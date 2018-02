Sosem volt még ilyen gyönyörű a Balaton télen

Bármennyire is várjuk már a tavaszt, a télnek is megvannak a lélegzetelállítóan szép és hangulatos pillanatai. Az utóbbi napok váratlan lehűlése miatt a Balaton jege ismét befagyott, de január közepén is vastag jégpáncél fedte a tó vizét. Akkor készült az a csodálatos videó is, amit most megosztunk veletek.

Hiába néz ki gyönyörűen és csábít jégkorcsolyázásra a befagyott Balaton, továbbra sem szabad a tón sportolni, mivel a jégréteg nem elég vastag ahhoz, hogy biztonságosan rámerészkedjünk. A Balatonnál több kijelölt műjégpálya van, például Keszthelyen, Szigligeten és Balatonlellén, ahol azonban nyugodtan korizhatunk.

Ha rálépni és csúszkálni nagyon nem is tudunk a jégtömbökön, az alábbi drónvideónak köszönhetően legalább gyönyörködhetünk benne.