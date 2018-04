Több száz egyetemista vág ma neki Európának – Három magyar csapatnak is szurkolhatunk

Végre elérkezett az idő a 600 szerencsés egyetemista számára, hogy elinduljon élete legőrültebb kalandján, a Red Bull Can You Make It?-en.

A csapatok a hét napon át tartó, Európát átszelő túrán a találékonyságuk mellett mindössze egyetlen fizetőeszközükre, a Red Bullra támaszkodhatnak majd. Április 10-én a világ csaknem 60 országából érkező csapatok, Manchesterből, Stockholmból, Madridból, Rómából és Budapestről vágnak neki az útnak, melynek célállomása Amszterdam. Kövesd végig te is a csapatok kalandját és tudd meg, hogy birkóznak meg a számtalan kihívással, ami előttük áll.

A Red Bull Can You Make it? hivatalos Facebook oldalán április 10-17. között a rajongók napi bejelentkezéseken keresztül leshetnek be a kulisszák mögé és követhetik figyelemmel a megmérettetéseket – köztük azt is, hogy hogy halad a három magyar csapat. A résztvevők arról is itt mesélnek majd, hogy kikkel találkoztak útjaik során és azt is elárulják, melyek voltak a legnagyobb akadályok. A csapatok további exkluzív tartalmakat is megosztanak majd a redbullcanyoumakeit.com oldalon, melyeket a saját Huawei P SMART készülékükkel rögzítenek az egész hét folyamán.

Az idei Red Bull Can You Make It?-en a 200 szerencsés egyetemista az ellenőrző pontok kihívásai, az úgynevezett Kalandlistájukról teljesített feladatok és a social médiában szerzett népszerűségük alapján kaphatnak pontot az európai útjuk során.

Pénz nélkül a csapatoknak a helyiek (Travel Buddies) segítségére is sokat kell majd hagyatkozniuk Amszterdamba vezető útjuk során. A triók speciális Red Bull dobozokat visznek magukkal, amiket a tradicionális fizetés helyett és mellett akár a segítőiknek is odaajándékozhatnak. Aki ilyen dobozt kap a csapatoktól, annak esélye nyílik megnyerni egy Destination Red Bull csomagot.

A szabályok egyszerűek:

18 év felettinek kell lenned. Segítsd valamelyik csapatot az útjukon, és zsebelj be egy #TravelBuddy dobozt. Posztolj egy képet vagy videót Instagramon, és meséld el, hogy miben segítetted a csapatot. Ahhoz, hogy a jelentkezésed érvényes legyen, a profilodnak nyilvánosnak kell lennie. Lásd el a posztot az alábbi hashtagekkel: #canyoumakeit18 és #travelbuddy123 (minden csapatnak lesz egy saját száma, amit be kell helyettesítened az 123 helyére) A játék április 10-től április 24-ig tart.

Csatlakozz a csapatok utazásához a https: //www. facebook. com/redbullcanyoumakeit oldalon és csípj el minden történést élőben!

Részletes információkért a versenyről és a csapatokról látogass el a http: //www. redbullcanyoumakeit. com/ -ra.

Red Bull Can You Make It?-et a Clink Hostels, Car2Go, Voxi and Huawei partnerek hozták el számodra.