mutatott a hazai rock-mezőnyben. Az elmúlt tíz évben folyamatosan alkotó zenekar 4 nagylemezzel, 3 EP-vel, ötletes klipekkel, emblematikus feldolgozásokkal és rengeteg élményszámba menő koncerttel jelezte: szeret zenélni. A 2017-ben megjelent Minden villany ég c. nagylemez lett az Óriás legfelszabadultabb munkája, amelyet – a közönség remek fogadtatásán túl – a zenei sajtó is méltató szavakkal illetett.

Vasárnap – április 22.

Mediterrán ízkavalkád, és a dél-olasz gasztronómia legjava – Araz Étterem – 12:00

A virágillatú április méltó vendége a dél-olasz gasztronómia fellegvára, Szicília. A Földközi-tenger legnagyobb szigeteként az évezredek elteltével számos hódító nép, mint például a görögök, a rómaiak, az arabok, a franciák, a spanyolok és az észak-afrikaiak hagytak mély nyomot Szicília konyháján. Ettől olyan kimeríthetetlenül változatos és izgalmas. Ezt az örökséget pedig tovább tökéletesíti, hogy döntően friss alapanyagok felhasználásával főznek – így nemcsak ínycsiklandozóak, de egészségesek is a dél-olasz fogások.

Élet a budapesti gettóban – Dohány utca 2. – 9:30

Ezen a városismereti sétán a budapesti gettó történetét, lakóinak emberpróbáló sorsát ismerhetitek meg. Magyarország német megszállása (1944. március 19.) után azonnal megkezdődött a zsidók gettókba gyűjtése, kötelezték őket a sárga csillag viselésére, végül pedig áprilisban megkezdődtek a deportálások. 1944. november 18-án a zsidó közösséget irányító Zsidó Tanáccsal hivatalosan közölték, hogy a korábban kialakított csillagos házak lakóinak a VII. kerületben kialakítandó egybefüggő területű gettóba kell összeköltözniük.

IKEA-hack workshop: geometrikus minta + decoupage – Azúr Bagoly Alkotóműhely – 12:00

Az IKEA-hack egy kreatív trend a lakberendezésben, ami az IKEA-termékek újraértelmezéséről-átalakításáról szól: a lényeg az, hogy „hackelés” végére a tömegtermékből egy személyre szabott darab jöjjön létre. A workshopon egy tömörfából készült IKEA-komódot alakíthatsz át különböző technikák kombinálásával.

Jégkorong Világbajnokság – Papp László Sportaréna – április 28-ig

A magyar jégkorong-válogatott 2008-ban és 2015-ben is kiharcolta már a feljutást a világ legjobbjai közé, jövőre ennek hazai pályán, a Papp László Budapest Sportarénában feltehetően telt ház és a világ egyik legjobb szurkolótábora előtt ismét nekirugaszkodhat.

A nemzetközi szövetség egyetértett a Magyar Jégkorong Szövetség azon szándékával, hogy a korábbi években megszokottnál nagyobb szabású legyen a rendezvény. Ezért szurkolói faluval, rengeteg aktivitással, show-elemekkel és természetesen a közönség magas szintű kiszolgálásával készülnek

