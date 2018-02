9 legjobb brunch étterem Budapesten

Egy finom, laktató reggeli vagy büféebéd után garantáltan jobban indul a napod. Összegyűjtöttük a legjobb budapesti helyeket. Ha igazán különleges helyszínt keresel, kilenc tippünk között biztosan megtalálod!

Nyitott vagy egy gasztronómiai kalandra? Vedd célba az Araz éttermet! Minden hónapban (vasárnaponként) tematikus büféebéd ajánlatokkal várnak, amikor különböző országok ételeiből válogathatsz. Februárban a skandináv különlegességeké a főszerep, és a 12.00- 15.00 óra között elérhető finomságokat korlátlanul fogyaszthatod, mellé pedig a fix árba tartozó házi limonádé, kávé, ásványvíz, gyümölcslevek, szénsavas üdítők, és a ház bora is jár. Márciusban is megéri betérni, hiszen akkor Dél-Amerika ételei kerülnek szó szerint terítékre. Választhatsz majd Paraguay, Bolívia, Argentína és Brazília válogatott fogásaiból, legyen az leves, előétel, főétel vagy desszert. Ne maradj le erről a kulináris felfedezésről, foglalj asztalt mielőbb a +36 1-815-1100-as telefonszámon. A részletes menüt az étterem weboldalán megtalálod.

Ha igazán kivételessé tennéd a napod, kezdd a Buddha-Bar Budapest étteremben! A legfrissebb alapanyagokból készült, válogatott finomságokat egzotikus helyszínen fogyaszthatod el, ami már önmagában felejthetetlen élmény lesz. Az érzékeket kényeztető gasztronómiai felfedezés a kínai, a thai, az indiai és a japán konyha legjellemzőbb ízeivel ismertet meg. A klasszikus büféebéd ára 9 900 Ft (az árban üdvözlő-koktél és ásványvíz is benne van) de 12 900 Ft-ért választhatod a deluxe brunch variációt is, ami korlátlan pezsgő-, bor-, sör-, kávé- és teafogyasztást foglal magában. Az exkluzív Buddha-Bar különlegességeit vasárnaponként 12.00-16.00 óra között ízlelheted meg.

Magyar és nemzetközi fogásokkal elégítheted ki éhséged a Café Brunch étteremben, ahol bármikor érkezel, örömmel felszolgálják kedvenc reggeli és brunch ételeidet. A hangulatos étterem afféle zöld oázis a nyüzsgő fővárosi forgatagban, és csupán néhány percre található az Operaháztól, a Hajós és a Dessewfy út sarkán. Tavasztól – kellemes idő esetén – mesés teraszukon költheted el a napindító finomságokat, ahol egy kis szökőkút gondoskodik az idilli hangulatról. Kóstold meg a helyben sütött, friss kenyeret, amihez különböző házi feltétek közül választhatsz, de tojásból készült fogásaikat is tedd próbára. Finom, és ráadásul egészséges ajánlatokkal készülnek (na meg 100% Arabica kávéval) hogy energikusan induljon a nap. Granola, zabkása, frissen facsart narancslé és smoothie-k választéka vár. Gluténmentes, esetleg vegán diétát követsz? A Café Brunch rád is gondolt, gazdag választékuknak hála nem fogsz éhesen távozni.

A főváros elegáns étterme minden vasárnap tematikus büféebéd ajánlatokkal készül, 12.00 órától egészen délután 4-ig. Február végén a kalózok lakomáiból szemezgethetünk a Corinthiában. Nyársra tűzik a sült malacot, kolbászt és halat, de tengeri finomságokkal, kókusszal és gyümölcsnyársakkal is erősítik a vasárnapi finomságok táborát. Március első hétvégéjén tipikus matyó fogásokkal várják vendégeiket, március 15-én pedig az ünnepi hangulat jegyében magyaros ételek kerülnek az asztalra. Utóbbi esetében a Csicsó band gondoskodik a szórakoztató hangulatról. A gyermekek sem fognak unatkozni, mert a szálloda animátoraival kokárdát készíthetnek. Az árakról és az asztalfoglalással kapcsolatos információkról az étterem honlapján tájékozódhatsz.

