7 hely, ahol meglepő, de nem használhatod a telefonodat

A nap 24 órájában kezünkben tartjuk okostelefonunkat, mintha már hozzá is nőtt volna egyik a másikhoz. Gyakran lemaradunk fontos pillanatokról vagy lélegzetelállító látnivalókról, mert a világ helyett a telefonunk képernyőjén legeltetjük a szemünket. Van azonban néhány hely, ahol előbbi elkerülése végett egyszerűen csak betiltották bárminemű telefon használatát.

Green Bank, Nyugat-Virginia, USA

A 143 főt számláló amerikai településen illegális a mobiltelefonok használata. A kedves falu, amelyet az Allegheny-hegység határol, univerzumkutatók bázisául szolgál. A telefonok által kibocsátott hanghullámok ellehetetlenítik a kutatók munkáját. Egyébként a WIFI szintén be van tiltva, de van, hogy a kutatók házról házra járnak (mondjuk túl sok nem lehet ennyi lakossal) és mindenkit megkérnek, hogy kapcsolja ki készülékeit.

Sixtus-kápolna, Vatikán

A kápolnába belépve olasz akcentussal magyarázó biztonsági őrökbe botlunk, akik fejvesztve kiabálják a minden második méteren kitett tiltó jelzésekből nem értő turistáknak, hogy “NO PHOTO!!! NO VIDEO!!!” Nem is feltétlen nagy baj a szigorítás, hiszen így legalább a közösségi médiára való kényszeres posztolás helyett akár el is merülhetünk a hihetetlen mennyezetfreskók megcsodálásában.

Észak-Korea

Ha valamilyen csoda folytán eljutnál Észak-Koreába, számos mobiltelefonokra vonatkozó szigorítással találod majd szembe magad: ahhoz, hogy használhasd készülékedet, észak-koreai SIM-kártyával kell rendelkezned és nem is léphetsz bárkivel kapcsolatba. Amúgy is csak egy mobilszolgáltató van az országban és a térerő megbízhatatlan.

Karibi partszakaszok

Az Elite Islands Resorts a Karib-térség számos part menti resortjának tulajdonosa, nemrégiben betiltotta a telefonok és laptopok használatát a strandok 800 méteres körzetében a teljes kikapcsolódás érdekében. Nincs hát mit tenni, muszáj lesz élvezni a fehér homokos tengerpartot és egy piña colada koktélt!

Rijksmuseum, Amszterdam, Hollandia

A világhírű múzeum látogatói ugyan nem használhatnak telefont és fényképezőgépet az épület falai között, a kreatív művészetkedvelők papíron megörökíthetik a látott remekműveket. Általában vannak kirakva papírok és ceruzák, így eszközhiány nem akadályozhatja a régimódi képek készítését.

Az USA kietlen tájai

Az amerikai kormány egyelőre még nem telepítette be az észak-amerikai sivatagok területét telefontornyokkal, úgyhogy próbálkozni lehet, de térerő sehogy sem lesz a készülékeken. Las Vegas, Phoenix és Salt Lake City környékén például esélytelen, hogy működjenek a mobilok, helyettük viszont érdemes a nem mindennapi tájat vizslatni.

Yala Nemzeti Park, Sri Lanka

A híres rezervátumból még 2015-ben kitiltották a telefonokat. Azért vezették be a szabályt, mert az idegenvezetők telefonon értesítették egymást, mikor megláttak egy vadállatot, majd terepjárójukkal egyik helyről a másikra siettek, hogy ne maradjanak le annak megcsodálásáról. Az autók motojainak zúgása, sőt néha a mobiltelefonok hangja is zavarja az állatokat, így érthető, hogy a látogatókat arra kérik, ne használják készülékeiket a nemzeti park területén.

Forrás: Culture Trip