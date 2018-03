Ezekkel a gyönyörű virágokkal az otthonodba csempészheted a tavaszt

Nagyon sokat kellett várni, hogy végre megérkezzen a tavasz, de úgy tűnik, most már tényleg elfeledkezhetünk a téli hidegről és élvezhetjük a napsütésben, virágokban gazdag tavaszt. Segítünk, hogy könnyebben hangolódj az év legszebb évszakjára: megtaláltuk a város egyik legkülönlegesebb virágboltját, ahol gyönyörű virágcsokrokat találhatsz.

Közhely, de igaz: aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. A Budapesten két helyen, a Corinthia Hotelben és a Boscolo Hotelben is megtalálható The Royal Flower egy igazán lenyűgöző virágbolt, ahol rengeteg színpompás, szemkápráztató virágcsokor hívja fel magára a figyelmünket. A hét minden napján nyitva tartó boltban mindig az éppen aktuális trendnek, szezonnak megfelelő virágcsokrokkal várnak, melyek nemcsak az otthonunkat dobhatják fel, lakásunk legszebb díszévé válva, de rendezvényekre is tökéletes választás, ha a dekoráción gondolkodunk.

A The Royal Flower díjnyertes és lelkes virágkötői könnyedén elkészítik az elképzeléseinknek megfelelő csokrot, szánjuk azt akár az otthonunkba, esetleg esküvőnkre, céges rendezvényekre. Itt valóban teljes körű kiszolgálást kaphatunk, mely még a futárszolgálatot is magában foglalja!

Ízelítőül íme, néhány kép néhány fantasztikus csokorról, melyek otthonosabbá és szebbé teszik a lakásod – ráadásul egy kis tavaszi hangulatot is csempésznek a falak közé.

További részletekért kattints ide.