Február 21. az Idegenvezetők Világnapja. Ebből az alkalomból úgy döntöttünk, bemutatunk nektek néhány kevésbé ismert, ám annál érdekesebb fővárosi látványosságot.

Thermae Maiores, azaz “Nagy Fürdő”

A turisták közül sokan nem tudják, hogy Óbuda 2000 éves történelmi hagyatékra épült. Ennek tényéről számos felszíni maradvány tanúskodik, ilyen például Aquincum romkertje és a kerület két amfiteátruma is. A fürdő maradványai ezzel szemben a római Pannonia felszín alatt található emlékeihez tartoznak. Az 1980-as évek régészeti feltárásainak hála medencék, öltözők és edzőtermek alapjai kerültek felszínre, és az érdeklődők számára mindez ingyenesen megtekinthető. A Szentendrei út és az Árpád-híd között felépített, kétsávos felüljáró alatti romterület környékén egykor a római légió katonai tábora állt, amihez afféle fürdőkomplexum is tartozott; ennek részét képezik ezek a maradványok is. Mivel létezésükről a hazánkba látogatók nagy részének fogalma sincs, nem kell tolongó turista áradattól tartani a környéken. Ez a két említett amfiteátrumra is igaz, amelyek egyébként az egykori katonai tábortól sétányi távolságra találhatóak meg.

Barlangok

A romkocsmák és fürdők mellett Budapest a barlangok városa is. Az egyetlen olyan főváros a világon, aminek utcái alatt jelentős méretű barlangok terülnek el, hála a termálvíz több millió éves munkájának. A budai házak alatt meghúzódó, 200-nál is több barlangot bárki meglátogatja, hiszen felfedezésük nem igényel nagyobb tapasztalatot vagy speciális felszerelést. Ezek közé tartozik a Pál-völgyi barlangrendszer és a Szemlő-hegyi barlang is, mindkettő egész évben állandó 10-11 °C hőmérséklettel várja látogatóit. A Gellérthegyi-barlang szintén megér egy látogatást. Különlegessége, hogy 1926-ban templommá alakították, és 1934-ben kolostorral egészült ki.

Török fürdők

Amikor a “Budapest” és a “fürdő” szavak egy mondatban szerepelnek, a turisták többsége a Széchenyi fürdő hatalmas kinti medencéjére gondol, vagy a Gellért mozaik csempével díszített falai jutnak eszébe. Pedig a történelmi török fürdőkről sem szabad elfeledkezni. A budapesti fürdőkultúra a római időkig nyúlik vissza, míg a legrégebbi, napjainkban is üzemelő török fürdők az 1500-as évek végén épülhettek, néhány évtizeddel Buda ostroma után. Budapest négy török fürdővel büszkélkedhet, amelyek közül három látogatható: a jövő évben felújításra kerülő Király, a hangulatos Veli Bej és a kitűnő panorámával rendelkező Rudas.