Müncz Gábor vezető séf filozófiája szerint a lényeg a részletekben rejlik, amit leginkább színekkel, illatokkal és ízekkel tár a nagyérdemű elé. Kulcsszerep jut a szezonalitásnak, ahol a színvilág is lenyűgöző. Vasárnaponként 12.00 órától 15.00 óráig a nemzetközi felhozatal mellett magyar klasszikusokat kínálnak, nagy hangsúlyt fektetve a friss alapanyagok és fűszerek használatára. Az ár fix: 6 900 Ft (+10% szervízdíj) fejében korlátlan az ételfogyasztás, a kávét, pezsgőt, söröket, borokat és üdítőitalokat is beleértve. Bátran hozd el a gyerekeket is, akikkel képzett animátor foglalkozik. Hogy biztosan ne maradj le, foglalj asztalt előre a +36/1 889-5497-os telefonszámon, vagy küldj e-mailt a gellert.restaurant@danubiushotels.com címre!

Stílus és minőség a Peppers! jelszavai, ami a legjobb hozzávalókat és a mediterrán hangulatot egyaránt jelenti. Déltől 15.00 óráig válogathatsz az étterem összehasonlíthatatlan kínálatából, amiben szezonális különlegességek és mediterrán ételek is helyet kaptak. Persze a hazai ízekről sem feledkeztek meg: magyar borok, pezsgő, sör és kávé, gyümölcslevek és koktélok egészítik ki az izgalmas menüt. Remek desszertek sorából választhatsz, amit a Peppers! mestercukrásza készít el. Hozd ki a legtöbbet a vasárnapodból, kezdd a Peppers! Mediterrán Grill étteremben! A büféebéd elfogyasztása közben ráadásul a Dunára néző, csodás panorámában is gyönyörködhetsz.

A KicsiZso közelmúltban megnyílt kistestvére hamar Buda egyik legmegbízhatóbb reggeliző helyévé vált. A Várnegyed lábánál található bájos vendéglátóhelyen Horváth Zsolt álmodta meg a kínálat ínycsiklandozó finomságait. A MiniZso frissen készült bagelek (Tom Bagels), szendvicsek, sütemények, smoothie-k és levesek mellett ajándéknak is remek borokkal várja vendégeit. Próbáld ki a szuper narancsos répakrémlevest (ami egyébként tej-, liszt- és cukormentes), a kacsahúsos bagelt hagymalekvárral vagy az epres smoothie-t, ami minden elképzelésedet felülmúlja. A MiniZso hétköznaponként 7.30-tól egészen este 8 óráig nyitva van, így bármely napszakban beugorhatsz egy szeretettel tálalt nyalánkságért.

Az Urben Tiger esetében a tökéletes vasárnapi brunch hozzávalói: élőzene, kedves kiszolgálás és hívogatóan szervírozott, ázsiai ihletésű finomságok. Kezdd a hét utolsó napját stílusos és nyugodt környezetben, ahol 12.00 órától 16.00 óráig a klasszikus reggeli kínálat (ham & eggs. palacsinta, libamájpástétom, stb.) mellett finom saláták, étvágygerjesztő levesek és tésztaételek közül döntheted el, mi kerüljön a tányérodra. Imádni fogod a modern, barátságos Urban Tiger különlegességeit és az isteni, egzotikus koktél kreációkat. Foglalj asztalt a gyermekbarát étterem honlapján vagy telefonon: +36/1 424-9030.

A vendégek visszajelzései alapján a Villa Bagatelle büszkén mondhatja el magáról, hogy egyike a budapesti büféebéd-szcéna legjobbjainak. Ez az a hely, ahol elegáns környezetben élvezheted a rántotta, különböző édes ízek, könnyű- és egészséges ételek, finom szendvics-kreációk ízharmóniáját. A menüben a magyar fogások mellett francia és német ihletésű finomságok is szerepelnek. A friss pékáru a Villa Bagatelle saját pékségének, a Brótnak köszönhetően mindig friss, ahogyan minden étel, amit figyelmesen tálalnak. Brunch ajánlataik egész nap elérhetőek, így a kései ébredés vagy az uzsonnaidő sem jelent akadályt. További információkért kattints a weboldalukra, és mielőbb iktasd be a Villa Bagatelle meglátogatását!