Budapestre érkezik a világ tizedik legjobb étterme

A hazai vidék legízesebb réteseitől a világ 10. legjobb étterméig idén is mindenből a legjobbat vonultatja fel Magyarország legnagyobb presztízsű gasztrofesztiválja a pünkösdi hétvégén, május 17-20 között a Millenárison. Az OTP Bank Gourmet Fesztivál idei témái a gombóc, a kaviár és a pezsgő.

Pünkösd hétvégéjén ismét kihagyhatatlan hely lesz a gasztronómia szerelmesei számára az immár megújult Millenáris, ahol az OTP Bank Gourmet Fesztivál idén is felvonultatja az ország legjobb éttermeit, cukrászdáit, pincészeteit. “A Gourmet Fesztivál célja, hogy továbbra is az első számú gasztrorendezvény legyen Magyarországon, ezért a hazai élvonal mellett már a nemzetközi csúcsgasztronómia legjobbjait is igyekszik bemutatni” – mondta Gerendai Károly, a Gourmet megálmodója.

Gombóc, kaviár, pezsgő

A Gourmet minden évben megjelöl két témát, arra kérve a sztárséfeket, hogy a saját ételeik elkészítése mellett ezeket is dolgozzák fel a saját értelmezésükben. Az idei rendezvényen a gombóc és a kaviár a két téma, ami mellé ezúttal egy ital is társul, mégpedig a pezsgő.

Kóstold meg Magyarországot!

A Gourmet arról is híres, hogy három nap alatt, anélkül, hogy órákat kelljen utaznunk, végigkóstolhatjuk az ország legjobb éttermeit. Idén is ott lesznek a főváros Michelin-csillagos éttermei, a vidék legjobbjai, mi több, ezúttal számos, eddig még a Gourmet-n nem látott étterem is bemutatkozik majd.

Nemzetközi sztárok a Millenárison

“Az idei év nemzetközi headlinere Heinz Reitbauer, a bécsi Steirereck tulajdonos-séfje” – meséli Nemes Richard, a Gourmet főszervezője. “A 2 Michelin–csillagos, 19/20 Gault Millau pontos étterem a világ 10. legjobbja, Reitbauer-t tavaly az évtized séfjének választotta Ausztriában a Gault Millau, jelenleg ő a legjobb osztrák séf, egy élő legenda” – teszi hozzá a főszervező, aki elmondta, hogy a varsói gasztroszcéna élvonalába tartozó 4 Bib Gourmand étterem is érkezik majd Budapestre.

“És elmondhatjuk már azt is, hogy nem csak a környező országok sztárséfjei látogatnak el hozzánk” – mondja a Gourmet főszervezője, “a színpadon is láthatjuk és exkluzív vacsorát is ad majd például Latin Amerika legjobb női séfje, Kamilla Seidler, aki a Noma társtulajdonosa, Claus Meyer által alapított La Paz-i Gustu étterem executive séfje volt ezidáig, jelenleg egy új étterem nyitásán dolgozik” – tudtuk meg Nemes Richardtól valamint azt is, hogy Isztambul egyik legjobb étterme, a Neolokal executive séfje, Maksut Askar is tiszteletét teszi Budapesten. Ő a The Diners Club World’s 50 best restaurants tavalyi török felfedezettje, aki éttermével régi alapanyagokat hoz vissza épp a török gasztroköztudatba és újraértelmezi az anatóliai konyhát, Askar exkluzív vacsorát ad és a színpadon is fellép a Gourmet-n.

Fizetés okostelefonnal

A Gourmet nem csak a gasztronómia terén nyújtja a legjobbat, de évek óta arra is törekszik, hogy a látogatók számára gyorsabbá, egyszerűbbé és kényelmesebbé tegye a fesztiválon a fizetési folyamatot. Ebben nyújt partneri segítséget az OTP Bank, amely már hosszú ideje névadó szponzora a rendezvénynek. “Az egyérintéses kártyák mellett idén a fesztiválozók a Simple appnak köszönhetően már okostelefonjaikkal is fizethetik fogyasztásaikat. Az alkalmazás használatához, így a fizetéshez sincs szükség OTP-s számlaszámra, elég egy digitalizált bankkártya” – mondta Nagy Zoltán Péter az OTP Bank marketing és kommunikációs igazgatója.

