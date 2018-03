Egy hónap múlva kezdődik a 38. Budapesti Tavaszi Fesztivál

Páratlan műfaji gazdagság, különleges együttműködések és bemutatók: március 30-tól három héten át közel 40 helyszínen, több mint 150 programmal várja a közönséget Közép-Európa egyik legfontosabb összművészeti seregszemléje, a 38. Budapesti Tavaszi Fesztivál.

A fesztivál minden évben több meghatározott tematika, évforduló, fontos motívum köré szerveződik, Liszt Ferenc alakja és életműve pedig évről évre központi szerepet tölt be a fesztiválon. Rendhagyó módon idén a Budapesti Tavaszi Fesztivál nagypénteken kezdődik, és Liszt monumentális oratóriuma, a Szent Erzsébet legendája nyitja meg az eseménysorozatot. A címszerepben a Kolozsvári Operából induló, az elmúlt évben a New York-i Metropolitan színpadán is szereplő kiváló Kele Brigitta látható, olyan partnerekkel, mint napjaink egyik legkeresettebb Wagner-énekese, Albert Pesendorfer. Húsvét vasárnapján, április első napján Telemann kései korszakának egyik ékköve, a Jézus feltámadása és mennybemenetele című mű csendül fel Vashegyi György vezényletével, az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus előadásában, de húsvéti tematikával és izgalmas, interaktív ünnepi programokkal készül március 30. és április 1. között a Várkert Bazárban a PONT Fesztivál is.

A fesztiválon kiemelt szerepet kap egy hangszer is: a zongora nemzetközi és hazai kiválóságainak sorában itt lesz Martha Argerich és a Kremerata Baltica, a 2018-ban Grammy-díjjal elismert Danyiil Trifonov, az izraeli–amerikai zongoraművész, Yefim Bronfman és a Bécsi Filharmonikusok, Rudolf Buchbinder és a City of Birmingham Symphony Orchestra. Daishin Kashimoto és Andreas Ottensamer kíséretében érkezik az extravagáns zongoravirtuóz, Yuja Wang, a Londonban élő zongoristalegenda, Frankl Péter pedig Várdai Istvánnal lép színpadra, és lenyűgöző Liszt-programmal készül a Liszt-díjas zongoraművész, Farkas Gábor is.

A 100 éve született zsenit, Leonard Bernsteint A Quiet Place című művével ünnepli a fesztivál: a Neue Oper Wiennel közös produkció Walter Kobéra karmester vezényletével alig néhány nappal a bécsi bemutató után érkezik Budapestre. Szinte azonnal a bayreuthi premiert követően láthatja a fesztiválközönség Kovalik Balázs rendezésében Hasse Artaserse című operáját is.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál a jazz, az elektronikus és a könnyűzene műfajában is a legizgalmasabb előadókat és együttműködéseket vonultatja fel: a fesztivál egyik legjobban várt jazzeseménye Kurt Elling koncertje, ahogy az elismert jazzénekesnő, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint új kvartettjének fellépését is hatalmas érdeklődés kíséri. A Balázs Elemér Group legújabb, Sounds of Diversity című lemezét mutatja be, Lukács Miklós cimbalomművész olyan kiváló zenésztársakkal lép színpadra, mint Szakcsi Lakatos Béla, Szirtes Edina Mókus, Dresch Mihály és Balogh Kálmán, a provokatív stílusáról híres ikonikus amerikai jazzformáció, a The Bad Plus trió pedig a Budapest Jazz Clubban mutatja be új lemezét.

Az elektronikus és könnyűzenei programot az Akvárium Klub két izgalmas duóformációval, a Tale of Us zeneszerző-producer párosával, valamint Henrik Schwarz és Bugge Wesseltoft kettősével teszi felejthetetlenné, míg a Jazzanova Paul Randolph közreműködésével bűvöli majd el a hallgatóságot. DJ Bootsie a Talamba ütőegyüttessel készül rendhagyó „tempóviadalra” a Várkert Bazárban, és először lép az A38 színpadára a kanadai Braids, valamint érkezik a francia „downtempo-mágus” Chapelier Fou is.

A fesztivál a táncművészet szerelmeseinek is igazi csemegéket tartogat. Legújabb koreográfiáját hozza el a fesztiválra Wayne McGregor, napjaink egyik legfontosabb koreográfusa, a néptánc rajongói pedig két fontos premiernek is örülhetnek. A Duna Művészegyüttes Szerelmünk, Kalotaszeg című bemutatója április 12-én, Foltin Jolán Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas magyar táncművész, koreográfus-rendező új alkotása, a Feketetó́ pedig április 18-án látható a Fesztivál Színház színpadán.

A fesztivál programjaira a jegyek a Müpa és a BFTK jegyértékesítési pontjain, illetve ezen a linken vásárolhatók meg.