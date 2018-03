A legjobb vitamin-koktél tél végére

Már kopogtat az ajtón a tavasz, de az immunrendszerünk erősítése évszaktól függetlenül fontos feladat, melyet érdemes nyers gyümölcsökkel és zöldségekkel erősítenünk. Van egy jó ötletünk, ha finom dzsúszra vágysz!

Még csak gyümölcsfacsaró gép sem kell hozzá, mert egy szimpla, kézi citromfacsaró, egy reszelő és egy mozsár, vagy mozsárként funkcionáló eszköz is megteszi. A receptet ráadásul könnyen formálhatod saját ízlésedre.

Hozzávalók:

1 grapefruit / 2 narancs / 1 közepes sárgarépa / 1 közepes cékla / 2-3 mandarin / 1 kisebb citrom / fél gránátalma / 2 édesebb alma / 2 szál szárzeller

Elkészítés:

A zöldségeket meghámozzuk, kivéve a zellert, majd mindet lereszeljük a reszelőnk kisebb lyukú felületén. A lereszelt zöldségek levét a kezünkkel préseljük egy tálba. A megmaradt száraz reszeléket nem dobjuk ki. (Csinálhatunk belőle például zöldség fasírtot.) Az almát is meghámozzuk, lereszeljük. Ennek a levét is hozzá préseljük a kezünkkel, a megmaradt rostos részből például készíthetünk egy mennyei almás palacsintát! Most jöhet a gránátalma felének a magja, melyet egy mozsárban, vagy egy bögrében összetörünk és egy szűrőn keresztül hozzáöntjük a már kész léhez. A többi gyümölcsöt már csak félbe kell vágni és kifacsarni, majd összeönteni a leveket és már fogyaszthatjuk is!

Nagyjából 3-4 dl gyümölcslevet kapunk, ami elég egy jó reggelihez, majd a délután újrapörgetésében is hasznunkra lehet, miközben az immunrendszerünk feltöltődik.

Hatás:

Grapefruit – Jól használható fogyókúrák során, mivel hatékonyan bontja le a zsírokat, ami a koleszterinszintre is kedvező hatással bír. Májtisztító tulajdonsága mellett lúgosítja a szervezetet, a magjából kivont olaj pedig jól erősíti az immunrendszert. Emellett magas C-vitamin forrás!

Narancs / Vérnarancs – A C-vitaminban szintén gazdag narancsfélék is jó hatást gyakorolnak az immunrendszerre. Antioxidánsai mérséklik a szabad gyökök káros hatásait, így rákmegelőző gyümölcsként is számon tarthatjuk. Pektin tartalma gátolja a zsírok felszívódását, a C-vitamin mellett kétféle B-vitamint, tiamint és folsavat is tartalmaz.

Mandarin – A drága klementin a déli gyümölcsök legfinomabbika, amit a népi gyógyászat annak idején lázra is használt, mivel gyulladás csökkentő hatása könnyen megfékezte a szervezet problémáit. Köhögésre is használhatjuk, magas C-vitamin tartalma miatt erősíti az immunrendszert, vitalizál. Magas rosttartalma jót tesz az emésztésnek és ’hasfogóként’ is helytáll a hétköznapokban.

Citrom – A rengeteg C-vitamint tartalmazó savanyú gyümölcs A- és B-vitamint is tartalmaz, de ezek mellett serkenti az emésztést, baktériumölő hatású, antioxidánsokat ad szervezetünknek, jót tesz a szívnek és helyreállítja a savas-lúgos egyensúlyt.

Gránátalma – Ez a csodás déli gyümölcs már évezredek óta segíti az emberek életét akár fejfájás, hormonháztartás, vérnyomás tekintetében, de száj- és torokfertőtlenítőként, használhatjuk természetes inzulinként, de még a hemoglobin szintet is képes emelni.

Alma – Egyik legismertebb magyar gyümölcsünk, melyet világszerte fogyasztanak és mi magunk évente kb. 23kg-ot eszünk meg belőle valamilyen formában. Főként a belek és máj működésére fejt ki jó hatást. Méregteleníti a szervezetet és érdemes héjával együtt fogyasztani.

Sárgarépa – A béta-karotin legjobb forrása, amitől olyan szép narancssárga a színe ennek a csodás gumós növénynek. Terhesség alatt különösen ajánlott a fogyasztása, de jót tesz a hajnak, bőrnek, fogaknak is, miközben nagy dózisú C-, K-, E-, B1, B2 és B6 vitaminokkal tölti fel szervezetünket.

Cékla – A leglilább, már vér-lila színű gumós növény nagy eséllyel országszerte megterem hazánkban, így van belőle bőven a boltokban, aminek főként azért örülünk, mert tele van vassal, szilíciummal, kalciummal, magnéziummal, de kiváló káliumforrás is. Javítja az állóképességet és a memóriát is serkenti, de szinte mindenre tud valamilyen jó tulajdonsággal szolgálni.

Zeller – Szárzeller formájában gondolunk itt rá, ami természetes gyulladáscsökkentő, vízhajtó, amiben túltengnek az ásványi anyagok, nátrium, foszfor, kalcium, magnézium tekintetében és az idegrendszert is nyugtatja. Arról nem beszélve, hogy afrodiziákumként is nyilvántartjuk!