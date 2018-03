4 ember 4 thaiföldi nyaralásról – Ti írtátok

Az elmúlt pár hetünk Thaiföld körül forgott, de nincs még megállás! Ti küldtetek nekünk néhány remek beszámolót thaiföldi élményeitekről, mi pedig meg is osztjuk őket.

Kriszta így számolt be thaiföldi élményeiről

“Imádom a thai földre érkezvén azt a fülledt, párás, elsőre akár nem is annyira jó illatú szagot, levegőt, ami megcsap. Az már alapból előhozza az összes emléket és élményt, amit kaptam Thaiföldtől, a thaiföldi nyaralásoktól: a gasztronómiai élvezetet nyújtó étkezéseket a legvalószínűtlenebb helyeken és a teljesen máshogy gondolkodó emberekkel folytatott beszélgetéseket (legyen szó alkudozásról, valaminek az elintézéséről, elrendezéséről, bérléséről, vagy rendeléséről). A gyönyörű tengerparti és dús trópusi zöld tájak látványát, a hazaitól teljesen eltérő életmódjukat, értékrendjüket, kommunikációs stílusukat. Leginkább azt, amennyire az elfogadásra nevel azzal, hogy ennyire más szinte minden (ízek, kultúra, emberek, kommunikáció, természet és így tovább), mint az itthon megszokott.”

Dóri Bangkokról írt nekünk pár sort

“Ezelőtt még nem jártunk Ázsiában, ezért nagyon idegen és új volt számunkra minden. Úgy éreztük magunkat, mintha egy másik bolygón lettünk volna, csak kapkodtuk a fejünket, annyi érdekes látnivaló volt. Bangkok egy felfoghatatlan méretű, lenyűgöző város, hatalmas kontrasztokkal, egyszerre elmaradott és futurisztikus, folyton nyüzsög, egy percre sem áll le. A közlekedés egészen káoszosnak tűnik, de van benne rendszer, a thaiok nagyon nyugodtak, mindenki megy valahova, de mégsem érezni, hogy sietnének, vagy idegeskednének bármin. Érdemes long-tail boattal (hosszúkás, nagyobb méretű csónak) bejárni a csatornákat, onnan is egész más arcát mutatja a város, az állomásokon pedig meg lehet nézni a híres épületeket, templomokat. Nagyon érdekesek az autóbelsők is, egy élmény beülni egy thai taxiba. Valamint tömegközlekedéssel, a magasvasúttal (helyi nevén BTS) is be lehet járni a várost.”

Viki a Phuket-körüli szigetvilágot járta be

“Phuket közelében fekszik több lélegzetelállító sziget, amely különböző hajójáratokkal könnyen megközelíthető. Ezek közül az egyik legérdekesebb a Phi Phi Island, amelynek van egy Monkey Beach nevű partszakasza, ahol rengeteg majommal élvezhetjük együtt a fehérhomokos gyönyörű partot. Egy másik, talán az egyik leghíresebb Khao Phing Kan sziget vagy ismertebb néven James Bond Island, a világhírű filmről kapta nevét, amelynek forgatási helyszínét szolgálta. Mindemellett a Malaka szoros mentén szinte csak kristálytiszta tengervízzel és homokos partokkal találkozhatunk.”

Szilvi beszámolója: “Kislányom, ne egyél már tücsköt-bogarat össze-vissza, avagy a thaiföldi őrület és kultúrsokk”

“Valahogy túléltük a 27 órás utat, amiben benne volt egy nyolcórás dohai transfer is. Ez eléggé megviselt minket, így gyakorlatilag teleporttal érkeztünk Bangkokba. Alap, hogy a repülőből kiszállva máris legurítottuk az első kupca pálinkát, aztán már fel sem tűnt, hogy reggel előbb vagyunk túl egy felesen, minthogy beraknánk a kontaktlencsénk. Nem vacakoltunk sokat, azonnal Bangkok legsűrűbb negyedébe mentünk megkeresni a szállodánkat. Ez nem más volt, mint a Khaosan Road, ami zsúfolt, hangos, koszos és csak imádni lehet. A pálinkák hatására baromi vidáman fogyasztottuk el az első tál tücsköt, csótányt és férget, fojtásnak pedig egy kis pálcikás skorpiót. A Khaosan Road minden képzeletünket felülmúlóan durva! Jutott azért kultúrára is. Tisztelegtünk óriás buddhának, ami kb. 500 ember magas volt; gyönyörű épületeket láttunk, mint például a Hajnal temploma, ahonnan lejönni sokkal durvább és ijesztőbb volt; és hasítottunk tuk-tukkal a Chatuchak piacra. A legérdekesebb, legmeghökkentőbb, a legbizarrabb, a legfurcsább élmény pedig egyértelműen a ping-pong show volt, ami viszont annyira 18 karikás, hogy arról úrinő már nem beszél!”