7 tipp a tavaszi bakancslistádhoz

Imádjuk, amikor színes ruhát öltenek a fák és csodás illat tölti meg a levegőt. A legszebb évszak már a nyakunkon van, hangolódj rá tavaszi bakancslistánk segítségével!

#1 Tegyél rendet a szekrényben!

Új évszak, új ruhatár. Egy időre elpakolhatod a kötött téli pulóvereket, meleg kabátokat, és néhány hasznos “csináld magad” tipp segítségével át is rendezhetsz mindent, hogy átláthatóbb legyen a szekrényed. Néhány polccal, szín szerinti válogatással megkönnyítheted az életed. Ha kicsi a hely, trükkösen duplázd meg a vállfáidat (akassz egymás alá kettőt), így akár szettjeidet is egyszerűen összeállíthatod.

#2 Menj el piknikezni!

Szervezz pikniket barátokkal, családtagokkal a Normafára vagy a Margitszigetre! A kosarad megtöltheted szendvicsekkel, házi süteményekkel, gyümölcsökkel, de kedvenc üdítődet, esetleg ásványvized is csomagold be. Ragadj egy plédet, és már indulásra kész is vagy! Élvezni fogod a jó társaságban, friss levegőn töltött időt. Vigyél magaddal kártyát, társasjátékot! Ha inkább egyedül mennél, akkor is jól fogod érezni magad, főleg egy jó könyv társaságában.

#3 Itt az idő a nagytakarításra

A pincétől a padlásig takarítsd ki a házat! A tavasz az újrakezdés, a megújulás időszaka, és egy alapos rendrakás után kellemesebben fogod érezni magad az otthonodban. Ha a fürdőszoba és a konyhai fuga makacs szennyeződéseivel is megküzdenél, van egy remek tippünk: keverj össze szódabikarbónát vízzel, és a keveréket alkalmazva egy szivaccsal töröld át a problémás felületet. A mosógép kellemetlen szagától az ecet és szódabikarbóna keverékével szabadulhatsz meg. Egyszerű: indítsd el a gépet, majd amikor leállt, tedd bele az említett mixet. Hagyd állni kb. 30-60 percig, és indítsd el újra. Amikor lejárt a második kör is, töröld szárazra a tiszta, szagtalan dobot.

#4 Kirándulj!

Túráztál már valaha? Ha a válaszod nem, bátran írd fel a bakancslistádra. Testközelből megtapasztalhatod a természet újjászületését egy kellemes séta alkalmával. Próbálj ki egy rövidebb, 13-18 km-es távot, felfedezd fel a Mecsek-völgyet, Nagykanizsa környékét vagy a Pest-megyei Spartacus- ösvényt. Hidd el, tetszeni fog!

#5 Vedd célba a bolhapiacot!

Budapest bővelkedik vintage üzletekben és klassz kitelepülésekben, ahol igazi gyöngyszemekre bukkanhatsz, ha figyelmes vagy. Szerezz be egy új, antik bútordarabot vagy kiegészítőt, ami garantáltan egyedi! Ha imádod a különlegességeket, látogasd meg az Ecseri piacot, a Gozsdu hétvégi piacát vagy a Szputnyikot, ahol lecsaphatsz pár érdekes újdonságra, amivel feldobhatod a tavaszi ruhatáradat.

#6 Nézd meg a napfelkeltét!

A gyönyörű napfelkelte miatt megéri kicsit korábban kelni, nem igaz? Válassz olyan napot, amikor egyébként sokáig alhatnál, így gyorsan visszatérhetsz a puha-pihe ágyba, miután a nap felkelt. Ellenőrizd az interneten, hogy az adott napon mikorra várható a napfelkelte, és állítsd be az ébresztőórát legalább 10 perccel előre, hogy semmiképpen ne maradj le. Ha szerencsés vagy, akár az ablakodból megcsodálhatod, ha viszont a város legjobb helyén néznéd meg, ajánljuk a Gellért-hegy és a Citadella környékét. Öltözz fel jól, esetleg bugyoláld magad egy meleg plédbe, és élvezd a látványt akár egy forró itallal a kezedben.

#7 Fotózz!

A tavasz a megújulás évszaka, amikor virágba borulnak a fák, csiripelnek a madarak és kizöldül a természet. Nem úgy hangzik, mint a legjobb időszak a fotózásra? A tavasz csodaszép hátteret nyújt egy családi fényképhez, szelfihez vagy természetfotóhoz, így szinte bűn kihagyni a lehetőséget. Itt az ideje élményeket szerezni; örökítsd meg őket!