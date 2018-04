Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová el kell látogatnod áprilisban

Kíváncsi vagy a legújabb éttermekre, bárokra, kávézókra és cukrászdákra Budapesten? Íme, áprilisi összeállításunk 8 fővárosi vendéglátóhelyről, amit megéri lecsekkolni a hónapban.

1085 Budapest, Üllői út 2-4.

A Leves. 2012-es nyitása óta a belvárosi Kálvin tér és környéke egyre több street food helyet vonz. Ez alkalommal a népszerű japán étel, a donburi öntött menet közben fogyasztható formát. A Don Doko Donban a finom szójaszószos-rizses ragu két verzióját tudod megkóstolni: az egyik marhahúsból, hagymából és gyömbérből készül, míg a másikban sertéshús, burgonya, répa, gyömbér és retek kapott helyet. Egy nagy menü nikumannal (sertéshúsos gőzgombóc) és egy csésze miso levessel 1850 forintba kerül.

1114 Szabolcska Mihály utca 3.

Az Újbuda egyik csendes, macskaköves utcáján található Deli’s Vegan Bistronak megálmodója az egykori jógaoktató, Deli Zsófia, aki küldetésének tartja, hogy megszerettesse az emberekkel a jóízű, húsmentes étrendet. A barátságos helyen olyan vegán ételeket kóstolhatunk, mint a Deli burger zöldségbuciból, vegán sajtból, lilahagymalekvárból és ajvárból, de napi levesek, szendvicsek, nyers torták és naponta változó főételek is a kínálat részét képezik, természetesen a szezonális hozzávalókhoz igazodva. Néhány Deli’s termék gluténmentes változatban is elérhető.

1092 Budapest, Ráday utca 1-3.

A Ráday utcát nem véletlenül nevezik Budapest első számú gasztronómiai utcájának: ide mennek a fővárosiak, ha valami finomságra vágynak. A Waffle & Love megnyitása még egy okkal több, amiért megéri felfedezni a kulináris élvezeteket kínáló környéket. A tágas helyiségbe hatalmas ablakok engedik be a természetes fényt, amik mellett jól esik ráérősen elfogyasztani egy bubis gofrit. Édes és sós gofrikat is kóstolhatsz a Waffle & Loveban, amikre számos feltét közül válogathatsz, mint például csokoládészósz, tejszínhab, gyümölcsök, lazac, bacon, sajt és így tovább!

1085 Budapest, Békési utca 1.

Budapest legkisebb kávézójának címe nem másé, mint a Coffee Stand Gutenbergé. A Gutenberg tér szomszédságában elhelyezkedő aprócska helyiségben kiváló minőségű fekete kávékat kérhetünk elvitelre. A kávébabokat egy magyar származású gazda termeszti Costa Rican, habár a Coffee Stand Gutenbergbe a szekszárdi Lucky Cap Roasterytől érkeznek. A kávékon túl kézműves péktermékek is kaphatók a helyen a The Mill jóvoltából, illetve forró csokit, teát és vitaminban gazdag gyümölcs- és zöldségleveket is beszerezhetünk pénztárcabarát áron.

1112 Budapest, Balatoni út 143.

Néha nem árt elhagyni a pesti belvárosi kulináris központot, és ismeretlen tájakat felfedezni annak reményében, hogy emlékezetes gasztronómiai élményben lesz részünk. Ha a dél-budai Tűzhely Café & Restaurant felé visz az utad, nem fogsz csalódni. Ez az útmenti étterem egy kis izgalommal fűszerezi a hagyományos ételeket, amik kellően nagy adagokban, barátságos áron érkeznek az asztalokra. Az étlapon szerepel többek között gulyásleves, szarvasgombás rizottó, marhahúslabdák lilahagyma chutneyval és somlói galuska.

1052 Budapest, Kossuth Lajos út 20.

A Beer Brothers Budapest kézműves sörök széles választékával (12 sörcsappal és több mint 100 különféle üveges itallal) várja a sörimádó vendégeket. Ha nem tudod eldönteni, hogy melyik magyar kézműves sört kóstold meg, bízd magad a személyzetre, akik szívesen megosztják veled a szükséges információt a bölcs döntés meghozatalához. Ha harapnál is valamit, szintén jó helyen jársz: hamburgerek, gulyásleves, és egyéb sörkorcsolyák közül válogathatsz.

1013 Budapest, Attila út 27.

Otthonról dolgozol és kezdesz bekattanni? Van, hogy csupán egy inspiráló környezetre (és pár bögre ingyen kávéra) van szüksége az embernek ahhoz, hogy újra értékelni kezdje a rugalmas munkaidejét. Az előbbiek közül az UrbanFood mindkettőben bővelkedik, sőt! A Buda szívében található coworking iroda egyben kávézó is: a finom szendvicsek és sütemények mellett, jól felszerelt tárgyalóterem, erős wifi és tágas, kényelmes terek állnak rendelkezésedre.

1074 Budapest, Dob utca 63.

A belvárosi Dob utca kétségkívül legelegánsabb étterme, a Chess Restaurant egy impozáns bisztró, ahol gyakran kerülnek megrendezésre jazzestek és borvacsorák. Előbbieket ínycsiklandó nemzetközi ételek (Honig Richard jóvoltából) kísérik, kizárólag a legkiválóbb alapanyagokból. Az étlapon olyan különlegességek sorakoznak fel, mint a Manouri sajt, barackkal, kevert salátával és barack vinaigrettevel; a zöldborsó krémleves julienne cukorborsóból, kacsa rilettetel; a tengeri sügér pirított gnocchival és karalábészósszal, illetve olyan klasszikusok, mint a csirkepaprikás.