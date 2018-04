Élet a budapesti underground éjszakában: Next Level

Az underground, elektronikus zenei szcénát bemutató rovatunk első útja a Dürerbe vezetett minket, ahol is a kemény basszusok szerelmesei tombolhattak hazai kedvenceikre április 6-án, a Budapest Trap Squad keretein belül. Ezen apropóból beszélgettünk az egyik főszervezővel, a műfaj egyik itthoni nagykövetével és nem utolsósorban a Dublic-ikrek egyik felével, vagyis Tóth Gáborral, aki bemutatta nekünk mi is zajlik jelenleg itthon és külföldön a szubkultúrát illetően.

Az esemény rendkívüli módon ezúttal azért lett a Dürer Kertben megtartva, mert az eredetileg az estére szánt külföldi fellépőnek, Monxx-nak problémái akadtak az útlevelével, ám a szórakozni vágyók kedvét ez nem szegte és már éjfélre közel teltházas lett a rendezvény. Gábor elmondása szerint a Next Level 2014. szeptemberi indulása óta szerencsére javarészt minden gördülékenyen megy, ami “annak köszönhető, hogy most már havi egy-két alkalommal külföldi fellépőket is hívunk, ezért egyfajta rutinná is vált ez, és nagyon sok munkánk van abban, hogy a legkurrensebb előadók jelenjenek meg Magyarországon. Nagyon örülünk neki, hogy egyre többen látogatják ezeket a bulikat és hogy egyre bővül a bázis.”

Nem csoda tehát, hogy a ‘Høt Spøt’ megújulásaként létrejött a Next Levelen belül egy olyan sorozat, ahol ez a bázis és közeg a külföldi húzóneveken kívül, külön az itthoni fellépőkre is szórakozhat. Felemelő érzés volt látni, hogy ezen a fent említett düreres rendezvényen, amelyen a korhatár kivételesen 16 év volt (amit sokszor kritika is ér), bőven akadtak résztvevők a korai Y, talán még X generációból is, megmutatva, hogy

a stílusirányzat egyre szélesebb körben népszerű, és hogy sokat változott az évek alatt.

“Tavaly volt 10 éve, hogy elkezdtünk DJ-skedéssel foglalkozni. Akkor még teljesen mást jelentett DJ-nek lenni és teljesen más volt a partykultúra is. Mi még bakelit lejátszókon kezdtünk el zenélni, később kerültünk a Tilos Rádió egyik műsorába Palotai Zsolt és Csodafarkas mellé, majd az elmúlt évtizedben különböző hazai és külföldi bulisorozatokon, fesztiválokon és vidéki városok klubjaiban volt lehetőségünk fellépni az ikertestvéremmel, akivel a Dublic formáció már a kezdetek óta egy közös projekt” – mesélte Tóth Gábor a kezdetekről.

10 év sok idő zenei tekintetben, így nem meglepő, hogy ők maguk is rengeteg változáson mentek keresztül a műfajjal, műfajokkal együtt, amiket képviselnek.

Ez a fajta sokszínűség és diverzitás abszolút jellemző magára a Next Levelre is,

hiszen a kortárs rap, dubstep, bass house, trap, electro, vagy épp a legújabb őrület, a riddim előadói mind-mind sorra képviseltetik magukat az ő szervezésükben, vagy ahogy Gábor fogalmaz: “Egy fő irányvonalon próbáljuk mindig a legfrissebbet, legújabbat megfogni és Budapestre szállítani. Sosem lesz ugyanaz, mindig változik és ez a változás adja meg az egésznek az erejét egy elektronikus zenei stílusokon túl mutató egységet képezve, a basszus zenét átfogóan prezentálva.” Ez az egység természetesen Amerikában, a szcéna fellegvárában is megfigyelhető, ahol egyre több előadó csatlakozik ahhoz az elvhez, miszerint a műfajok közti különbségek nem relevánsak, több műfaj sokrétű, jól ötvözött elegye az, ami igazán számít, és hogy ezáltal a fellépésnek legyen egy egyéni hangulata, “vibe”-ja.

Hogy pontosan milyen is ez a sajátos hangulat és hangzásvilág, annak mindenki járjon utána maga és legyen részese a #nextlevelfamily-nek. A tavaszi klubszezonból bőven akad említésre méltó esemény: április 13-án Monxx végül az Akváriumban lép fel, 14-én egy egészen különleges produkció, Keys n Krates élőben az A38 Hajón, 20-án Midnight Tyrannosaurus és SampliFire szintén a Hajón, majd 30-án Kayzo mellett Gammer pakolja a legkeményebb basszusokat az Akvárium klubban.

Nagy Bence