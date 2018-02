TOP 5 újhullámos élelmiszer az egészségért

Az egészséges életmódra való törekvés idén is sokak újévi fogadalmában szerepelt, és talán éppen most jött el az idő, hogy a terv végre megvalósuljon. Az alábbi lista segít, hogy képbe kerülj az idei trendekkel. Szemezgess bátran!



Moringa

Ha kedveled a kurkumát, akkor a moringát is ki kell próbálnod. Ez az anyag a szubtrópusi moringa fa, vagy más néven lóretek levelének őrlésével készül. A növényt „mindent gyógyító csodaként” emlegetik. Afféle természetes multivitamin, remek vas és kalcium forrás. Több, mint százféle vitamint tartalmaz, és négyszer annyi fehérjét, mint amennyit a joghurt. Fogyasztása jót tesz a keringésnek és az erek állapotának, és állítólag még az öregedés folyamatát is lassítja. Készíts belőle smoothie-t!

Kendermag

Ausztráliában a közelmúltban tették legálissá a kendermag árusítását, ami amellett, hogy a második a legmagasabb protein tartalmú növények listáján, tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Jó hatással van az immunrendszerre, hozzájárul a haj, a körmök és a bőr egészségéhez. Aggodalomra semmi ok, hiszen hallucinogén komponenseket nem tartalmaz. Az egészséges kendermag őrleményét megtalálod a bioboltokban; használd házi tészták, kenyér, sütemények elkészítéséhez!

Kanuka

Az új-zélandi kanuka egy fehér virágú örökzöld bokor, amit gyógynövényként tartanak számon. Azt mondják, a belőle készülő méz és olaj lesz az idei év nagy slágere. Hatása antibakteriális és gyulladáscsökkentő, ráadásul képes elpusztítani a káros mikroorganizmusokat. A bőrre kenve hatásos az ekcéma ellen is, de elfogyasztva bélproblémák és fertőzések ellen alkalmazhatod sikerrel.

Tengeri hínár

Ugyan a tengeri hínár pozitív hatása nem számít újdonságnak az egészséges életmód iránt érdeklődők számára, meg kell említenünk, hiszen állítólag 2018-ban népszerűbb lesz, mint valaha. Magnézium, folsav, kálium, kalcium és jód forrás, ami vitaminokban is gazdag. Nem véletlenül nevezik az egyik legtáplálóbb tengeri ételnek. Javítja az emésztést és a termékenységet, kiváló méregtelenítő, és a magas vérnyomás ellen is verhetetlen. Szívesen beépítenéd az étrendedbe? Párosítsd ázsiai ételekkel, sushi, saláta vagy akár levesbetét formájában is megállja a helyét.

Adaptogének

Az állandó stressz csökkentése fontos lépés az egészség megőrzéséhez. Ebben lehet segítségünkre az organikus táplálékok csoportja, amit adaptogéneknek neveznek. Közéjük sorolhatjuk a reishi, a chaga és a cordyceps nevű gombákat, amelyek képesek arra, hogy természetes úton csökkentsék a káros környezeti hatások kellemetlen velejáróit. Hozzájárulnak a szívünk egészségéhez, és gyulladáscsökkentő hatásuk is van. Szárítva, vagy por formátumban elérhetőek, utóbbi esetben teához, smoothie-hoz, vagy akár kávéhoz adva is fogyaszthatók.