4 filmes jelenettel ünnepeljük a π-napot

Albert Einstein születésnapján kívül a nemzetközi π-napot is ma ünnepeljük, azaz ünneplik sokan a világban. Ilyenkor matematikai viccekkel szórakoztatják egymást az emberek, és finom gyümölcsös, zöldséges vagy húsos pitéket esznek.

Mivel semmi rossznak nem vagyunk elrontói, mi is megemlékezünk erről a napról, de nem a hagyományos módon. Olyan filmes jeleneteket gyűjtöttünk össze, amelyekben a pite (azaz angolul pie, ami éppen úgy hangzik mint a Pí) fontos szerephez jut.

Twin Peaks

Az 1990-es évek egyik legnépszerűbb, misztikus amerikai sorozata 20 évvel 2. évadának befejezése után tavaly folytatást kapott, óriási médiafigyelem mellett. A főszereplő Dale Cooper ügynök egy rejtélyes gyilkosság miatt a világvégi kisvárosba (Twin Peaks) érkezik, és a helyiekkel ismerkedve a Double R Dinerben köt ki, ahol a kávé mellett a cseresznyés pite lesz a kedvence. A sütemény szinte a sorozat összes epizódjában megjelenik, így a Twin Peaks sem maradhat le listánkról. (Ha egy klassz recept is érdekelne, a Coopert megformáló Kyle MacLachlan videója segít.)

Fényes nyergek

Az amerikai western története szerint egyesek érdeke azt szolgálja, hogy ellehetetlenítsék Rock Ridge lakóinak életét, hogy a kisváros eltűnjön a térképről, mire az építés alatt álló vasúti nyomvonal a közelbe ér. A vígjátékban piteevő-verseny majd pite-csata tör ki, és végül mindenkit édes krém borít. Azt mondják, hogy ez minden idők legviccesebb pités jelenete.

Amerikai pite

A több epizódból álló vígjáték első részét 1999-ben mutatták be, és világszerte milliókat vonzott a mozivásznak, majd a tv képernyője elé. Ahogyan már a film címe is sugallja, a sütemény központi szerepet kapott a történetben, de ezt nem is fejtenénk ki, hiszen mindenki ismeri a sztorit. Ha felelevenítenéd azt a bizonyos jelenetet, íme:

Pincérlány

A 2007-es amerikai vígjátékot talán nem láttad még, viszont az azonos nevű Broadway show-ról biztosan hallottál már. A történet középpontjában a kisváros büszkesége, a pite áll, aminek híre messziről jött embereket vonz az útmenti vendéglőbe. A különleges recept kiötlője Jenna, akit mintha a Twin Peaks éttermének egyik felszolgálója, Shelly ihlette volna. Nézd meg a trailert: