Király Viktor: “Az, hogy ma sikeres vagyok, nem garancia arra, hogy holnap is az leszek.”

Király Viktorral már volt alkalmam interjúzni. Akkor is és most is megállapítottam, hogy ő az egyik legszerényebb előadó, akivel valaha találkoztam. Kedves, közvetlen, és olyan őszinteséggel válaszol bármilyen kérdésre, hogy sokkal inkább számít kötetlen beszélgetésnek a vele való találkozás, mint egy interjúnak.

Amikor hozzáfogtál a Budapest Girl megírásához mi volt az alapötlet? Szerettél volna egy dalt írni a szerelmedhez, vagy egy dalt írni a városról?

A dal megírásakor egy hangulatot szerettem volna megeleveníteni egy elveszett szerelemről, ami egy kicsit ahhoz az érzéshez hasonlít, amit akkor élsz át, amikor eltöltesz egy csodálatos hétvégét egy idegen városban, aminek nem akarod, hogy vége legyen, de tudod, hogy vége lesz. A dal félig elkészült, de valamiért nem tudtam befejezni, majdnem a fiókban végezte. Hiányzott hozzá egy múzsa, az ihlet. Aztán megismertem a barátnőmet, Anitát, de a dal tulajdonképpen így sem neki íródott, egyszerűen abba az élethelyzetbe kerültem, hogy őszinte érzésekkel tudtam megírni, befejezni egy szerelmes dalt.

Az előző interjúnkban elmondtad, hogy az előző párkapcsolataidban gyakran problémát jelentett, hogy nálad a zene áll az első helyen, és ezt most már a legelején tisztázod mindenkivel. Ez most is így történt?

Azt hiszem, Anita az első párom, akinek ezt egyáltalán nem kell elmagyarázni. Számára ez teljesen egyértelmű és magától értetődő. Tökéletes példa volt most erre a Valentin-nap. Nekem volt egy fellépésem, de jeleztem előre, úgy alakítottam, hogy utána legyen alkalmunk együtt vacsorázni. Ő pedig megnyugtatott, ne aggódjak, tudja, hogy ez a munkám, tegyem a dolgom.

Budapest Dal 2018 címmel írt ki egy pályázatot a Fővárosi Önkormányzat, ahol azt a dalt keresik, amelyik leginkább visszaadja Budapest hangulatát. Téged is felkértek a versenyre, te igent mondtál, de nem a Budapest Girllel indulsz.

Egy új dalt írok, ráadásul magyarul! Ez a felkérés különösen nagy megtiszteltetés számomra, hiszen egy olyan előadó vagyok Magyarországon, aki 9 éve angolul ad elő, és mégis gondolnak rám, hogy írjak egy dalt a fővárosról, mert szerintük beletartozom a képébe. Én is így érzem. 18 éve élek Budapesten, és nagyon is kötődőm ehhez a városhoz, ehhez az országhoz. A dal váza már kész, kicsit lassabb, kicsit szexibb, mint amit eddig tőlem megszokhatott a közönség. Soha nem írok magyarul szöveget, ez pedig egyszer csak valahogy kiszakadt belőlem. Bízom benne, hogy sikerül egyedül befejeznem, mert akkor ez lenne az első olyan számom, amit magyarul, önállóan hoztam létre, és ez nagy mérföldkő lenne a karrieremben.

Mit szeretsz Budapestben?

Mostanában kicsit úgy érzem magam a belvárosban, mint New Yorkban, a Sohóban. Tele lett a város nem pejoratív értelemben vett hipszterekkel, cool arcokkal, ami nekem azt jelenti, hogy az emberek fel akarják és fel is merik vállalni a saját személyiségüket, mernek másként gondolkodni. Budapesten ez egy új jelenség. Az emberek kezdenek kinyílni, merészek lenni, és úgy érzem, itt van a levegőben a változás, ami egy új, izgalmas időszak kezdete.

Hova szoktál járni, mik a kedvenc helyeid?

A buli- és a zsidónegyed. Olyan elképesztően csodálatos módon elegyedik a múlt és a jelen, a történelem a kultúrával és a bulival, ami egészen páratlan élményt nyújt. A különleges, újszerű dolgokat szeretem, mint például a kamaraszínházak, vagy a szabadulószobák, ezek most nagyon betörtek hozzánk is.

Hol képzeled el az életed hosszú távon, amikor már családot alapítasz?

Három helyszín jöhet szóba: Budapest, New York és Los Angeles, de évek óta úgy gondolom, a bázis mindig Budapesten lesz. Az én esetemben ez bonyolult kérdés, hiszen nem itt születtem, sokáig nem itt éltem, mostanra viszont az életem nagyobb részét Magyarországon töltöttem. Sokáig megvolt bennem ez a kettősség, kerestem, hogy ki is vagyok én, mi az én identitásom. Egy amerikai magyar srác? Egy magyar amerikai srác? De egyre inkább úgy érzem, hogy engem a szívem idehúz, Magyarországra.

Jelentkeztél A Dalba is. Ilyen sikerekkel a hátad mögött miért indulsz el egy ilyen megmérettetésen?

Több oka is van. Egyrészt semmit nem veszek készpénznek. Az, hogy ma sikeres vagyok, egyáltalán nem garancia arra, hogy holnap is az leszek. A sikert sokkal könnyebb megszerezni, mint fenntartani. Másrészt, egyszer szeretnék kijutni az Eurovízióra, hogy több ember ismerje meg az arcom a világban. Régen az előadók a lemezükkel kopogtattak a kiadók ajtaján. Az eurovíziós szereplés ennek lehet egy új módja. Harmadrészt pedig én őszintén, nagyon szeretném Magyarországot képviselni egy nemzetközi versenyen.